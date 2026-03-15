Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για μια πιθανή επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ “Ασπίδες” στο Στενό του Ορμούζ, έγραψαν σήμερα οι Financial Times, επικαλούμενοι έναν αξιωματούχο με γνώση των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μια κοινή ναυτική αποστολή Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Εθνών για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη» σε σύγκριση με το ενδεχόμενο χώρες της ΕΕ να προσεγγίζουν το Ιράν σε διμερές επίπεδο, είπε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με τους FT.

Η συζήτηση γίνεται εν μέσω της κλιμακούμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή και των σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει στη διεθνή ναυσιπλοΐα, καθώς το στενό – από τα σημαντικότερα ενεργειακά «περάσματα» στον κόσμο – έχει μετατραπεί σε σημείο έντασης.

Τι συμβαίνει τώρα στην περιοχή

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώθηκε μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ εναντίον στόχων στο Ιράν, γεγονός που προκάλεσε σκληρή αντίδραση της Τεχεράνης.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις και απειλές κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ενώ φέρεται να έχει τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες και να έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις με drones και πυραύλους σε δεξαμενόπλοια.

Αποτέλεσμα ήταν η σχεδόν πλήρης διακοπή της ναυσιπλοΐας στο στενό, από το οποίο περνά περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, προκαλώντας σοβαρούς φόβους για ενεργειακή κρίση και εκτόξευση των τιμών της ενέργειας.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, περισσότερα από δέκα εμπορικά πλοία έχουν ήδη υποστεί ζημιές ή επιθέσεις από τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ πολλά δεξαμενόπλοια έχουν αναγκαστεί να παραμείνουν αγκυροβολημένα εκτός της περιοχής για λόγους ασφαλείας.

Γιατί εξετάζει παρέμβαση η Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ότι η κρίση μπορεί να διαταράξει σοβαρά τις ενεργειακές ροές και το διεθνές εμπόριο.

Η αποστολή «Ασπίδες» δημιουργήθηκε αρχικά για την προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, όμως τώρα εξετάζεται η επέκταση της δράσης της και στον Περσικό Κόλπο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες διεθνείς προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ναυτικής δύναμης που θα προστατεύει τα εμπορικά πλοία και θα διατηρήσει ανοικτό το στρατηγικό πέρασμα του Ορμούζ, το οποίο συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και πριν από την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους να συμβάλουν στην προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει ότι η χώρα του εργάζεται για τη δημιουργία μιας «αμιγώς αμυντικής αποστολής συνοδείας», με στόχο την ασφαλή επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές διόδους παγκοσμίως, καθώς από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινείται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.