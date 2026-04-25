Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν απηύθηναν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum.

Οι δύο ηγέτες έφτασαν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λίγο μετά τις 16:00, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο διοργανώνει ο ΣΕΒ σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Στη συνέχεια, θα επισκεφθούν την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ελληνογαλλική συνεργασία πρότυπο για την Ευρώπη, κατά τον χαιρετισμό του στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, ευχαριστώντας αρχικά τους διοργανωτές και κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα γόνιμες συζητήσεις με τον Εμανουέλ Μακρόν, με στόχο ένα ακόμη πιο φιλόδοξο σχέδιο για το μέλλον.

Όπως ανέφερε, Ελλάδα και Γαλλία βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ σε όλους τους τομείς, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα μοναδικό μοντέλο συνεργασίας για τη χώρα μας με σύμμαχό της. Τόνισε επίσης ότι η ελληνογαλλική συνεργασία θα προχωρήσει με λογική συμπαραγωγής σε σημαντικούς τομείς, σημειώνοντας πως πίσω από τις συμφωνίες υπάρχουν σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης και αγάπης.

Μακρόν: Μοντέλο οικονομικής προόδου η Ελλάδα, συμφωνούμε σχεδόν σε όλα

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως Ελλάδα και Γαλλία συμφωνούν σχεδόν σε όλα, επισημαίνοντας τη σημασία των συμφωνιών που υπεγράφησαν μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, χαρακτήρισε την Ελλάδα μοντέλο οικονομικής προόδου και εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακολούθησε κοινή συνέντευξη Τύπου και στη συνέχεια υπογράφηκαν σημαντικές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, με βασικό άξονα την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας.