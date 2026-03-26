Σε νέα φάση περνά η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς το μέτρο επεκτείνεται σε μια σειρά από επαγγελματικούς κλάδους που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός του συστήματος. Στο νέο κύμα ένταξης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαρισμού, τα κομμωτήρια, τα καθαριστήρια, τα κέντρα αισθητικής, οι εταιρείες εύρεσης εργασίας, αλλά ακόμη και τα γραφεία κηδειών.

Η επέκταση αυτή έρχεται να καλύψει τομείς όπου κυριαρχούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και ευέλικτες μορφές απασχόλησης, κάτι που μέχρι σήμερα δυσκόλευε τον ουσιαστικό έλεγχο του ωραρίου και των υπερωριών.

Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η Νίκη Κεραμέως, η σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί πριν από το Πάσχα. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει μια μεταβατική περίοδος προσαρμογής για τις επιχειρήσεις, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις μήνες.

Η διάρκεια αυτή δεν θεωρείται τυχαία, καθώς στους συγκεκριμένους κλάδους δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων που καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα πιο αυστηρό και ψηφιοποιημένο πλαίσιο λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό, θα προηγηθεί και διάλογος ανάμεσα στο υπουργείο και τους εκπροσώπους της αγοράς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρακτικά προβλήματα εφαρμογής.

Η πλήρης και υποχρεωτική ένταξη των νέων κλάδων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του φθινοπώρου. Με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων που θα καταγράφουν ψηφιακά το ωράριό τους εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2,2 εκατομμύρια.

Το στοιχείο που προβάλλεται ως βασικό επιχείρημα υπέρ της επέκτασης είναι η σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερωρίες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέσα στο 2025 δηλώθηκαν περίπου 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που αποδίδεται άμεσα στη λειτουργία της ψηφιακής κάρτας.

Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι αν η αύξηση αυτή αντανακλά πραγματική συμμόρφωση ή απλώς καλύτερη καταγραφή μιας ήδη υπάρχουσας κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, το μέτρο φαίνεται να φέρνει στην επιφάνεια πρακτικές που μέχρι πρότινος παρέμεναν «αόρατες».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ένταξη του κλάδου της ιδιωτικής υγείας, όπου θα συμπεριληφθεί το σύνολο των εργαζομένων – από νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό έως παραϊατρικά επαγγέλματα. Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι γιατροί, γεγονός που ήδη προκαλεί συζητήσεις για τα όρια και την καθολικότητα του μέτρου.

Παράλληλα, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος Εργάνη ΙΙ, το οποίο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Φεβρουάριο. Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να απλοποιήσει διαδικασίες όπως οι προσλήψεις και οι αποχωρήσεις, να μειώσει τη γραφειοκρατία και να δώσει στους εργαζόμενους άμεση πρόσβαση στα στοιχεία τους.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εργασίας θέτει ως στόχο τη γενικευμένη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας μέσα στο 2026, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει ότι στο επόμενο διάστημα αναμένεται η επέκταση του μέτρου και σε υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως υπουργεία, ΟΤΑ και άλλους φορείς.

Μέχρι σήμερα, το σύστημα έχει ήδη εφαρμοστεί σε βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως η βιομηχανία, το λιανεμπόριο, ο τουρισμός και η εστίαση, όπου παραδοσιακά καταγράφονταν υψηλά ποσοστά παραβάσεων σε ωράρια και υπερωρίες.

Η επέκταση στους νέους κλάδους δείχνει ότι η ψηφιακή κάρτα εξελίσσεται σε βασικό εργαλείο ελέγχου της αγοράς εργασίας. Το αν θα καταφέρει να περιορίσει ουσιαστικά την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία ή αν θα δημιουργήσει νέα προβλήματα στην καθημερινότητα των μικρών επιχειρήσεων, είναι κάτι που θα φανεί στην πράξη τους επόμενους μήνες.