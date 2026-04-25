Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθεώθηκε κατά την άφιξή του στο Nick Gallis Hall για τον αγώνα του Άρη με τον Πανιώνιο και στη συνέχεια άκουσε και το σύνθημα που ετοίμασαν για αυτόν οι φίλοι των «κίτρινων».

Ο Greek Freak, συνοδευόμενος από τον αδερφό του, Θανάση, τη μητέρα του, Βερόνικα, και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, έγινε δεκτός με ενθουσιασμό έξω από το γήπεδο και η συνέχεια δόθηκε μέσα σε αυτό και μάλιστα με σύνθημα.

Οι οπαδοί του Άρη αποθέωσαν ξανά τον Αντετοκούνμπο και στη συνέχεια τον… κάλεσαν να αφήσει το NBA και να υπογράψει στην ομάδα τους για να την οδηγήσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το NBA φτάνει. Έλα εδώ καλό μου παλικάρι, για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη», ήταν το σύνθημα που ακούστηκε, με τον Αντετοκούνμπο να απολαμβάνει την ατμόσφαιρα και να ανταποδίδει με χαιρετισμό προς τις εξέδρες.