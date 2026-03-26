Το μεταρρυθμιστικό της έργο συνεχίζει απρόσκοπτα η κυβέρνηση, ενώ παράλληλα έχει διαρκώς στο ραντάρ της τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μια διεθνής κρίση με αβέβαιη ημερομηνία λήξης που κλυδωνίζει την παγκόσμια οικονομία.

Η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εκτός από την ενημέρωση που θα γίνει από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για την ακολουθούμενη εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις, θα ανακοινωθεί και η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού – η έκτη από το 2022 – με μία να μένει ακόμα για να επιτευχθεί ο στόχος των 950 ευρώ, τον οποίο είχε θέσει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις 11 το πρωί θα ανακοινωθεί από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, το ύψος της αύξησης στον κατώτατο μισθό. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα 880 που είναι σήμερα αναμένεται να κλειδώσει στα 920 με 930 ευρώ.

Πέραν της θετικής επίδρασης στο εισόδημα, η αύξηση του βασικού μισθού έχει και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς συμπαρασύρει προς τα πάνω σειρά σημαντικών παροχών, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα «ξεπαγωμένα» πλέον επιδόματα των τριετιών για τους παλαιότερους εργαζόμενους και το επίδομα γονικής άδειας. Επηρεάζεται επίσης, έμμεσα, η προσαύξηση για υπερωριακή εργασία.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι το μέτρο δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων αναπροσαρμόζονται πλέον αναλογικά με την αύξηση του βασικού μισθού. Άρα, από τη μισθοδοσία Απριλίου και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν βελτίωση των απολαβών τους.

Στην εισήγησή του, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει ότι ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς και η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα, προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να προβάλλει πάντα ως ένας πόλος, ως ένα φάρος σταθερότητας. Αυτό φάνηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο όταν η Ελλάδα έσπευσε να στηρίξει την Κύπρο μετά την επίθεση που δέχθηκε με drone το Ακρωτήρι.

Και θα επαναλάβει ότι, όπως το έχει πράξει μέχρι σήμερα σε όποιες κρίσεις ενέσκηψαν, έτσι και τώρα η κυβέρνηση, λόγω της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθεί, είναι σε θέση να σταθεί δίπλα στους πολίτες με μέτρα στήριξης.

Η ατζέντα του Υπουργικού

Εκτός από τον κατώτατο μισθό, η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου είναι πλούσια, καθώς ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, θα περιγράψει τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης και βεβαίωσης οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επίσης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, το νομοσχέδιο για την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο τραπέζι του Υπουργικού θα συζητηθούν και νομοσχέδια των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.