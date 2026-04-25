Στην Αθήνα φιλοξενήθηκε η υπουργική συνάντηση της Διαδικασίας «Aqaba» με θέμα την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος στα Βαλκάνια.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος συμπροήδρευσε με τον υπουργό Εσωτερικών του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, παρουσία περίπου 130 συμμετεχόντων από κράτη και διεθνείς οργανισμούς.

Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, όπως και ανώτατοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο της χώρας μας στην ενίσχυση της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

Κατά την έναρξη των εργασιών, τονίστηκε η ιδιαίτερη σημασία της Διαδικασίας Aqaba ως πλατφόρμας πολιτικού διαλόγου και επιχειρησιακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση σύνθετων απειλών ασφάλειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη γεωστρατηγική σημασία των Δυτικών Βαλκανίων, ως περιοχής που λειτουργεί ως κρίσιμος διάδρομος για τη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και ανθρώπων, αλλά και ως χώρος αυξημένης ευαλωτότητας σε φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης και εξτρεμισμού.

Υπογραμμίστηκε ότι, οι σύγχρονες απειλές εμφανίζουν έντονα διασυνδεδεμένο χαρακτήρα, καθώς οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, τρομοκρατικές οργανώσεις και παράνομες χρηματοοικονομικές ροές λειτουργούν σε ένα ενιαίο και ευέλικτο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε η ανάγκη για ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, της ανταλλαγής πληροφοριών και της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη σύσταση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε), η οποία ενισχύει περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Ελληνικής Αστυνομίας, με έμφαση στην ανάλυση πληροφοριών, στις στοχευμένες έρευνες και στη διεθνή συνεργασία.

Παράλληλα, τονίστηκε ο καθοριστικός ρόλος των Υπηρεσιών Αστυνομικής Συνεργασίας ως βασικού διαύλου για την ταχεία και στοχευμένη ανταλλαγή πληροφοριών, επισημαίνοντας ότι η ταχύτητα, η αξιοπιστία και η ασφάλεια της πληροφορίας αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την πρόληψη και αντιμετώπιση απειλών.

Επιπλέον, επισημάνθηκαν οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, οι οποίες ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, ενισχύοντας την ανάγκη για στενότερο συντονισμό και επαγρύπνηση. Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της να στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που προάγουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και το κράτος δικαίου στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία της Διαδικασίας Aqaba εξαρτάται από τη συλλογική προσπάθεια και τη μετατροπή του διαλόγου σε απτά αποτελέσματα.

Στο περιθώριο της Διαδικασίας Aqaba ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε διμερείς επαφές με τους ομολόγους του Υπουργούς από τη Β. Μακεδονία, τη Σερβία και την Ιορδανία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.