Σε υψηλό συναγερμό βρίσκεται το νησί Χαργκ στον Περσικό Κόλπο, καθώς το Ιράν ενισχύει στρατιωτικά τις δυνάμεις του νησιού, προκειμένου να προετοιμαστεί για πιθανή αμερικανική στρατιωτική επέμβαση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, μεταφέρονται επιπλέον στρατεύματα, αντιαεροπορικά συστήματα και μέτρα προστασίας κατά μήκος της ακτογραμμής, ενώ το προσωπικό της νήσου αυξάνεται σημαντικά. Η Χαργκ, που βρίσκεται σε στρατηγική θέση, διαχειρίζεται σχεδόν το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου, καθιστώντας τη βάση ζωτικής σημασίας για την οικονομία της χώρας και για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη πλήξει από αέρος το νησί, δίχως ωστόσο να πειράξουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων εντάσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει διαφορετικά στρατιωτικά σενάρια στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική σύγκρουση στη Χαργκ θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς ενεργειακές ροές και στη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής.

Η στρατηγική σημασία της νήσου δεν περιορίζεται μόνο στις εξαγωγές πετρελαίου: βρίσκεται κοντά στα Στενά του Ορμούζ, διαμέσου των οποίων περνά περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου. Μία ενδεχόμενη κλιμάκωση στην περιοχή θα μπορούσε να διαταράξει τη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ ήδη παρατηρείται αυξημένη διεθνής ανησυχία για πιθανές στρατιωτικές κινήσεις.

Το CNN τονίζει ότι το Ιράν επιδιώκει με αυτή τη στρατιωτική ενίσχυση να αποτρέψει οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικής επέμβασης, ενώ παρακολουθεί στενά την περιοχή σε συνεργασία με τις ναυτικές του δυνάμεις.