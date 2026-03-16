Την ώρα που τα πλήγματα συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι θα ήταν «πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ» αν οι σύμμαχοι δεν συμβάλουν στην εξασφάλιση της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Τραμπ ανέφερε ότι αναμένει από την Κίνα να συμβάλει στην απεμπλοκή των Στενών και ότι ενδέχεται να αναβάλει τη σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ, αν αυτό δεν συμβεί.

Ειδικότερα, ο Τραμπ προειδοποίησε χθες, Κυριακή, ότι η επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, όπου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί και να έχει συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ, από την 31η Μαρτίου έως τη 2α Απριλίου, θα μπορούσε να αναβληθεί αν το Πεκίνο δεν βοηθήσει τις ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στους Financial Times.

«Νομίζω ότι η Κίνα πρέπει επίσης να βοηθήσει, διότι η Κίνα εισάγει το 90% του πετρελαίου της από τα Στενά [sic]», έκρινε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Θα θέλαμε να ξέρουμε πριν από τότε. Είναι (σ.σ. οι δύο εβδομάδες) πολύς καιρός», δήλωσε και πρόσθεσε «θα μπορούσαμε να αναβάλουμε» την επίσκεψη, χωρίς να διευκρινίσει για πόσο μεγάλο διάστημα.

Ενώ βρισκόταν στο Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με «περίπου επτά» χώρες σχετικά με την «αστυνόμευση» των Στενών, προσθέτοντας ότι «θα το θυμάται» αν αυτές δεν βοηθήσουν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τραμπ έχει απευθύνει εκκλήσεις προς χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Κίνα, ζητώντας να στείλουν πολεμικά πλοία ή άλλους ναυτικούς πόρους για την προστασία των εμπορικών διαδρομών.

Η Ιαπωνία ξεκαθάρισε σήμερα ότι «δεν σχεδιάζει» να διεξαγάγει ή να συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, μετά την πίεση που άσκησε ο Τραμπ.

Με δεδομένη «την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν, δεν σχεδιάζουμε να διατάξουμε επιχείρηση ασφάλειας της ναυσιπλοΐας», τόνισε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ο υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι.

Η υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού, Άντονι Αλμπανέζι, δεν προτίθεται να στείλει κανένα πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. «Δεν θα στείλουμε (πολεμικό) πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί, ούτε κάτι στο οποίο συμβάλλουμε», είπε η Κάθριν Κινγκ στο εθνικό δίκτυο ABC.

Το Ιράν προειδοποίησε εναντίον οποιασδήποτε εμπλοκής άλλων χωρών στον πόλεμο που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή και αυξήσει θεαματικά τις τιμές του πετρελαίου.

Εντωμεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σήμερα κοντά στα ή πάνω από τα εκατό δολάρια το βαρέλι, εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Περί τις 02:15 (ώρα Ελλάδας), καθώς άρχιζαν οι συναλλαγές στην Ασία, η τιμή του βαρελιού του WTI, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν κατά 0,11%, στα 98,82 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 0,79%, στα 103,95 δολάρια.

Οι τιμές πάντως δεν παρουσιάζουν τις απότομες ανόδους των τελευταίων ημερών. Οι τιμές του αργού απογειώθηκαν μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης — αυτή του WTI αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% μέσα σε δύο εβδομάδες.

Το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, παραμένει σχεδόν εντελώς κλειστό, καθώς το Ιράν δεν κρύβει ότι εννοεί να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια οικονομία.

Συνεχίζονται τα πλήγματα – Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ για «οικοκτονία».

Νωρίτερα, το Ισραήλ δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμα «χιλιάδες» στόχοι να χτυπηθούν στο Ιράν, λίγες ώρες αφότου δεσμεύτηκε να επεκτείνει τις επιθέσεις στη δυτική και κεντρική περιοχή της χώρας.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός και δεν «βλέπει κανένα λόγο για τον οποίο θα έπρεπε να συνομιλήσουμε με τους Αμερικανούς, επειδή συνομιλούσαμε μαζί τους όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν».

Ο Αραγτσί κατήγγειλε επίσης τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ προκαλούν ανυπολόγιστη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον του Ιράν, πως διαπράττουν «οικοκτονία», βομβαρδίζοντας εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην Τεχεράνη.

«Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν οικοκτονία», τόνισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών μέσω X.

«Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμη ζημιά στην υγεία τους», καθώς «η μόλυνση του εδάφους και του νερού στο υπέδαφος θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες για γενιές», προειδοποίησε ο κ. Αραγτσί.

Την ίδια ώρα, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο, έχει αναστείλει προσωρινά τις πτήσεις μετά από ένα «περιστατικό με drone».

Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισαν πάνω από 60 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα από τα μεσάνυχτα (σ.σ. τοπική ώρα· χθες Κυριακή στις 23:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με αριθμούς που δημοσιοποίησε το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου.

Και τα 61 drones αναχαιτίστηκαν στους αιθέρες του ανατολικού τμήματος της χώρας, ανέφερε το υπουργείο σε σειρά ανακοινώσεών του μέσω X.