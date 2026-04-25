Γεύμα σε κεντρικό αθηναϊκό ξενοδοχείο παραθέτει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στους Γάλλους υπουργούς που συνοδεύουν τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.

Από κεντρικό αθηναϊκό ξενοδοχείο παρατίθεται επίσημο γεύμα από τον Υπουργό Εξωτερικών προς την αντιπροσωπεία που συνοδεύει τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα.

Στο τραπέζι από τη γαλλική πλευρά συμμετέχουν η Υπουργός Άμυνας, οι Υπουργοί Πολιτισμού και Οικονομίας, καθώς και ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις, συγκροτώντας μια ευρεία κυβερνητική αποστολή που αποτυπώνει το εύρος της διμερούς ατζέντας.

Από ελληνικής πλευράς παρίστανται ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιώργος Φωτήλας, καθώς και η κα Παπαδοπούλου.

Το κλίμα του γεύματος χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θερμό, με την έμφαση να δίνεται στη διπλωματική και στρατηγική σύγκλιση Αθήνας και Παρισιού, σε μια συγκυρία κατά την οποία η επίσκεψη Μακρόν έχει ήδη αναδείξει σειρά ζητημάτων ευρωπαϊκής ασφάλειας, άμυνας και οικονομικής συνεργασίας.

Κατά την πρόποση στην έναρξη του γεύματος, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στην ελληνογαλλική φιλία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια «σημαντική ημέρα για τις σχέσεις των δύο χωρών», υπογραμμίζοντας το βάθος και τη διαχρονικότητα της διμερούς συνεργασίας.

Η σημερινή συνάντηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα, η οποία έχει ήδη συνοδευτεί από έντονο διπλωματικό και πολιτικό αποτύπωμα, με έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής συνεργασίας.

Το μενού στο γεύμα Γεραπετρίτη στη γαλλική αντιπροσωπεία

Γεύμα στη γαλλική αντιπροσωπεία παραθέτει αυτή την ώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως θα δείτε από τα πιάτα και όπως προβλέπει το πρωτόκολλο σε αυτά τα γεύματα προβάλλεται η τοπική γαστρονομία με τρόπο κομψό και εύπεπτο.

Το μενού έχει ως εξής:

Ορεκτικά:

Ταραμάς με αυγοτάραχο, μελιτζανοσαλάτα καπνιστή, ντολμαδάκια γιαλαντζί με γιαούρτι και άνηθο.

Πρώτο πιάτο

Σπανακόπιτα με φέτα και μυρωδικά, ή κακαβιά με γαρίδες, λαχανικά και κρόκο Κοζάνης.

Κυρίως πιάτο

Αρνίσιο μπούτι στη γάστρα, σάλτσα gravy και πατάτες φούρνου με λεμόνι και ρίγανη

Ή

Ψητό κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής, αγκινάρες με αρακά, ντομάτα και ελιά

Ή

Λαβράκι με χόρτα, ελαιόλαδο και λαδολέμονο

Επιδόρπιο

Πορτοκαλόπιτα με παγωτό μαστίχα