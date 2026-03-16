Οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά σήμερα, Δευτέρα 16/3 στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ανακοίνωσαν οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων, οφειλόμενης σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου μέσω Χ.

Πρόσθεσαν σε πως η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο» και δεν έχει «καταγραφεί» κανένας τραυματισμός.