Η εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί Χαργκ έθεσε έναν από τους πιο κρίσιμους πετρελαϊκούς κόμβους της Τεχεράνης στο επίκεντρο της κλιμακούμενης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι επιθέσεις, που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή το βράδυ, στόχευαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και δεν έπληξαν τις υποδομές πετρελαίου. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο νησί, εάν το Ιράν συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μια βασική αρτηρία ναυτιλίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας.

«Η επίθεση στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Χαργκ είχε ως στόχο να λειτουργήσει ως προειδοποίηση προς την Τεχεράνη. Εάν δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, η υποδομή πετρελαίου στο νησί θα είναι η επόμενη», δήλωσε η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της Vanda Insights, σε email που έστειλε στο CNBC τη Δευτέρα.

Το νησί Χαργκ θεωρείται ένας από τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς στόχους του Ιράν. Το κοραλλιογενές νησί, μήκους πέντε μιλίων, που βρίσκεται περίπου 15 μίλια ανοικτά των ακτών της ηπειρωτικής χώρας του Ιράν στον βόρειο Περσικό Κόλπο, διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Έχει επίσης χωρητικότητα φόρτωσης περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, γεγονός που το καθιστά κρίσιμη πύλη για τα έσοδα της Τεχεράνης από την ενέργεια.

Η οικονομική σωτηρία του Ιράν

Ένα άμεσο πλήγμα στον τερματικό σταθμό εξαγωγών του Ιράν στο νησί θα σταματούσε αμέσως το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας, που ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, όπως δείχνουν στοιχεία της JPMorgan.

«Η αποκατάσταση της πετρελαϊκής υποδομής θα χρειαζόταν χρόνια, αφήνοντας τη χώρα στερημένη από την πιο κρίσιμη πηγή εσόδων της», πρόσθεσε η Χάρι.

Αναλυτές του τομέα της ενέργειας δήλωσαν ότι η εστίαση της Ουάσιγκτον στο νησί Χαργκ αντανακλά τόσο τη στρατηγική σημασία του νησιού για το Ιράν όσο και την επιρροή του στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

«Το Ιράν διαθέτει και άλλα λιμάνια, αλλά πιθανώς αν οι ΗΠΑ ανελάμβαναν τον έλεγχο ή κατέστρεφαν το νησί Χαργκ, θα ήταν δυνατό να πράξουν το ίδιο και με τις άλλες εγκαταστάσεις εξαγωγής», δήλωσε ο Τζος Γιανγκ, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Bison Interests.

«Η ζημιά στις εγκαταστάσεις θα μπορούσε να διαταράξει σημαντικά τις εξαγωγές, αν και το Ιράν διαθέτει ορισμένες περιορισμένες εναλλακτικές λύσεις», σημείωσε ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates.

Ο Λίποου σημείωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον αγωγό Γκόρε-Τζασκ, ο οποίος μπορεί να παρακάμψει τόσο το νησί Χαργκ όσο και τα Στενά του Ορμούζ, μεταφέροντας περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα.

Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις στο νησί Χαργκ θα συνιστούσαν ακόμα μια σημαντική κλιμάκωση.

«[Η Τεχεράνη] θα κλιμάκωνε την κατάσταση επιτιθέμενη σε περισσότερες ενεργειακές υποδομές στην περιοχή, για παράδειγμα, στο Abqaiq στη Σαουδική Αραβία», δήλωσε ο Έντουαρντ Φίσμαν, ανώτερος ερευνητής στο Council on Foreign Relations, αναφερόμενος στη γιγαντιαία εγκατάσταση επεξεργασίας πετρελαίου του βασιλείου.

Οι τιμές του αργού ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα. Οι τιμές του Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσαν άνοδο 0,88% στα 104 δολάρια ανά βαρέλι.