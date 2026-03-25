«Κλειδώνει» αύριο η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με το υπουργικό συμβούλιο να καλείται να λάβει τις τελικές αποφάσεις σε ένα περιβάλλον αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας.

Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η αύξηση θα κινηθεί κοντά στα 40 ευρώ, οδηγώντας τον βασικό μισθό στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026, έναντι 880 ευρώ που είναι σήμερα.

Η τελική εισήγηση θα γίνει από την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η οποία έχει ήδη δώσει το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων, μιλώντας για μια «συνετή» αύξηση.

Όπως έχει επισημάνει, η ενίσχυση των εισοδημάτων αποτελεί βασικό στόχο, ωστόσο θα πρέπει να κινείται εντός των αντοχών της οικονομίας και των συνθηκών της αγοράς εργασίας.

Η απόφαση για περιορισμένη αύξηση δεν ήταν εξαρχής δεδομένη.

Το «γενναίο» σενάριο

Σε προηγούμενο στάδιο, εξεταζόταν πιο «γενναίο» σενάριο, με αύξηση που θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 70 ευρώ, προκειμένου να επιτευχθεί νωρίτερα ο στόχος για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ.

Ωστόσο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους στο ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό άλλαξαν τα δεδομένα.

Ήδη, οι αυξήσεις σε καύσιμα και ενέργεια αρχίζουν να επηρεάζουν την αγορά, ενισχύοντας τις ανησυχίες για νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση επιλέγει πιο προσεκτική στάση, μεταθέτοντας ουσιαστικά τον στόχο για τα 950 ευρώ στο 2027, όπως προβλεπόταν και στον αρχικό σχεδιασμό.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να επηρεάσει άμεσα περίπου 650.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.

Στο Δημόσιο

Παράλληλα, σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις και στο Δημόσιο, καθώς σχεδόν 600.000 υπάλληλοι θα δουν τους βασικούς μισθούς τους να αυξάνονται, δεδομένου ότι ο κατώτατος λειτουργεί ως βάση υπολογισμού.

Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο του 2026, ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο θα αυξηθεί κατά το ίδιο ποσό, ενώ αντίστοιχη προσαρμογή θα γίνει και σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια.

Στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία θα δουν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις: με μία τριετία ο μισθός θα φτάσει τα 1.016 ευρώ, με δύο τριετίες τα 1.117 ευρώ και με τρεις τριετίες περίπου τα 1.230 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και μια σειρά επιδομάτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το επίδομα ανεργίας, τα επιδόματα μητρότητας και γονικής άδειας, καθώς και διάφορα εποχικά βοηθήματα και κοινωνικές παροχές που συνδέονται με τον βασικό μισθό.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης των εισοδημάτων και στην ανάγκη διατήρησης της οικονομικής σταθερότητας.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να επιβεβαιώσουν αυτή τη γραμμή, σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς εξελίξεις εξακολουθούν να επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές επιλογές.