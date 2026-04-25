Στη συνεργασία του υπουργείου Παιδείας και του υπουργείου Ανάπτυξης με την Open AI αλλά και τον επαναπατρισμό πολλών Ελλήνων ερευνητών, αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για έρευνα και καινοτομία και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στο Newsbeast και τον Σάββα Γουλόπουλο από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Για πρώτη φορά -και αυτό το λέει η ίδια η Open AI- ένα κράτος ήρθε σε συνεργασία με έναν κολοσιαίο οργανισμό τεχνολογίας και ιδιαίτερα για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι η Open AI».

«Εμείς συνεργαζόμαστε σε δύο επίπεδα: Η μία συνεργασία αφορά το υπουργείο Παιδείας, όπου εκπαιδευτικοί κυρίως από πειραματικά σχολεία εκπαιδεύονται ώστε να μπορέσουν με ηθικό και ασφαλή τρόπο κατά τη διάρκεια των διδασκαλικών τους καθικόντων να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και παράλληλα να εξοικειώνονται και μαθητές με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην διάρκεια της εκμάθησης. Δεν γνωρίζω ακριβώς τον αριθμό αυτή τη στιγμή των δασκαλών (σ.σ. που έχουν εκπαιδευτεί), είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Παιδείας, αλλά γνωρίζω ότι είναι μία εξέλιση που είχε πολύ θετικά αποτελέσματα. Όμως η δεύτερη συνεργασία που αφορά την Open AI και το υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με την εκπαίδευση startups επιχειρήσεων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών, πήγε πολύ καλά. Συμμετέιχαν 300 περίπου startup επιχειρήσεις, επιλέγθηκαν 21 περίπου και θα επιλεγεί η τελική, η οποία και θα επισκεφθεί τα κεντρικά στην Καλιφόρνια», εξήγησε ο ίδιος.

«Υπάρχει μια συνεργασία η οποία γίνεται στα πλαίσια της δικιάς μας εισαγωγής στη νέα εποχή», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει σχέδιο επαναπατρισμού Ελλήνων ερευνητών που έχουν φύγει στο εξωτερικό, ο Σταύρος Καλαφάτης σημείωσε: «Είναι πολύ μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που έχουν επιστρέψει. Πάνω από το 70% των ανθρώπων που είχαν φύγει κατά τη διάρκεια της κρίσης έχουν επιστρέψει, οπότε το brain drain γίνεται brain gain».

