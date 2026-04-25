Για την κλιματική κρίση και τα πρωτόκολλα ασφαλείας μίλησε -μεταξύ άλλων- ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Newsbeast και τον Βίκτωρα Μοντζέλλι από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Δυστυχώς το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης το οποίο έχουμε δει ότι έχει οδηγήσει σε τραγικές καταστάσεις σε όλα τα μήκη τα πλάτη του κόσμου με τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και σε περιουσίες και στο φυσικό περιβάλλον, είναι ένας αστάθμητος εχθρός. Οφείλουμε και πρέπει να μην είμαστε δογματικοί απέναντι στην αντιμετώπισή του και γι’ αυτόν το λόγο κάθε εξάμηνο αναθεωρούμε τα βασικά μας πρωτόκολλα».

«Όλες τις αποφάσεις που παίρνουμε τις παίρνουμε κάτω από τις οδηγίες και τη συνεργασία με τους επιστήμονες. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ», σημείωσε.

«Οπότε αυτό το οποίο οφείλουμε και προσπαθούμε να κάνουμε πάντοτε -όχι μόνο κατά τη δικαια της αντιπυρικής περιόδου- είναι να έχουμε μία πάρα πολύ στενή συνεργασία με τους επιστήμονες της χώρας, να προσπαθούμε να εκμεταλλευόμαστε και να αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και στο κομμάτι της πρόληψης και στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο να προσπαθούμε να ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό όχι μόνο αριθμητικά αλλά και ποιοτικά με διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης και περαιτέρω κατάρτησης».

