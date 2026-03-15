Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται να ανακοινώσει τη δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού κρατών με σκοπό τη συνοδεία και προστασία εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις πιο στρατηγικές θαλάσσιες οδούς του κόσμου. Το σχέδιο αυτό μεταδίδει η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές κοντά στη διοίκηση Τραμπ.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν επίκεντρο έντασης μετά τη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν, που έχει οδηγήσει σε διακοπές στη ναυσιπλοΐα και σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου διεθνώς. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η κάθοδος μαχητικών πλοίων από συμμαχικές χώρες θα βοηθήσει στην επαναλειτουργία της ασφαλούς διέλευσης και θα αποτρέψει μελλοντικές διακοπές.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα ο Τραμπ έχει απευθύνει εκκλήσεις προς χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Κίνα, ζητώντας να στείλουν πολεμικά πλοία ή άλλους ναυτικούς πόρους για την προστασία των εμπορικών διαδρομών.

Παρά τις υψηλές προσδοκίες της Ουάσιγκτον, η ανταπόκριση από τους διεθνείς εταίρους είναι επιφυλακτική και υποστηρικτική μόνο υπό προϋποθέσεις:

Η Ιαπωνία έχει θέσει «εξαιρετικά υψηλό» όριο για την αποστολή πολεμικών πλοίων, αντανακλώντας την παραδοσιακή της διστακτικότητα να εμπλακεί σε στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό.

έχει θέσει «εξαιρετικά υψηλό» όριο για την αποστολή πολεμικών πλοίων, αντανακλώντας την παραδοσιακή της διστακτικότητα να εμπλακεί σε στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την αποστολή μέσων που δεν είναι άμεσα μάχιμα, όπως drones εξουδετέρωσης ναρκών, ενώ συγχρόνως τονίζει την ανάγκη αποκλιμάκωσης της κρίσης αντί για ευθεία στρατιωτική εμπλοκή.

εξετάζει την αποστολή μέσων που δεν είναι άμεσα μάχιμα, όπως drones εξουδετέρωσης ναρκών, ενώ συγχρόνως τονίζει την ανάγκη αποκλιμάκωσης της κρίσης αντί για ευθεία στρατιωτική εμπλοκή. Η Γαλλία έχει αντισταθεί στην άμεση αποστολή πολεμικών πλοίων εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να στηρίξει μια αμυντική αποστολή συνοδείας όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν .

έχει αντισταθεί στην άμεση αποστολή πολεμικών πλοίων εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να στηρίξει μια αμυντική αποστολή συνοδείας . Η Νότια Κορέα δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ πριν λάβει τελική απόφαση.

δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ πριν λάβει τελική απόφαση. Η Κίνα, σημαντικός εμπορικός εταίρος με το Ιράν, φαίνεται να προτιμά διπλωματικές λύσεις και αναφέρει ότι προτιμά να διατηρήσει διάλογο αντί για στρατιωτική συμμετοχή.

Κανένα από τα κράτη που έχουν κληθεί δεν έχει ακόμη δεσμευτεί επίσημα για την αποστολή πολεμικών πλοίων, παρότι αναγνωρίζουν την κρισιμότητα του ανοίγματος των Στενών — από όπου διέρχεται περίπου το 30% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Η προώθηση αυτού του διεθνούς συνασπισμού αντικατοπτρίζει την ανησυχία της Ουάσιγκτον για τον αντίκτυπο που έχει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας η σχεδόν πλήρης διακοπή της ναυσιπλοΐας στο στενό, καθώς και την επιθυμία των ΗΠΑ να μοιραστούν το βάρος των επιχειρήσεων ασφαλείας με άλλες δυνάμεις.

Ωστόσο, η διεθνής απάντηση υπογραμμίζει τις διπλωματικές και πολιτικές δυσκολίες που συνοδεύουν την προσπάθεια αυτή, με αρκετές χώρες να επιλέγουν πρώτα τη διπλωματία ή μη μάχιμες συνδρομές και με την ανάγκη για ευρύτερη διεθνή συναίνεση να παραμένει υψηλή.

Να προσθέσουμε ότι όπως έγραψαν σήμερα οι Financial Times, επικαλούμενοι έναν αξιωματούχο με γνώση των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξηοι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για μια πιθανή επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ “Ασπίδες” στα Στενά του Ορμούζ

Μια κοινή ναυτική αποστολή Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Εθνών για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη» σε σύγκριση με το ενδεχόμενο χώρες της ΕΕ να προσεγγίζουν το Ιράν σε διμερές επίπεδο, είπε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με τους FT.