Οι Διάλογοι στο Σκοτάδι συνεχίζονται στις 18 Μαΐου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με μια ακόμη βιωματική συζήτηση σε απόλυτο σκοτάδι, με καλεσμένους τρεις σημαντικούς ανθρώπους από τον χώρο της μουσικής και του θεάτρου.

Ο Γιάννης Κότσιρας, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και η Εβελίνα Παπούλια συνομιλούν με τον τυφλό δικηγόρο και ιδρυτή της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», Βαγγέλη Αυγουλά, με θέμα: “Το τίμημα και η αξία του «Όχι»”.

Η συζήτηση της βραδιάς θα κινηθεί γύρω από τις επιλογές στην πορεία ενός προσώπου: πότε χρειάζεται να θέσεις όρια, τι σηματοδοτεί στον έξω κόσμο, ποιες επιλογές απαιτούν θάρρος και ποιο μπορεί να είναι το προσωπικό ή επαγγελματικό τίμημα αυτής της στάσης;

Στον χώρο της τέχνης, όπου οι ευκαιρίες συχνά συνοδεύονται από πιέσεις, συμβιβασμούς και έντονη αίσθηση ιεραρχίας, το «όχι» μπορεί να γίνει πράξη αυτοσεβασμού, αλλά και ευθύνης απέναντι στον εαυτό σου και στους άλλους. Η συζήτηση θα αγγίξει ζητήματα όπως τα όρια στην εργασία, οι στιγμές όπου το άτομο χρειάζεται να αντισταθεί σε φαινόμενα, όπως η σεξουαλική παρενόχληση ή το εργασιακό bullying, αλλά και το κόστος που μπορεί να έχει μια τέτοια επιλογή στην επαγγελματική πορεία.

Παράλληλα, θα εξεταστεί και η ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και την προσωπική ζωή. Πολλοί καλλιτέχνες καλούνται κάποια στιγμή να αρνηθούν επαγγελματικές προτάσεις για να προστατεύσουν τον χρόνο τους, την οικογένειά τους και την ποιότητα των προσωπικών τους σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, το «όχι» δεν αφορά μόνο την επαγγελματική ηθική, αλλά και την αξία που δίνουμε στους ανθρώπους και στη ζωή πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες

Πόσο δύσκολο είναι να πεις «όχι» σε μια πρόταση που μπορεί να επηρεάσει την καριέρα σου.

Πότε το «όχι» γίνεται απαραίτητο απέναντι σε φαινόμενα, όπως η σεξουαλική παρενόχληση ή το εργασιακό bullying.

Το προσωπικό και επαγγελματικό κόστος που μπορεί να έχει μια τέτοια στάση.

Η σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στις διαπροσωπικές / οικογενειακές σχέσεις και την καριέρα.

Τα όρια ως πράξη αξιοπρέπειας, ταυτότητας και ενδυνάμωσης.

Σε μια εποχή που και η σιωπή σημαίνει πολλά, ενώ η επιτυχία τείνει να προσδιορίζει και όχι να προσδιορίζεται, ο διάλογος επιχειρεί να αναδείξει πώς οι στιγμές που λέμε «όχι» μπορούν τελικά να διαμορφώσουν την ταυτότητα και την πορεία ενός καλλιτέχνη, μετατρέποντας μια δύσκολη επιλογή σε πράξη αξιοπρέπειας, ελευθερίας και προσωπικής συνέπειας.

Οι Διάλογοι στο Σκοτάδι

Στους Διαλόγους στο Σκοτάδι το κοινό δεν παραμένει παθητικό. Συμμετέχει ενεργά με ερωτήσεις, παρεμβάσεις και σκέψεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας ζωντανής, συλλογικής εμπειρίας. Το σκοτάδι λειτουργεί ως κοινός τόπος: αφαιρεί εικόνες, ρόλους και προκαταλήψεις, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ουσιαστική επικοινωνία.

Κοινωνικός σκοπός

Τα έσοδα της εκδήλωσης διατίθενται για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προγράμματος της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», που υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών σε όλη την Ελλάδα γύρω από θέματα αναπηρίας, προσβασιμότητας και συμπερίληψης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα

τηλ. 2103418550 – [email protected]

(χάρτης)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΩΡA ΕΝΑΡΞΗΣ

21:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Γενική είσοδος: 15€

Μειωμένο: 12€ *

Κοινωνικό Εισιτήριο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου: 1€ **

Το μειωμένο εισιτήριο περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: ΑμεΑ / Άνεργοι / Φοιτητές / Μαθητές.

** Το κοινωνικό εισιτήριο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου αφορά αποκλειστικά τους δημότες του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως ωφελούμενοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου (βλ. κοινωνικό παντοπωλείο κτλ.). Σημειώνεται ότι στην συγκεκριμένη κατηγορία θα διατίθενται έως δύο (4) εισιτήρια ανά παράσταση.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

ΤΑΜΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Μ.ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

– τηλ. 2103418550



TICKET SERVICES

– εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου

– τηλεφωνικά: 2107234567

– online: www.ticketservices.gr

Η τηλεφωνική και η online αγορά περιλαμβάνει χρέωση υπηρεσίας 5% επί της τιμής του εισιτηρίου

E-TICKET

Τα εισιτήρια που αγοράζονται ηλεκτρονικά λαμβάνονται σε μορφή PDF και εκτυπώνονται

ή αποθηκεύονται σε κινητό τηλέφωνο