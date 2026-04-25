«Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να υπάρχουν εκλογές και πολιτική αλλαγή», ανέφερε -μεταξύ άλλων- ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, μιλώντας στο Newsbeast και τον Βίκτωρα Μοντζέλλι από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Όλα αυτά τα οποία έχουνε μαζευτεί δείχνουν μια κατάσταση στην οποία ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο και ζητάει πολιτική αλλαγή. Ζητάει πολιτική αλλαγή γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει Κράτος Δικαίου, το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο, η ευρωπαϊκή συγγυλία έχει στήσει παράρτημα στην Ελλάδα, η οικονομική κατάσταση μέρα με τη ημέρα γίνεται όλο και χειρότερη. Το βιωτικό επίπεδο του Έλληνα υποβαθμίζεται διαρκώς. Η ποιότητα του κοινωνικού κράτους συνεχίζει να υποβαθμίζεται όλα αυτά τα χρόνια και δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να υπάρχουν εκλογές και πολιτική αλλαγή».

«Εμείς προσπαθούμε να πείσουμε ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να έρθει εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα και δοθεί η δυνατότητα σχηματισμού νέας κυβέρνησης με το πρόγραμμά του με τις θέσεις του και με τα στελέχη του που είναι έτοιμα να κυβερνήσουν», τόνισε.

«Ας ξεκινήσουμε από τη βάση τις πολιτικές αλλαγές. Για να πούμε ότι υπάρχει πολιτική αλλαγή σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Αλλιώς η Νέα Δημοκρατία θα πάρει την πρώτη εντολή και πιστέψτε με, με τα κόμματα της ακροδεξιάς θα σχηματίσει μία νέα κυβέρνηση. Άρα θα συνεχίσει αυτή τη φθορά για τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πρόγραμμα και είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Έχει και εμπειρία, αλλά έχει και ένα σύγχρονο πρόγραμμα που αποτυπώνει την Ελλάδα του 2030. Είναι το κόμμα το οποίο έχει περισσότερες

πιθανότητας να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία», συμπλήρωσε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

