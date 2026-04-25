Η Βαλένθια νίκησε δύο φορές τον Παναθηναϊκό στην κανονική περίοδο της Euroleague και θα τον αντιμετωπίσει και στα play off, με τον Ζαν Μοντέρο να είναι πολύ αισιόδοξος και να μην το κρύβει.

Η ισπανική ομάδα ήταν η μεγάλη έκπληξη της φετινής σεζόν καθώς κατάφερε να τερματίσει στη 2η θέση και θα είναι η αντίπαλος των «πράσινων» στα play off για την πρόκριση στο Final Four. Μια σειρά που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είναι αρκετοί αυτοί που αναρωτιούνται αν η Βαλένθια μπορεί όντως να νικήσει πέντε φορές τον Παναθηναϊκό μέσα σε μία σεζόν.

Σύμφωνα με τον Μοντέρο πάντως, ο οποίος μπήκε στην κορυφαία πεντάδα της Euroleague, οι Ισπανοί μπορούν να νικήσουν και περισσότερες από πέντε φορές την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

«Αν βγεις εκεί έξω και ανταγωνιστείς χωρίς να μένεις «κολλημένος» στο παρελθόν και στα παλιότερα λάθη, τότε ναι, πιστεύω ότι μπορούμε! Μπορούμε να τους νικήσουμε όχι μόνο πέντε φορές, αλλά… έξι, επτά ή οκτώ! Όλοι μπορούν να νικήσουν τον οποιονδήποτε στη EuroLeague», είπε ο Μοντέρο και στη συνέχεια ρωτήθηκε για το μέλλον του.

«Θα συζητήσω με την ομάδα, τους ατζέντηδες και όλους τους εμπλεκόμενους μετά το τέλος της σεζόν. Πάντως, είμαι χαρούμενος στη Βαλένθια και πάντα προσπαθώ για το καλύτερο», ήταν η απάντηση του 22χρονου γκαρντ, ο οποίος έκανε τέλος ένα σχόλιο και για τον προπονητή του, Πέδρο Μαρτίνεθ.

«Είναι πολύ σημαντικός επειδή μας δίνει αυτοπεποίθηση κι αυτό θέλει κάθε παίκτης. Πάντα μας σπρώχνει να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Εξωτερικά δείχνει πολύ απαιτητικός, αλλά αυτό είναι θετικό για τους παίκτες».