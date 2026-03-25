Στις τάξεις του Παναθηναϊκού AKTOR επιστρέφει ο Γιάννης Κουζέλογλου, αφού μετά την αποδέσμευση του Ρισόν Χολμς, οι «πράσινοι» αποφάσισαν να διακόψουν τον δανεισμό του 31χρονου πάουερ φόργουορντ/σέντερ στο Μαρούσι.

Aναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρισόν Χολμς και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Ο Εργκίν Αταμάν ήθελε να έχει έναν ακόμη ψηλό, καθώς με την αποχώρηση του Αμερικανού πρώην ΝΒΑερ θα είχε στο «5» μόνο τον Ματίας Λεσόρ (που προέρχεται από μακροχρόνιο τραυματισμό), τον Κένεθ Φαρίντ (που είναι 36 ετών) και τον Ντίνο Μήτογλου (που μπορεί να παίξει σέντερ κατά συνθήκη).