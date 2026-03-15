Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό θέμα την κλιμακούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της Ντάουνινγκ Στριτ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, οι δύο ηγέτες τόνισαν τη σημασία της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή διεξαγωγή της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας.

Η παρατεταμένη διακοπή, όπως σημείωσαν, έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας αύξηση στο κόστος μεταφορών και εμπορίου.

Παράλληλα, ο Στάρμερ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον Αμερικανό πρόεδρο για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Νωρίτερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε επίσης επικοινωνία με τον Καναδό ομόλογό του, Μαρκ Κάρνεϊ. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις επιπτώσεις που έχει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ στη διεθνή ναυτιλία και στην παγκόσμια οικονομία.

Στάρμερ και Κάρνεϊ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές τους για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.