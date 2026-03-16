Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εργάζεται για τη συγκρότηση ενός συνασπισμού χωρών με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και ελπίζει να τον ανακοινώσει αργότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που μίλησαν στον ιστότοπο Axios. Ο Τραμπ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο κατάληψης του κρίσιμου πετρελαϊκού σταθμού του Ιράν στη νήσο Χαργκ -μια κίνηση που θα απαιτούσε την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων-, εάν τα δεξαμενόπλοια παραμείνουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Όπως σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνονται, καθώς ο αποκλεισμός των στενών του Κόλπου από το Ιράν παρατείνεται, περιορίζοντας σημαντικά τον παγκόσμιο εφοδιασμό με αργό πετρέλαιο.

Το Ιράν εμποδίζει τις χώρες του Κόλπου να εξάγουν το πετρέλαιό τους, ενώ επιτρέπει στα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ιρανικό αργό να διέρχονται ελεύθερα – διατηρώντας τη ροή του δικού του πετρελαίου προς την Κίνα και άλλες χώρες.

Όσο διαρκεί ο αποκλεισμός και περιορίζεται το πετρέλαιο του Κόλπου, ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο ακόμα κι αν το ήθελε, όπως ανέφερε πηγή με γνώση της κατάστασης.

Σε ανάρτηση στο Truth Social το Σάββατο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ και αρκετές άλλες χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στον Κόλπο για να επαναλειτουργήσει η εμπορική ναυτιλία, και κάλεσε την Κίνα, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο να βοηθήσουν.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πάνω στο Air Force One ότι «απαιτεί» από τις χώρες του ΝΑΤΟ και άλλες χώρες που εισάγουν πετρέλαιο -συμπεριλαμβανομένης της Κίνας- να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να εξασφαλίσουν τα Στενά.

«Συζητάμε με άλλες χώρες για την αστυνόμευση των Στενών. Θα ήταν καλό να έχουμε και άλλες χώρες να αστυνομεύουν μαζί μας. Εμείς θα βοηθήσουμε. Λαμβάνουμε θετική ανταπόκριση», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με επτά χώρες και σημείωσε ότι ορισμένες έχουν ήδη αρνηθεί, τονίζοντας παράλληλα ότι η αποστολή «θα είναι μικρή», καθώς το Ιράν διαθέτει πλέον «πολύ περιορισμένη πυροβόλα δύναμη».

Το Axios επισημαίνει ότι ο Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης πέρασαν το Σάββατο και την Κυριακή στα τηλέφωνα, προσπαθώντας να συγκροτήσουν την πολυεθνική συμμαχία, όπως ανέφερε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ.

«Ήταν ένα πολυάσχολο διπλωματικό Σαββατοκύριακο μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων, των χωρών του Κόλπου και των ασιατικών συμμάχων», δήλωσε πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες. «Ο πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης Τραμπ είναι να εξασφαλίσει την πολιτική δέσμευση των συμμάχων για τη δημιουργία μιας ομάδας στα Στενά του Ορμούζ».