Πυρά κατά του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή 15/3 κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Financial Times. «Ο οργανισμός του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού κινδυνεύει να έχει πολύ κακό μέλλον εάν τα κράτη μέλη του δεν βοηθήσουν να ανοίξει εκ νέου το στενό του Ορμούζ, που παραμένει σχεδόν εντελώς κλειστό» διαμήνυσε.

«Είναι απόλυτα προσήκον αυτοί που επωφελούνται από αυτό το στενό να συμβάλλουν να εγγυηθούμε πως δεν θα συμβεί τίποτα άσχημο εκεί κάτω», είπε ο χαρακτηριστικά ρεπουμπλικάνος στην εφημερίδα, θυμίζοντας ότι η Ευρώπη και η Κίνα εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από το πετρέλαιο που εξάγεται από τον Κόλπο, αντίθετα με τις ΗΠΑ.

«Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση (σ.σ. στην αξίωσή του άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία εκεί), ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ κακές συνέπειες για το μέλλον του NATO», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ λέει ότι η κυβέρνησή του συζητά με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να κλείσει συμφωνία

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Κυριακή το βράδυ ότι η κυβέρνησή του διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη «έτοιμη» να τερματίσει τον πόλεμο.

«Ναι, έχουμε συνομιλίες μαζί τους. Αλλά δεν νομίζω πως είναι έτοιμοι» να κλείσουν συμφωνία, πρόσθεσε στον Τύπο, αναφερόμενος στους ιρανούς ηγέτες, «αν και δεν είναι πολύ μακριά». Ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους δεν εξήγησε με ποιον γίνονται οι συνομιλίες, ούτε ποιο είναι το περιεχόμενό τους, τονίζοντας πάντως πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν «αποδεκατιστεί» εν μέσω των συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου.

Στα σκαριά διεθνής συμμαχία για τα Στενά του Ορμούζ

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία ώστε να ανακοινώσει τη δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού κρατών με σκοπό τη συνοδεία και προστασία εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις πιο στρατηγικές θαλάσσιες οδούς του κόσμου. Το σχέδιο αυτό μεταδίδει η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές κοντά στη διοίκηση Τραμπ.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν επίκεντρο έντασης μετά τη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν, που έχει οδηγήσει σε διακοπές στη ναυσιπλοΐα και σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου διεθνώς. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η κάθοδος μαχητικών πλοίων από συμμαχικές χώρες θα βοηθήσει στην επαναλειτουργία της ασφαλούς διέλευσης και θα αποτρέψει μελλοντικές διακοπές.

Όπως επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα ο Τραμπ έχει απευθύνει εκκλήσεις προς χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Κίνα, ζητώντας να στείλουν πολεμικά πλοία ή άλλους ναυτικούς πόρους για την προστασία των εμπορικών διαδρομών.

Παρά τις υψηλές προσδοκίες της Ουάσιγκτον, η ανταπόκριση από τους διεθνείς εταίρους είναι επιφυλακτική και υποστηρικτική μόνο υπό προϋποθέσεις:

Η Ιαπωνία έχει θέσει «εξαιρετικά υψηλό» όριο για την αποστολή πολεμικών πλοίων, αντανακλώντας την παραδοσιακή της διστακτικότητα να εμπλακεί σε στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την αποστολή μέσων που δεν είναι άμεσα μάχιμα, όπως drones εξουδετέρωσης ναρκών, ενώ συγχρόνως τονίζει την ανάγκη αποκλιμάκωσης της κρίσης αντί για ευθεία στρατιωτική εμπλοκή.

Η Γαλλία έχει αντισταθεί στην άμεση αποστολή πολεμικών πλοίων εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να στηρίξει μια αμυντική αποστολή συνοδείας όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν .

Η Νότια Κορέα δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ πριν λάβει τελική απόφαση.

Η Κίνα, σημαντικός εμπορικός εταίρος με το Ιράν, φαίνεται να προτιμά διπλωματικές λύσεις και αναφέρει ότι προτιμά να διατηρήσει διάλογο αντί για στρατιωτική συμμετοχή.

Κανένα από τα κράτη που έχουν κληθεί δεν έχει ακόμη δεσμευτεί επίσημα για την αποστολή πολεμικών πλοίων, παρότι αναγνωρίζουν την κρισιμότητα του ανοίγματος των Στενών — από όπου διέρχεται περίπου το 30% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Η προώθηση αυτού του διεθνούς συνασπισμού αντικατοπτρίζει την ανησυχία της Ουάσιγκτον για τον αντίκτυπο που έχει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας η σχεδόν πλήρης διακοπή της ναυσιπλοΐας στο στενό, καθώς και την επιθυμία των ΗΠΑ να μοιραστούν το βάρος των επιχειρήσεων ασφαλείας με άλλες δυνάμεις.

Ωστόσο, η διεθνής απάντηση υπογραμμίζει τις διπλωματικές και πολιτικές δυσκολίες που συνοδεύουν την προσπάθεια αυτή, με αρκετές χώρες να επιλέγουν πρώτα τη διπλωματία ή μη μάχιμες συνδρομές και με την ανάγκη για ευρύτερη διεθνή συναίνεση να παραμένει υψηλή.