Με ένα σχόλιο γεμάτο αλήθεια είπε σήμερα την καθιερωμένη του «καλημέρα» ο Αρκάς.

Μέσα από το νέο του σκίτσο, ο γνωστός σκιτσογράφος επέλεξε για ακόμη μία φορά να σχολιάσει την ανθρώπινη συμπεριφορά με τον καυστικό και λιτό τρόπο του. «Τα πτωματοφάγα όρνεα χαρακτηρίζονται από υπομονή και επιμονή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αρκάς, με το σκίτσο να δείχνει τον ήλιο μουντό και πολλά μαύρα πουλιά να περιφέρονται.

Το σχόλιο ερμηνεύεται ως αιχμηρή αναφορά σε εκείνους που περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να επωφεληθούν από τις δυσκολίες ή την πτώση των άλλων. Ο Αρκάς στρέφει το βλέμμα του σε συμπεριφορές που συχνά παραμένουν στο περιθώριο της δημόσιας κριτικής, αλλά είναι βαθιά ριζωμένες στην κοινωνική πραγματικότητα.

