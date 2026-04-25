Διαιτητής αγώνων πολεμικών τεχνών συνελήφθη κατηγορούμενος για δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων πανελλήνιου πρωταθλήματος νέων, το οποίο διεξάγεται το Σαββατοκύριακο στις Σέρρες.

Προηγήθηκε έρευνα από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου περιήλθαν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο διαιτητής φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσει την εξέλιξη και το αποτέλεσμα επικείμενων αγώνων προς όφελος δύο αθλητών.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν ότι πρόκειται για 58χρονο διαιτητή Ταε Κβο Ντό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., με την καταβολή 1.000 ευρώ, στον καθένα, πέραν της διάκρισης, οι αθλητές θα εξασφάλιζαν την ένταξή τους στην εθνική ομάδα, καθώς και μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία διακριβώθηκε – όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση – ότι στο ξενοδοχείο όπου θα διέμενε ο συγκεκριμένος διαιτητής απεστάλη ταχυδρομικό δέμα με παραλήπτη τον ίδιο, το οποίο περιείχε, μεταξύ άλλων, το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ο 58χρονος συνελήφθη μετά την παραλαβή του δέματος, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν τα χρήματα που περιείχε, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.