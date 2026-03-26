Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, έπειτα από κάλεσμα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ).

Η στάση εργασίας πραγματοποιείται από τις 08:00 έως τις 10:00 το πρωί και εντάσσεται στον απόηχο του τραγικού περιστατικού με τον θάνατο εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη, που είχε προκαλέσει σοκ στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Το περιστατικό φέρεται να συνδεόταν με εντάσεις και διαμάχες εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Η εκπαιδευτικός είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή-παραπομπή, που σύμφωνα με τον νομικό παραστάτη της οικογενείας της, βασίστηκε σε κάποιες καταγγελίες μαθητών σχολείου ότι δεν συμπεριφερόταν σωστά, χωρίς να προηγηθεί πειθαρχική έρευνα.

Η ίδια, σε τρισέλιδη αναφορά που συνέταξε, φέρεται να κατήγγειλε περιστατικά εκφοβισμού που βίωνε από συγκεκριμένους μαθητές μέσα στη σχολική αίθουσα κατά τη διάρκεια της ώρας διδασκαλίας.