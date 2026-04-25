Ένα νέο, πλήρως ψηφιοποιημένο πλαίσιο για τη διαχείριση δημόσιων εσόδων που εισπράττονται εκτός φορολογικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ. και ΚΕΒΕΙΣ) ενεργοποιεί η κυβέρνηση, θέτοντας σε λειτουργία την εφαρμογή «e-Ειδικοί Ταμίες».

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο καταγράφονται, παρακολουθούνται και αποδίδονται ποσά που εισπράττουν δημόσιοι υπάλληλοι κατά τη διάρκεια ελέγχων ή συναλλαγών με πολίτες.

Στην «καρδιά» του νέου συστήματος βρίσκονται οι Ειδικοί Ταμίες οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που διαχειρίζονται ήδη βεβαιωμένα ή νόμιμα προβλεπόμενα έσοδα εκτός Δ.Ο.Υ.

Πλέον, όλες οι συναλλαγές τους περνούν μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή που ανέπτυξε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιτρέποντας την ηλεκτρονική καταγραφή και άμεση παρακολούθηση κάθε είσπραξης.

Η νέα διαδικασία

Η διαδικασία εκσυγχρονίζεται από το πρώτο βήμα. Το αποδεικτικό είσπραξης τύπου Β’ (έντυπο Α8Β) εκδίδεται πλέον ψηφιακά, εκτυπώνεται σε δύο αντίτυπα και περιλαμβάνει όλα τα κρίσιμα στοιχεία της συναλλαγής. Από τα στοιχεία του πολίτη έως την αιτία και το ποσό. Ταυτόχρονα, ενσωματώνονται οι σχετικοί κωδικοί εσόδων, διασφαλίζοντας τη σωστή λογιστική απεικόνιση.

Σε καθημερινή βάση, οι Ειδικοί Ταμίες υποχρεούνται να καταχωρίζουν συγκεντρωτική κατάσταση εισπράξεων στην εφαρμογή. Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα το ποσό που πρέπει να αποδοθεί και εκδίδει ηλεκτρονικό παράβολο, με την καταβολή να πραγματοποιείται, κατά κανόνα, έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους ελέγχους. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών καλούνται να διασταυρώνουν αποδεικτικά και καταχωρίσεις, ενώ σε περίπτωση ελλείμματος ενεργοποιούνται άμεσα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αν το πρόβλημα δεν αποκατασταθεί εντός 48 ωρών, η υπόθεση περνά στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

Διαλειτουργικότητα

Η εφαρμογή διαλειτουργεί με βασικά πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, όπως το TAXIS, το e-Παράβολο και το Φορολογικό Μητρώο, αξιοποιώντας το Κέντρο Διαλειτουργικότητας.

Παράλληλα, ενσωματώνει σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζοντας την ασφαλή επεξεργασία των στοιχείων των πολιτών. Η απόφαση προβλέπει επίσης διαδικασία για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Ο πολίτης απευθύνεται στον Ειδικό Ταμία που πραγματοποίησε την είσπραξη, ο οποίος διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους και εκδίδει σχετική βεβαίωση. Στη συνέχεια, η επιστροφή ολοκληρώνεται μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,με την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί συμψηφισμού και φορολογικού ελέγχου. Μεταβατικά, επιτρέπεται η χρήση των ήδη υπαρχόντων προεκτυπωμένων αποδεικτικών μέχρι την εξάντλησή τους, ενώ η πλήρης εφαρμογή του νέου συστήματος τίθεται σε ισχύ δύο μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράδειγμα

Ένας πολίτης απευθύνεται σε μια δημόσια υπηρεσία για μια διαδικασία που απαιτεί την πληρωμή παραβόλου .Ο Ειδικός Ταμίας μπορεί να εισπράξει το ποσό εκείνη τη στιγμή μέσω της ακόλουθης διαδικασίας: Εκδίδεται το Αποδεικτικό Είσπραξης τύπου Β’ από την εφαρμογή, συμπληρώνεται η αιτία (π.χ. συγκεκριμένο παράβολο), ο πολίτης πληρώνει και παίρνει το αντίτυπο και ο υπάλληλος καταχωρεί την είσπραξη στο σύστημα Το ποσό αποδίδεται στο Δημόσιο μέσω e-Παραβόλου.