Ο Μπερνάρντο Σίλβα με μήνυμα στα social media είχε ανακοινώσει πως στο τέλος της σεζόν και μετά από εννέα χρόνια στο Μάντσεστερ θα αποχωρήσει από την Σίτι.

Ο Πορτογάλος μέσος ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών μεγάλων ομάδων, προτάθηκε από τον μάνατζερ του στις δύο από τις καλύτερες του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την «As» ο ατζέντης του Σίλβα, ο Ζόρζε Μέντες τον πρότεινε στις Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Μαδριλένοι δεν φαίνεται να εξετάζουν ιδιαίτερα την περίπτωση του, σε αντίθεση με τους Καταλανούς, οι οποίοι δεν αποκλείεται να κινηθούν για την απόκτηση του.

Η μοναδική ομάδα πάντως που έχει ξεκινήσει επαφές με την Σίτι για την απόκτησή του Πορτογάλου είναι η Γιουβέντους.