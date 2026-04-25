Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, πρώην υπουργός και υποψήφιος βουλευτής στον βόρειο τομέα Αθηνών, Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στο Newsbeast και τον Βίκτωρα Μοντζέλλι από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Tο ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι πολύ αντιπαραθετικό. Αν διαβάσει κανείς πρακτικά της βουλής από το ’65 πριν τη χούντα ή επί Βενιζέλου -ακόμα παλαιότερα- θα δει πολύ ακραίες εκφράσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα τελευταία χρόνια, βοηθούντος και του διαδικτύου που έχει απελευθερώσει ακόμα περισσότερο το “δηλητήριο”, έχουμε πολύ μεγάλη ένταση που δεν βοηθάει στην συζήτηση που χρειάζεται να κάνουμε για το μέλλον της πατρίδας μας μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο κόσμο», ανέφερε.

Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την επιθυμία μέρος του κόσμου να τιμωρηθούν πολιτικά πρόσωπα ασχέτως με το αν είναι ένοχοι ή όχι, ο Δημήτρης Καιρίδης ανέφερε ότι «είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μου προκαλεί πολύ δύσκολα συναισθήματα. Κατέβηκα στην πολιτική για να προσφέρω. Είχα μια πορεία πριν την πολιτική και αυτή η ομαδοποίηση όλων των πολιτικών ως “κλεφτών” είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το είδαμε και σε άλλες χώρες, όπου τολμώ να πω -με την εμπειρία που έχω την ακαδημαϊκή από την ανατολική Ευρώπη- δίπλα στους κινδύνους των σκανδάλων υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος της σκανδαλολογίας, η οποία διαλύει το πολιτικό σύστημα δίνει φωνή μόνο στα άκρα και στο ποιος φωνάζει πιο δυνατά και εν τέλει οδηγεί σε μια ακυβερνησία ή σε μια πολύ δύσκολη διακυβέρνηση που την πληρώνει ο ίδιος ο κόσμος», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Εδώ έχουμε και εμείς ευθύνη, ως πολιτικό σύστημα, θέλω να είμαι ειλικρινής, πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται αυτό στα ζητήματα διαφθοράς. Η ψηφιοποίηση για παράδειγμα του κράτους περιορίζει τα περιθώρια συναλλαγής πολίτη και δημόσιου λειτουργού και σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη επέκταση της ψηφιοποίησης στα φορολογικά, σε μια σειρά από ζητήματα που παλαιότερα ήταν πολύ πιο εύκολο να επηρεάσεις».

