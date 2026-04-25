Μια οξειδωμένη χειροβομβίδα βρέθηκε την Παρασκευή (25/4/26) στο δάσος έξω από το χωριό Νόστιμο Ευρυτανίας, κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτομίας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα το χώρο και κλιμάκιο του στρατού προχώρησε στη συνέχεια σε αναγνώριση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, επρόκειτο για αμυντική χειροβομβίδα τύπου Mills No 36 WWII, χαρακτηριστικό όπλο του Βρετανικού στρατού που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το επόμενο πρωί, ομάδα EOD της 695 ΑΒΠ, που εδρεύει στο Αυλάκι Στυλίδας, προχώρησε με ασφαλή τρόπο σε εξουδετέρωσή της και καταστροφή.