Δίχως σχοινοτενείς αναλύσεις και κόντρα στο ρεύμα, υψηλό παραμένει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών για πτήσεις στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Αίφνης, αεροπορικές εταιρείες και μεγάλοι tour operators ανακρούουν πρύμναν για δρομολόγια στη Βόρειο Αφρική και την Κύπρο, ενισχύοντας τα προγράμματά τους προς ελληνικούς προορισμούς.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η βρετανική αγορά, με την easyJet να προχωρά σε σημαντική ενίσχυση της παρουσίας της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία εγκαινίασε νέα βάση στο Νιούκαστλ, αυξάνοντας τη χωρητικότητά της κατά 85% και προσφέροντας έως και 86 πτήσεις την εβδομάδα προς 22 προορισμούς για το καλοκαίρι. Συνολικά, διατίθενται περισσότερες από 800.000 θέσεις από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, ενώ η συνολική χωρητικότητα της easyJet από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο φτάνει πλέον τις 60 εκατ. θέσεις, αυξημένη κατά 5% σε σχέση με πέρυσι.

Η ενίσχυση αυτή αποτυπώνει τη στρατηγική της εταιρείας για ανάπτυξη σε περιφερειακά αεροδρόμια, με το Νιούκαστλ να αποτελεί την τρίτη νέα βάση μέσα σε τρία χρόνια, μετά το Μπέρμιγχαμ και το Σάουθεντ.

Ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα έχουν οι νέες απευθείας συνδέσεις που εγκαινιάζονται από τη βορειοανατολική Αγγλία. Στις 23 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη απευθείας πτήση που συνδέει το Νιούκαστλ με την Κέρκυρα, με τους επιβάτες να καλωσορίζονται στο αεροδρόμιο από εκπροσώπους της easyJet και της Fraport Greece. Παράλληλα, στις 31 Μαρτίου ξεκίνησε και το νέο δρομολόγιο προς τη Ρόδο, με πτήσεις δύο φορές την εβδομάδα.

Οι νέες αυτές συνδέσεις ενισχύουν σημαντικά τη συνδεσιμότητα των ελληνικών νησιών, διευρύνοντας τις επιλογές για τους Βρετανούς ταξιδιώτες και ενισχύοντας τις τουριστικές ροές. Η Κέρκυρα και η Ρόδος, μαζί με άλλους προορισμούς όπως η Πάλμα και το Αλικάντε, συγκαταλέγονται ήδη στις πιο δημοφιλείς επιλογές για πακέτα διακοπών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή απήχηση της Ελλάδας στη βρετανική αγορά.

Όπως ανέφερε ο Country Manager της easyJet για την Ελλάδα και την Ιταλία, Lorenzo Lagorio, το καλοκαίρι του 2026 θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της εταιρείας στην ελληνική αγορά, με περίπου 5,4 εκατομμύρια θέσεις προς 132 προορισμούς στην Ευρώπη. Η επέκταση του δικτύου, όπως σημείωσε, στοχεύει στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας και στη διευκόλυνση των ταξιδιών προς ελληνικούς προορισμούς.

Από την πλευρά της Fraport Greece, ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης, κ. Γιώργος Βήλος, υπογράμμισε ότι η νέα σύνδεση με το Νιούκαστλ ενισχύει τη θέση της Κέρκυρας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού, προσφέροντας περισσότερες επιλογές απευθείας πτήσεων και ενισχύοντας τη ροή επισκεπτών από τη βρετανική αγορά.

JET2

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα ενισχύει την παρουσία της και στο οργανωμένο τουριστικό προϊόν, με την JET2 να ανακοινώνει την ένταξη της Θάσου στο χαρτοφυλάκιό της από το 2027. Το νησί γίνεται ο 26ος ελληνικός προορισμός της εταιρείας, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με τον ΕΟΤ για την ανάδειξη νέων προορισμών και τη γεωγραφική διασπορά των τουριστικών ροών.

Οι πτήσεις προς τη Θάσο θα πραγματοποιούνται τέσσερις φορές την εβδομάδα από το Μάντσεστερ, το Λονδίνο και το Μπέρμιγχαμ, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν έναν προορισμό που συνδυάζει φυσική ομορφιά, πολιτισμό και αυθεντικές εμπειρίες.

Παράλληλα, η ζήτηση για την Ελλάδα ενισχύεται και από τη γερμανική αγορά, με την TUI να προχωρά σε αύξηση της χωρητικότητας προς μεσογειακούς προορισμούς. Για τον Απρίλιο προστίθενται 68 επιπλέον πτήσεις της TUI Fly, με περίπου 10.000 νέες θέσεις, εκ των οποίων σημαντικό μέρος κατευθύνεται προς ελληνικά νησιά όπως η Κρήτη και η Ρόδος.

Η Ελλάδα, μαζί με την Ισπανία, διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων ταξιδιωτών για το καλοκαίρι του 2026, με τις κρατήσεις προς ευρωπαϊκούς προορισμούς να φτάνουν σχεδόν το 75% του συνόλου. Η TUI Fly διατηρεί περισσότερες από 560 εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Μεσόγειο, εκ των οποίων πάνω από 180 κατευθύνονται προς την Ελλάδα.

Κοινός παρονομαστής των εξελίξεων είναι η σαφής στροφή των ταξιδιωτών σε «δοκιμασμένους» ηλιόλουστους προορισμούς, με την Ελλάδα να διατηρεί ισχυρή θέση χάρη στο τουριστικό της προϊόν, τις υποδομές και τη διαχρονική της ελκυστικότητα.

Τέλος, η TUI UK & Ireland αναφέρει μια «σύντομη περίοδο δισταγμού» σχετικά με ταξίδια στην περιοχή του Κόλπου και εκείνα που διέρχονται από κόμβους όπως το Ντουμπάι ή η Ντόχα εν μέσω της «βαθιά ανησυχητικής» σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, οι Βρετανοί δεν εγκαταλείπουν τα σχέδια για διακοπές και επιλέγουν γνωστές, εύκολα προσβάσιμες τοποθεσίες.

Σύμφωνα με τον Neil Swanson, διευθύνοντα Σύμβουλο της TUI UK & Ireland, «πιο κοντά στην έδρα μας, οι προορισμοί σε όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο συνεχίζουν να έχουν καλή απόδοση. Ισπανία και Ελλάδα βλέπουν αυξημένη ζήτηση τις τελευταίες ημέρες».