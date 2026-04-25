Αναστάτωση προκαλεί στη Serie A η είδηση ότι ο αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι είναι υπό έρευνα από την εισαγγελία στο Μιλάνο για αθλητική απάτη, καθώς κατηγορείται ότι αλλοίωσε αγώνες με πιέσεις προς τους διαιτητές που ήταν στο VAR την τελευταία διετία.

Τις τελευταίες μέρες τα ιταλικά ΜΜΕ ασχολήθηκαν αρκετά με το σκάνδαλο που ξέσπασε με συνοδούς πολυτελείας, επειδή φέρονται να συμμετείχαν και ποδοσφαιριστές της Serie A στο όλο σκηνικό. Για το ιταλικό ποδόσφαιρο, όμως, είναι πολύ πιο σοβαρό το γεγονός ότι είναι υπό έρευνα από την εισαγγελία στο Μιλάνο ο αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι.

Ο επικεφαλής των διαιτητών στο ιταλικό πρωτάθλημα αντιμετωπίζει την κατηγορία της αθλητικής απάτης, καθώς φέρεται να αλλοίωσε αποτελέσματα αγώνων την τελευταία διετία με πιέσεις του προς τους διαιτητές που ήταν στο VAR και τους βοηθούς τους (AVAR).

Ο Ρόκι, όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, είπε σε άτομα του περιβάλλοντός του πως δεν έχει κάνει τίποτα παράνομο και πως δεν φοβάται τίποτα, με το όλο θέμα να έρχεται στην επιφάνεια λόγω μιας επιστολής που είχε στείλει τον Μάιο του 2025 στην ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και την Ένωση Διαιτητών ο Ντομένικο Ρόκα μετά το τελευταίο του παιχνίδι ως βοηθός διαιτητή.

Η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία δεν πήρε κάποια πρωτοβουλία έπειτα από αυτή την επιστολή, η εισαγγελία στο Μιλάνο όμως πήρε και διέταξε να γίνει έρευνα για το θέμα, με τον Ρόκι να είναι στο επίκεντρο αυτής.