«Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο με θέσεις, προτάσεις, στελέχη και βεβαίως με κυβερνητικό πρόγραμμα», ανέφερε ο πρώην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βολευτής Ηλίας, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο Newsbeast και τον Σάββα Γουλόπουλο από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Σε ερώτηση για το αν το ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα ένας αυτόνομος πόλος ή μία περιστρεφόμενη πόρτα όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας, ο Μιχάλης Κατρίνης απάντησε: «Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκάθαρη στρατηγική και θέση. Το ΠΑΣΟΚ έχει ως απόλυτο στόχο τη νίκη στις εκλογές, την ανατροπή και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα αφήγημα ενόψει των εκλογών και σκόπιμη σύγχυση στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι όμως κρίνουν, αξιολογούν και βλέπουν ένα ΠΑΣΟΚ με σοβαρότητα, με θεσμική σταθερότητα και βεβαίως με προτάσεις και θέσεις στην καθημερινότητα που αφορούν τα προβλήματα των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν έρχεται ως μεσσίας, δεν έχει τη λογική του “one man show”, όπως κάποιοι -κατά την άποψή μου- χωρίς να έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες. επιδιώκουν να παίξουν στο επόμενο διάστημα».

«Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, έρχεται και λέει ότι πρέπει να ανοίξει ένας νέος πολιτικός κύκλος. Επέχει πολιτική αλλαγή και σε αυτό το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο με θέσεις, με προτάσεις, με στελέχη και βεβαίως με κυβερνητικό πρόγραμμα που δίνει λύσεις και απαντήσεις στα πιο πολλά από τα προβλήματα της χώρας», σημείωσε.

