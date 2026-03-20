Την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέους κλάδους ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε, το μέτρο προστατεύει ήδη 2.000.000 εργαζόμενους σε κλάδους όπως βιομηχανία, λιανεμπόριο, τράπεζες, ασφαλιστικές, σούπερ μάρκετ κ.ά. και, πλέον, επεκτείνεται στον κλάδο της ιδιωτικής Υγείας (νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, παραϊατρικά επαγγέλματα, πλην γιατρών), στις τηλεπικοινωνίες, στον καθαρισμό, στις εταιρείες που ασχολούνται με την εύρεση εργασίας, καθώς και σε κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αισθητικής και γραφεία κηδειών.

Όπως διευκρίνισε η υπουργός Εργασίας, θα υπάρξει μία περίοδος πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου, προκειμένου να εξοικειωθούν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες στους κλάδους αυτούς με τη χρήση της, αλλά και προκειμένου να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους και να γίνουν οι απαραίτητες για κάθε κλάδο προσαρμογές.

«Η Κάρτα έχει συμβάλει καθοριστικά στο να εξυγιανθεί η αγορά εργασίας. Αρκεί να σας πω ότι μόνο πέρυσι είχαμε 2,7 εκατομμύρια υπερωρίες παραπάνω, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτές οι υπερωρίες κάπου ήταν πριν, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί; Γιατί πρώτον αυξάνονται οι αποδοχές των εργαζομένων, να αμείβεται ο εργαζόμενος, εμένα αυτό με νοιάζει, να αμείβεται για τον χρόνο που δουλεύει. Δεύτερον, εξυγιαίνεται πάρα πολύ η αγορά εργασίας. Άρα, η Κάρτα έρχεται αφενός μεν να προστατεύσει τον εργαζόμενο, αφετέρου δε να προστατεύσει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων», σχολίασε.

Αναφερόμενη στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η υπουργός τόνισε: «Όταν ψηφίζαμε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και καλούσαμε και τα άλλα κόμματα να την ψηφίσουν, που δεν την ψήφισαν, έλεγα ένα πράγμα. Ότι αυτό ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις μισθών» και συμπλήρωσε ότι η πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη μετά τη ψήφιση του νόμου στα ζαχαρώδη, προβλέπει αύξηση μισθών έως 12% σε σχέση με τον κατώτατο, ενώ η δεύτερη Συλλογική Σύμβαση που υπεγράφη στην εστίαση, προβλέπει αύξηση μισθών έως 25% σε σχέση με τον κατώτατο και αφορά έως 400.000 εργαζομένους, το 15% των μισθωτών της χώρας.

Απαντώντας δε στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι ούτως η άλλως θα υπογραφόταν αυτή η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε:

«Δεν είναι έτσι, αυτή η Συλλογική Σύμβαση ήταν κολλημένη για πάρα πολύ καιρό στον ΟΜΕΔ. Ξεκόλλησε με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, γιατί έδωσε τη δυνατότητα να υπογραφεί με έναν διαφορετικό δρόμο που ανοίξαμε με την Κοινωνική Συμφωνία, υπεγράφη από εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, πριν από λίγες ημέρες και να πώς ανοίγει ο δρόμος για αύξηση μισθών. Εμένα με νοιάζει ένα πράγμα, οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε να διευρύνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, γιατί αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το μείζον αυτήν τη στιγμή: πώς ο κόσμος θα έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Ο κατώτατος πλέον στην εστίαση διαμορφώνεται από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ».

Για το ύψος του κατώτατου μισθού, που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2026, η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι θα αποφασιστεί την ερχόμενη Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο ενώπιον του οποίου θα εισηγηθεί η ίδια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προτάσεις όλων των κοινωνικών εταίρων.

Η κ. Κεραμέως αποσαφήνισε ότι η αύξηση θα είναι συνετή και δήλωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, αλλά εντός των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

«Το λέω αυτό, διότι ο κατώτατος μισθός δεν είναι μόνο ο κατώτατος μισθός, επηρεάζει τριετίες, επιδόματα, άρα συμπαρασύρει πάρα πολλά, δεν είναι μόνο τα 880 ευρώ που θα πάνε. Επιπλέον, θυμίζω ότι επιφέρει αυξήσεις και σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους».

Η υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ακόμα μία αύξηση τον Απρίλιο του 2027 και στόχος παραμένουν τα 950 ευρώ για τον κατώτατο μισθό.

«Ως προς τον μέσο μισθό, ο στόχος ήταν να φτάσει τα 1.500 ευρώ το 2027 και αυτό έχει ξεπεραστεί, καθώς βρισκόμαστε ήδη στα 1.516 ευρώ. Δεν μας γεννά εφησυχασμό. Έχουμε πολύ δρόμο. Είναι, όμως, μία βελτιωμένη κατάσταση σε σχέση με το 2019; Είναι. Μπορούμε να εστιάσουμε και άλλο και αυτό κάνουμε, για να διευρυνθεί και άλλο το διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή είναι η αγωνία μας», ανέφερε η κ. Κεραμέως