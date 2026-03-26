Βελτίωση θα παρουσιάσει σήμερα Πέμπτη 26/3 το σκηνικό του καιρού στις περισσότερες περιοχές. Βροχές θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στα δυτικά ενώ ισχυροί άνεμοι θα σημειωθούν στα πελάγη και άνοδο θα καταγράψει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, αρχικά σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και περιορισμένη τοπικά ορατότητα στα ηπειρωτικά. Προοδευτικά, οι νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια θα πυκνώσουν. Το απόγευμα, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα και στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βόρεια Επτάνησα και στην Ήπειρο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Παρασκευή, στα δυτικά θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 16-17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 1 έως 17-19, στην Ήπειρο από 2 έως 17-19 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 3 έως 19-22, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 18-21 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 16-17 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο αρχικά θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά προοδευτικά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο αρχικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ, αλλά προοδευτικά θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι που θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά στα 7 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς.