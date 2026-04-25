«Η χώρα μας είναι πολύ πιο ισχυρή απ’ ότι τις προηγούμενες δεκαετίες», τόνισε -μεταξύ άλλων- ο πρώην υπουργός και βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, μιλώντας στο Newsbeast και τον Σάββα Γουλόπουλο από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Στον οικονομικό τομέα, έχουμε μια οικονομία η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε στις βραχικρόνιες επιπτώσεις μιας εξωγενούς κρίσεως. Έχουμε μια ισχυρή διπλωματική θέση η οποία αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι είμαστε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με μία πολύπλευρη διπλωματική σχέση με όλες τις χώρες του κόσμου. Επίσης, έχουμε ενισχύσει την άμυνά μας, το οποίο πλέον παίζει πολύ πιο ουσιαστικό ρόλο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια».

«Δυστυχώς ζούμε σε εποχές με ασταθείς γεωπολιτικές εξελίξεις και η ισχύς είναι απαραίτητο συστατικό. Το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να απασχολεί την Ευρώπη, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι στη χώρα μας με την εφαρμογή του δόγματος της αυστηρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής από το 2020 και μετά, στη χώρα μας πλέον το μεταναστευτικό δεν αποτελεί τροχοπαίδι για τις τοπικές κοινωνίες», σημείωσε ο ίδιος.

