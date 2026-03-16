Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 16/3 ότι άρχισε να διεξάγει νέο «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, τη 17η μέρα του πολέμου που εξαπολύθηκε από τους Αμερικανούς και τους ισραηλινούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι στόχοι των νέων αεροπορικών επιδρομών είναι «υποδομές του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός μέσω Telegram, χωρίς να δώσει καμιά άλλη λεπτομέρεια.