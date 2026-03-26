Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ελπίς» νοσηλεύεται ένας 58χρονος άνδρας από την Αλβανία, που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από έναν 46χρονο ομοεθνή του.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης σε καφενείο επί της οδού Μιχαήλ Βόδα, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες οι δύο άνδρες τσακώθηκαν και ήρθαν στα χέρια. Το αποτέλεσμα ήταν ο 58χρονος να δεχθεί πολλά και σκληρά χτυπήματα με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο και να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Ο 46χρονος συνελήφθη λίγο αργότερα, κρατείται στο ΤΔΕΕ Κυψέλης και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας με βαρύτατες κατηγορίες εναντίον του.