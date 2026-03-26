Όταν η Τζόαν Άιχνερ από το Ντάλας του Τέξας γιόρτασε πρόσφατα τα 100ά της γενέθλια, το πάρτι της ήταν ακριβώς όπως της αρέσει: γεμάτο φίλους και δίπλα στο νερό — στην πισίνα του τοπικού YMCA.

Επισκέπτεται το Moody Family YMCA τρεις φορές την εβδομάδα για μαθήματα υδρογυμναστικής και για να συνομιλεί με τον δάσκαλο και τα υπόλοιπα μέλη. Και τα δύο αποτελούν βασικά στοιχεία της καθημερινής της ρουτίνας, στην οποία αποδίδει την καλή της υγεία παρά την ηλικία της.

«Δεν νιώθω καθόλου μεγαλύτερη», αναφέρει στο TODAY και προσθέτει: «Προσπαθώ να συνεχίζω τη ζωή μου. Αγαπώ να ζω και αγαπώ όλα όσα κάνω και βλέπω. Αυτό είναι που με κρατάει ενεργή».

Η εκατοντάχρονη Τζόαν Άιχνερ μεγάλωσε στο Γκλόστερσαϊρ της Αγγλίας, κοντά στα σύνορα με την Ουαλία. Μετακόμισε στο Βόρειο Τέξας πριν από περίπου 30 χρόνια, αλλά προηγουμένως είχε ζήσει σε πολλά μέρη μαζί με τα παιδιά της και τον σύζυγό της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για 45 χρόνια και ο οποίος πέθανε σχεδόν πριν από τρεις δεκαετίες.

Απολάμβανε τα ταξίδια, χάρη στην καριέρα του συζύγου της στην Αεροπορία. «Μου φαινόταν διασκεδαστικό» να ζει σε διάφορα μέρη, από την Ιαπωνία μέχρι την Ουάσιγκτον και τη Βόρεια Αφρική, λέει.

Τι την έφερε στο Βόρειο Τέξας; Φυσικά τα εγγόνια της. Αυτά έχουν πλέον μεγαλώσει, όμως τα βλέπει συχνά και ζει στο ίδιο κτίριο με την κόρη της, Ντέμπι Άιχνερ. Σήμερα, η Τζόαν Άιχνερ παραμένει σωματικά δραστήρια και ενεργό μέλος της κοινότητάς της. Μάλιστα, όπως λέει η κόρη της στο Today, δύσκολα θα βρει κανείς κάποιον που να λύνει σταυρόλεξα πιο γρήγορα από εκείνη.

Σε μια εποχή όπου η αναζήτηση για μακροζωία και καλή ποιότητα ζωής απασχολεί όλο και περισσότερους ανθρώπους, η ιστορία της Τζόαν Άιχνερ αποτελεί μια ζωντανή απόδειξη ότι τα «μυστικά» μπορεί τελικά να είναι απλά και καθημερινά.

Στα 100 της χρόνια, δεν μιλά για αυστηρές δίαιτες ή εξαντλητικά προγράμματα, αλλά για χαρά, κίνηση, κοινωνικότητα και μικρές απολαύσεις. Mοιράζεται έναν τρόπο ζωής που δεν υπόσχεται απλώς περισσότερα χρόνια, αλλά καλύτερα χρόνια…

Οι συμβουλές της για μια μακρά και υγιή ζωή

Να παραμένετε δραστήριοι

Η Τζόαν Άιχνερ συνεχίζει να κάνει υδρογυμναστική τρεις φορές την εβδομάδα. Αγαπά το νερό από τότε που έμαθε να κολυμπά ως παιδί και παρακολουθούσε μαθήματα σε κάθε βάση της Αεροπορίας όπου ζούσε.

Το κοινωνικό στοιχείο παίζει σημαντικό ρόλο, εξηγεί η κόρη της. Δεν είναι από τους ανθρώπους που κολυμπούν μόνοι τους σε μια διαδρομή. Προτιμά την υδρογυμναστική γιατί της δίνει την ευκαιρία να συνομιλεί με τον εκπαιδευτή και τους άλλους συμμετέχοντες. Είναι μια κοινωνική εμπειρία.

Να έχετε χόμπι

Η υδρογυμναστική είναι μόνο ένα από τα πολλά ενδιαφέροντά της. Λύνει σταυρόλεξα, διαβάζει καθημερινά την εφημερίδα και μέχρι πρόσφατα έκανε συχνές βόλτες και ταξίδευε κάθε χρόνο στην παραλία της Φλόριντα.

Να τρώτε κυρίως φρούτα και λαχανικά

Μεγάλωσε στην ύπαιθρο και έτσι η διατροφή της περιλάμβανε πολλά φρέσκα προϊόντα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισε να ακολουθεί μια διατροφή βασισμένη κυρίως σε φρούτα και λαχανικά, με πολύ λίγο κρέας.

Ωστόσο, δεν στερείται μικρές απολαύσεις. «Θα έπρεπε να πω ότι μου αρέσει η άσκηση και η υγιεινή διατροφή, αλλά μου αρέσουν και το κρασί και η σοκολάτα», λέει γελώντας.

Να βοηθάτε την κοινότητά σας

Το κατηχητικό της εκκλησίας της αποτελεί μέρος της εβδομαδιαίας της ρουτίνας και ανυπομονεί για τα έργα προσφοράς που οργανώνουν. Για παράδειγμα, της αρέσει να φτιάχνει κουκλάκια και μαξιλάρια για τους μικρούς ασθενείς στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο και Ιατρικό Κέντρο του Ντάλας.

«Μου αρέσει πολύ να το κάνω. Δεν θέλω να χάνω τέτοιες δράσεις, γιατί όταν σκέφτομαι αυτά τα μικρά παιδιά που μπαίνουν στο νοσοκομείο μακριά από τις οικογένειές τους, νιώθω πως ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να αισθανθούν πιο άνετα είναι υπέροχο», λέει.

Να περνάτε χρόνο στη φύση

Αν δεν βρίσκεται στο YMCA, στο σπίτι της, στην εκκλησία ή για φαγητό με φίλους, μπορεί κανείς να τη βρει στον βοτανικό κήπο του Ντάλας – ένα από τα αγαπημένα της μέρη, καθώς λατρεύει τα φυτά. «Έχουμε ένα υπέροχο βοτανικό κήπο εδώ στην πόλη», λέει.

Να κάνετε φίλους

Ένα από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά της Τζόαν Άιχνερ είναι η ανοιχτή και φιλική της διάθεση, κάτι που – όπως τονίζει η κόρη της – έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή της όλα αυτά τα χρόνια. Για την ίδια, η επικοινωνία με τους άλλους δεν είναι απλώς μια ευχάριστη συνήθεια, αλλά μια καθημερινή ανάγκη που της δίνει ενέργεια και χαρά.

Δεν διστάζει να πιάσει κουβέντα, να γνωρίσει νέους ανθρώπους και να χτίσει σχέσεις ακόμη και μέσα από τις πιο απλές στιγμές της ζωής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια γνωριμία που ξεκίνησε πριν από χρόνια, όταν περίμενε να πάρει τα εγγόνια της από το σχολείο. Εκεί, άρχισε να μιλά με μια μητέρα που βρισκόταν στον ίδιο χώρο. Αυτή η τυχαία συνάντηση εξελίχθηκε σε μια βαθιά και σταθερή φιλία.