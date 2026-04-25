Ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα πρόβλημα κόντρα στη Μύκονο και τη νίκησε ξεκούραστα με 97-76 για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Basket League, στρέφοντας πλέον την προσοχή του στα ματς με τη Βαλένθια στα play off της Euroleague.

Οι «πράσινοι» πήραν από νωρίς το προβάδισμα με μπροστάρη τον Γκριγκόνις που έδινε λύσεις στην επίθεση και πήγαν και στο +9 (19-10), πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος με σκορ 25-18.

Οι φιλοξενούμενοι ήθελαν να παραμείνουν κοντά αλλά τα κατάφεραν μέχρι ένα σημείο καθώς το σκορ ήταν 34-31, κάπου εκεί όμως οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και με τον Μήτογλου να σκοράρει έκαναν σερί 9-0 για το 43-31, έχοντας προβάδισμα 15 πόντων (50-35) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήλεγχε πλήρως την κατάσταση και είχε σταθερά διψήφια διαφορά και στο τρίτο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο τελευταίο με το σκορ 69-53.

Ο Παναθηναϊκός πήγε και στο +23 (84-61) και γενικά πήρε τη νίκη χωρίς να κουραστεί, όπως δείχνει και το τελικό 97-76, με τον Μήτογλου να είναι ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους και τους Ρογκαβόπουλο και Γκριγκόνις να ακολουθούν με 15 και 12 αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 50-35, 69-53, 97-76

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Γκραντ 7 (1), Ναν 3 (1), Λεσόρ 10, Γκριγκόνις 12 (2), Μήτογλου 16 (3), Σορτς 9, Καλαϊτζάκης 6, Χέιζ-Ντέιβις 9 (1), Ρογκαβόπουλος 15 (3), Σαμοντούροβ 5, Τολιόπουλος 5 (1).

Μύκονος (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 3 (1), Μουρ 20 (2), Καββαδάς 6, Σκουλίδας 6 (2), Κάναντι 16 (2), Κινγκ 4, Γερομίχαλος 8 (2), Ερμίδης 10, Σιδηροηλιάς, Μάντζαρης 3 (1), Μπριγκς.