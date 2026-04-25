Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον αδερφό του, Θανάση, και τη μητέρα τους, Βερόνικα, αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Άρη, όπως και ο Ρίτσαρντ Σιάο, κατά την άφιξή του στο Nick Gallis Hall για το ματς με τον Πανιώνιο.

Ο Greek Freak είναι πολύ καλός φίλος με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ και έφτασαν μαζί στο γήπεδο, για το ματς με τους «κυανέρυθρους», οι οποίοι θα υποβιβαστούν σε περίπτωση ήττας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο αδερφός του, Θανάσης, η μητέρα τους, Βερόνικα, και ο Σιάο θα κάτσουν δίπλα-δίπλα για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση και κατά την άφιξή τους στο Nick Gallis Hall αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους που ήδη βρίσκονταν εκεί.