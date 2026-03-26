Στο γραφείο του Νικήτα

Καλημέρα σε όλους και όλες. Εθνική εορτή χθες και η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, εν μέσω του πολέμου, ήταν ένα πολύ καλό σήμα για την ετοιμότητα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό έμαθα συζητήθηκε αρκετά μεταξύ της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, κάλεσε χθες στο γραφείο του, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας και τον εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου, αλλά και τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκο Δένδια, και της Κύπρου. Στο γραφείο του Ν. Κακλαμάνη το κλίμα ήταν πολύ καλό και δεν είχε καμία σχέση με όσα βλέπουμε κατά καιρούς δημόσια. Από σήμερα όμως και πάλι η πολιτική θα είναι στις «εργοστασιακές της ρυθμίσεις» και αναμένεται σφοδρή αντιπαράθεση την επόμενη περίοδο κυρίως για το θέμα των υποκλοπών.

Ενισχυμένη η Ελλάδα

Από αυτή τη σύναξη έμαθα ότι έγινε και συζήτηση για την παρουσία της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή κυρίως λόγω των Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία, των φρεγατών και των αεροσκαφών στην Κύπρο. Αυτό που συζητείται γενικά είναι ότι η παρουσία της Ελλάδας ενισχύθηκε σημαντικά και ο ρόλος της αναβαθμίστηκε. Αυτό έχει ειπωθεί και στους κόλπους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, αλλά και έχει συζητηθεί πολύ θετικά σε Ισραήλ και ΗΠΑ. Και όπως μου είπε καλή διπλωματική πηγή, έχουν ανέβει αρκετά οι διεθνείς μετοχές του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το κομπόδεμα της ΔΕΘ

Και πριν πάμε στο θέμα των υποκλοπών, θα μείνω στο ζήτημα των μέτρων που ανακοίνωσε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα ο πρωθυπουργός. Και αυτό διότι συζήτησα με τους παράγοντες κυβερνητικούς και μου είπαν ότι δεν σημαίνει ότι σταματάει η παρέμβαση του Κράτους με το πακέτο που ανακοινώθηκε, αλλά θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις. Αυτό που αποκωδικοποίησα όμως είναι ότι υπάρχει ανησυχία στην κυβέρνηση να μην παγιωθεί η εντύπωση στους πολίτες πως δεν υπάρχουν άλλα χρήματα και άρα όσα ανέμεναν να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ «πάγωσαν». Αυτό δεν ισχύει, μου διευκρινίστηκε, καθώς «έχουμε κομπόδεμα» σύμφωνα με τη χαρακτηριστική φράση και δεν αλλάζει ο σχεδιασμός για τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, αν και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος με όσα γίνονται στο πολεμικό πεδίο. Το θετικό όμως είναι πως σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο θα αποφασιστεί και τυπικά η έκτη, από το 2022, αύξηση του κατώτατου μισθού, την οποία θα εισηγηθούν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Πάγος και στις εκλογές

Επί τη ευκαιρία της αναφοράς στη ΔΕΘ, θα μείνω στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη την παραμονή της εθνικής επετείου. Ήταν μια περιοδεία προεκλογικού χαρακτήρα, όπως μου είπαν όσοι βρέθηκαν εκεί. Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής πως δεν υπάρχει σενάριο εκλογών στο τραπέζι. Γίνεται κουραστικό, αλλά η συζήτηση συνεχίζεται σε υπουργικούς και βουλευτικούς κύκλους. Το συζήτησα με κορυφαίους υπουργούς και μου είπαν ότι όντως η συζήτηση γίνεται και συνεχίζεται, αλλά ο πρωθυπουργός βάζει συνέχεια πάγο.

Πρωταπριλιά στο Ηράκλειο

Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκεται ο γαλάζιος κομματικός μηχανισμός με τον πρωθυπουργό να καλεί στελέχη, βουλευτές και υπουργούς σε συντονισμό αφενός για να μεταφέρουν το διπλό κυβερνητικό μήνυμα. Απαντήσεις με έκτακτα μέτρα στην κρίση -υλοποίηση του προεκλογικού προγράμματος μέχρι κεραίας- και αφετέρου για να υπάρξουν ζυμώσεις και κινητοποίηση στον δρόμο προς τις κάλπες, παρότι ο ίδιος επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πάντως την Πρωταπριλιά, με βάση τον προγραμματισμό που γνωρίζω, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης για το επόμενο προσυνέδριο της ΝΔ, στη συνέχεια στο Ηράκλειο και στις 9 Μαΐου θα επισκεφθεί και πάλι τη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο πριν από το Συνέδριο του κόμματος. Ζητούμενο είναι να φτιαχτούν τα ψηφοδέλτια με νέες ισορροπίες, φρέσκα πρόσωπα και ανοίγματα είτε στο κέντρο είτε πιο δεξιά, ενώ μαθαίνω ότι θα επιχειρηθούν προσεγγίσεις και θα ριχτούν γέφυρες όπου απαιτείται, για να αποφευχθούν οι στραβοτιμονιές. Και αυτό γιατί η επόμενη εκλογική διαδικασία δεν θα θυμίζει σε τίποτα ό,τι έχουμε ζήσει μέχρι τώρα από πλευράς εκπροσώπησης κομμάτων και πολιτικού περιβάλλοντος πάνω στο οποίο θα στηθούν οι κάλπες.

Ανοίγει ο φάκελος υποκλοπές

Στο θέμα των υποκλοπών τώρα, να σημειώσω ότι θα έχουμε ένταση την επόμενη περίοδο. Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου καθαρογράφτηκε και θα ανοίξει σε δικαστικό και πολιτικό επίπεδο η υπόθεση. Μια πρώτη γεύση θα πάρουμε στη Βουλή κατά τη συζήτηση που θα γίνει με πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη σκιά και των διαδοχικών παρεμβάσεων του επικεφαλής της Intellexa, Ταλ Ντίλιλα, οι οποίες και αναζωπυρώνουν τα ερωτήματα γύρω από τη λειτουργία και τη χρήση του λογισμικού Predator στην Ελλάδα.

Σε συνεδριακούς ρυθμούς το ΠΑΣΟΚ

Και να περάσω στο ΠΑΣΟΚ, το συνέδριο του οποίου ξεκινάει αύριο. Στο συνέδριο θα διαβαστεί το κείμενο της διακήρυξης που θα μετονομαστεί σε «κείμενο εθνικής στρατηγικής». Αυτό θα το εισηγηθεί στο συνέδριο η Μιλένα Αποστολάκη, ενώ θα αναγνωστούν δύο ακόμα κείμενα που θα τεθούν υπόψιν του σώματος των συνέδρων. Το ένα είναι αυτό του προγράμματος, με εισηγητή τον Λευτέρη Καρχιμάκη και το άλλο είναι αυτό που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του κόμματος, που περνά μέσα και από τις καταστατικές αλλαγές που θα προκύψουν στο συνέδριο. Το κείμενο αυτό θα το εισηγηθεί ο γραμματέας οργανωτικού σχεδιασμού, Ηρακλής Δρούλιας.

Πήρε την πρόταση πίσω

Είχαμε προχθές την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ όπου εκεί έπεσε η πρόταση από τον Νίκο Ανδρουλάκη για το θέμα ηγεσίας. Με απλά λόγια, όποιος θέλει να είναι υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος θα πρέπει να έχει το 15% των υπογραφών των συνέδρων. Αντέδρασαν αρκετοί, όπως έμαθα, με πρώτο και καλύτερο τον Χάρη Δούκα, μετά τον Μιχάλη Κατρίνη, ενώ η σκληρότερη αντίδραση υπήρξε από την Άννα Διαμαντοπούλου, με συνέπεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να πάρει την πρόταση πίσω.

Πρόεδρος ο Σκανδαλίδης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είναι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια του Κώστα Σκανδαλίδη, καθώς αυτός γράφει το κείμενο της διακήρυξης του κόμματος, τον πρότεινε για πρόεδρο του συνεδρίου, όπως και θα γίνει. Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θεωρείται παράγοντας σταθερότητας και εγγυητής των διαδικασιών σε μια κρίσιμη περίοδο. Το κρίσιμο θέμα είναι τι θα γίνει με τον Χάρη Δούκα και την απαίτησή του να υπάρξει σαφής αναφορά ότι δεν τίθεται περίπτωση συνεργασίας κυβερνητική με τη ΝΔ.

Σε νέα φάση η σχέση Κωνσταντοπούλου – Καρυστιανού

Οι σχέσεις μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Μαρίας Καρυστιανού έχουν περάσει από σαράντα κύματα. Μια σχέση, η οποία τον τελευταίο καιρό θα έλεγα ότι βρίσκεται σε ήρεμα νερά. Εκεί που δεν αντάλλαζαν ματιές κατά το παρελθόν, την προηγούμενη εβδομάδα στη Λάρισα ήρθαν πιο κοντά. Και μίλησαν, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μπήκε μπροστά όταν της επιτέθηκαν.

Η «Ιθάκη» στη Λαμία

«Για αυτά που έγιναν, για αυτά που γίνονται, αλλά κυρίως για αυτά που πρέπει να γίνουν. Για αυτά που πρέπει και μπορούμε να κάνουμε μαζί», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην πρόσκληση για την εκδήλωση το Σάββατο το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμίας. Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου του, «Ιθάκη», θα συζητήσουν: Δημήτρης Λιάκος – Οικονομολόγος, Αθανάσιος Λουκούπουλος – Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εύα Ρέντζου – Εικαστικός, Εκπαιδευτικός, Μίλτος Χατζηγιαννάκης – Νομικός, Παρουσίαση. Τον συντονισμό θα έχει ο Σωτήρης Μπολάκης ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.

Η ηγεσία Σακελλαρίδη

Θα πάμε τώρα στα της Νέας Αριστεράς μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση το απόγευμα της παραμονής της 25ης Μαρτίου από την προεδρία του κόμματος. Ο Χαρίτσης δεν παραιτήθηκε ακόμη από βουλευτής της Νέας Αριστεράς, για να μην δημιουργηθεί θέμα με τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Θα γίνουν όλα σε βάθος χρόνου, ενώ ίσως σήμερα ή και αύριο οριστικοποιηθεί το πρόσωπο που θα ηγηθεί της ΚΟ, με το προβάδισμα να έχει η Πέτη Πέρκα. Ο Χαρίτσης έχει το βλέμμα στο υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης θα είναι αυτός που θα ηγηθεί του κόμματος μεταβατικά έως το έκτακτο συνέδριο που θα εκλέξει νέο πρόεδρο. Ο Γ. Σακελλαρίδης έχει την πλήρη στήριξη της πλειοψηφίας της Νέας Αριστεράς και επί των πρώτων του κινήσεων έγινε και σύσκεψη με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, την Π. Πέρκα, τον Δημήτρη Βίτσα και άλλα στελέχη, για να χαραχτεί ένας οδικός χάρτης για την επόμενη περίοδο.

Το δύσκολο εγχείρημα της ΕΨΑ

Κάποια στιγμή, πριν από περίπου δύο χρόνια, τον Απρίλιο του 2024, ο Νίκος Καραμούζης και το fund SMERC, του οποίου ηγείται, απέκτησαν την ΕΨΑ. Έκτοτε η εταιρεία αναψυκτικών που ανήκε στην οικογένεια Τσαούτου, η οποία παραμένει με ένα μικρό ποσοστό μειοψηφίας στην εταιρεία, δεν φαίνεται να ακολουθεί την πορεία που θα περίμεναν οι άνθρωποι του Καραμούζη αλλά και ο ίδιος. Και όπως μαθαίνω, η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι η εταιρεία μεταξύ άλλων αποτελεί ένα αντικείμενο, το οποίο δεν γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι από πλευράς fund. Το ζήτημα λοιπόν στην περίπτωση της ΕΨΑ, αλλά και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, είναι πως, όταν γίνεται μία εξαγορά, συχνά φεύγει από αυτήν το προηγούμενο διοικητικό σχήμα ιδιοκτητών, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τη δουλειά. Και έτσι χάνεται η δυνατότητα συνδυασμού γνώσης από τη μία και οικονομικού νοικοκυρέματος που υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να φέρει το fund, το οποίο ειδικεύεται στα χρηματοοικονομικά.

Τι ετοιμάζει το Πλαίσιο με επένδυση 68 εκατομμυρίων ευρώ

Νέα φάση ανάπτυξης δρομολογεί το Πλαίσιο, προχωρώντας επένδυση ύψους 68 εκατ. ευρώ που συνδυάζει την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου με νέες υποδομές logistics και ενεργειακές παρεμβάσεις. Το επενδυτικό σχέδιο, με τίτλο «Δημιουργία νέας οικονομικής δραστηριότητας: πλαίσιο marketplace», κατατέθηκε στον Εnterprise Greece ως στρατηγική επένδυση και βρίσκεται υπό διαβούλευση. Προβλέπει την ανάπτυξη υπηρεσιών retail media, αλλά και τη δημιουργία μιας σύγχρονης πλατφόρμας marketplace. Στόχος είναι η προσέλκυση περισσότερων προμηθευτών, η αύξηση των διαθέσιμων κωδικών προϊόντων και η δημιουργία νέας πηγής εσόδων μέσω πώλησης διαφημιστικού χώρου, κάτι που προκύπτει μέσα από τη δραστηριότητα στο retail media. Παράλληλα, η αναμενόμενη αύξηση των παραγγελιών οδηγεί στην κατασκευή νέου αυτοματοποιημένου κέντρου παραλαβής, συσκευασίας και αποστολής. Η επένδυση θα υλοποιηθεί στη θέση «Σκληρή» στη Μαγούλα σε έκταση 74.066,62 τ.μ., ενώ προβλέπεται και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Τι τζίρο έκαναν τους δύο πρώτους μήνες του 2026 τα σούπερ μάρκετ

Συνεχίζουν να χαμογελούν με ικανοποίηση στα γραφεία των σούπερ μάρκετ για την αύξηση του τζίρου τους. Τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου δείχνουν ότι τους δύο πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς έκαναν πωλήσεις 2,479 δισ. ευρώ, έναντι 2,262 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αυτό μεταφράζεται σε άνοδο 9,6%, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά συνεχίζει να κινείται ανοδικά σε αξία, με βασικό στήριγμα τα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα. Το μεγαλύτερο κομμάτι του τζίρου προήλθε από την κατηγορία τρόφιμα και ποτά, η οποία έφτασε τα 1,348 δισ. ευρώ από 1,235 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,1%. Ειδικότερα, τα τρόφιμα ενισχύθηκαν κατά 8,6% και τα ποτά κατά 11,2%, δείχνοντας ότι ο βασικός πυρήνας του καλαθιού παραμένει ο κύριος μοχλός της αγοράς. Η συγκεκριμένη κατηγορία αντιστοιχεί άλλωστε στο 54,4% της συνολικής αξίας των πωλήσεων.

Τα δημοφιλέστερα σούπερ μάρκετ στα μάτια των καταναλωτών

Η εικόνα που προκύπτει από δείκτες εταιρειών μετρήσεων αγοράς που αποτυπώνουν τη δυναμική των ελληνικών σούπερ μάρκετ έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον. Καθώς δείχνει ότι το παιχνίδι στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ παραμένει σε μεγάλο βαθμό σταθερό, με τη Σκλαβενίτης να διατηρεί καθαρό προβάδισμα και μάλιστα με διαφορά που δύσκολα αμφισβητείται και συνεχίζει να ενισχύεται. Η αλυσίδα όχι μόνο μένει στην κορυφή, αλλά κινείται σε επίπεδα που την τοποθετούν μόνη της στην κατηγορία των πολύ ισχυρών brands, αφήνοντας αισθητά πίσω τον ανταγωνισμό. Πίσω από αυτή την πρωτιά, το παρασκήνιο δείχνει ότι έχει διαμορφωθεί μια πιο παγιωμένη ιεραρχία στην αγορά. Η Lidl εμφανίζεται να ενισχύει ελαφρά τη θέση της και να κρατά σταθερά τη δεύτερη θέση ισχύος, ενώ η ΑΒ Βασιλόπουλος και ο Μασούτης διατηρούν τις δικές τους δυνάμεις χωρίς μεγάλες ανατροπές, ενώ ακολουθεί η αλυσίδα My market συμπληρώνοντας την πρώτη πεντάδα. Η κατάταξη προκύπτει από τέσσερις βασικές παραμέτρους που αποτυπώνουν τη σχέση του καταναλωτή με κάθε αλυσίδα. Κατά πόσο τη θεωρεί προτιμώμενη επιλογή, αν θα τη σύστηνε σε άλλους, αν είναι διατεθειμένος να πληρώσει υψηλότερη τιμή για να ψωνίσει από αυτήν και αν είναι πρόθυμος να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση για να την επισκεφθεί. Με άλλα λόγια, ο δείκτης δεν μετρά απλώς την αναγνωρισιμότητα ή τη στιγμιαία προτίμηση, αλλά τη συνολική ισχύ του brand στην αγορά, δηλαδή το πόσο ισχυρό δέσιμο έχει δημιουργήσει με τον πελάτη και πόσο αυτή η σχέση αντέχει ακόμα και απέναντι σε παράγοντες όπως η τιμή ή η ευκολία πρόσβασης.

Η πολεοδομική περιπέτεια των 258 στρεμμάτων στα Καλύβια

Σε τελικό στάδιο πληροφορούμαι ότι μπαίνει η προσπάθεια απεμπλοκής μιας πολύχρονης και ιδιαίτερα σύνθετης υπόθεσης που αφορά την αξιοποίηση έκτασης 258 στρεμμάτων στα Καλύβια Θορικού. Πρόκειται για μια περιοχή εκτός σχεδίου, η οποία ανήκει σε εργαζομένους της πρώην American Express και η οποία, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες, παραμένει αναξιοποίητη εδώ και δεκαετίες. Η συγκεκριμένη έκταση είχε κατά το παρελθόν συνδεθεί με σχέδια ανάπτυξης οργανωμένου παραθεριστικού οικισμού, ενώ είχαν ξεκινήσει ακόμα και σχετικές εργασίες. Ωστόσο, η διαδικασία δεν προχώρησε, με αποτέλεσμα η περιοχή να μείνει «παγωμένη» για πολλά χρόνια, εγκλωβισμένη σε ένα πλέγμα ιδιοκτησιακών, πολεοδομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων. Η συγκεκριμένη ιδιοκτησία βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μακράς εκκρεμότητας, που κράτησε ανεκμετάλλευτη μια μεγάλη έκταση σε μια περιοχή με προφανές αναπτυξιακό ενδιαφέρον. Πλέον, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η υπόθεση ενδέχεται να εισέρχεται σε φάση οριστικής διευθέτησης, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση μιας έκτασης που για χρόνια έμενε ερειπωμένη.

Οι αποστάσεις της Ελλάδας από την ΕΕ

Διάβαζα τους δείκτες της Eurostat για τη θέση της Ελλάδας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και μου έκανε εντύπωση η χαμηλή πρόσβαση των νοικοκυριών σε internet υψηλής ταχύτητας. Μόλις το 46% των ελληνικών νοικοκυριών διαθέτει τέτοια πρόσβαση, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει στο 83%. Πίσω από αυτό το χάσμα αποτυπώνονται ζητήματα υποδομών, κάλυψης, κόστους αλλά και συνολικής ψηφιακής ωριμότητας. Δεν αποτελεί μυστικό άλλωστε ότι η πρόσβαση σε γρήγορο διαδίκτυο συνδέεται πλέον άμεσα με την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση, την τηλεργασία, αλλά και την καθημερινή λειτουργία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η εικόνα αυτή συνδέεται ευρύτερα με τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα, με πληθυσμό 10,4 εκατομμυρίων κατοίκων, αντιστοιχεί στο 2,3% του πληθυσμού της ΕΕ, αλλά συμμετέχει μόλις με 1,3% στο συνολικό ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι το οικονομικό αποτύπωμα της χώρας παραμένει περιορισμένο σε σχέση με το δημογραφικό της μέγεθος. Στο ίδιο πλαίσιο, το κατά κεφαλήν εισόδημα 22.480 ευρώ αναδεικνύει τη δυσκολία της ελληνικής οικονομίας να συγκλίνει ουσιαστικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το παραγωγικό μοντέλο, η χαμηλότερη παραγωγικότητα και οι αδυναμίες στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να επηρεάζουν την αναπτυξιακή δυναμική. Χαρακτηριστική είναι και η εικόνα στην απασχόληση. Το ποσοστό απασχόλησης για τις ηλικίες 20-64 διαμορφώνεται στο 69%, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει στο 76%. Η διαφορά αυτή αποτυπώνει ότι η ελληνική αγορά εργασίας συνεχίζει να υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου, παρά τη βελτίωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν, ωστόσο, και δείκτες στους οποίους η Ελλάδα εμφανίζει καλύτερη εικόνα. Στα υγιή έτη ζωής η Ελλάδα φτάνει τα 67 χρόνια, έναντι 63 στην ΕΕ, στοιχείο που δείχνει ότι ορισμένοι παράγοντες ποιότητας ζωής και υγείας παραμένουν σχετικά ανθεκτικοί.

Η εποχή του «Stranger Things» στις επενδύσεις

Ξεχάστε όσα ξέρατε για τη θεμελιώδη ανάλυση. Η επενδυτική πραγματικότητα σήμερα διαμορφώνεται από έναν εκρηκτικό συνδυασμό AI, αλγοριθμικών trading bots και ακαριαίων παρεμβάσεων στα social media. Όπως μου είπε και ο Φώτης Μαυροκέφαλος, partner της εταιρείας Fathom, την περασμένη Δευτέρα, η αγορά έζησε ένα crash test νεύρων. Ο φόβος για τα Στενά του Ορμούζ οδήγησε τους ασιατικούς δείκτες σε ελεύθερη πτώση (Kospi -6,5%, Nikkei -3,5%), φέρνοντας το φάντασμα μιας νέας Μαύρης Δευτέρας προ των πυλών. Η λύτρωση, ωστόσο, δεν ήρθε από τα οικονομικά στοιχεία, αλλά από μια δήλωση. Η παρέμβαση Τραμπ για 5ήμερη αναβολή της έντασης λειτούργησε ως από μηχανής θεός, σταθεροποιώντας το κλίμα πριν από το άνοιγμα των ΗΠΑ. Ζούμε την εποχή του «Stranger Things» στις επενδύσεις. Εκεί όπου μια ανάρτηση ή ένα post στο Χ έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών και οι αγορές κινούνται με την ταχύτητα ενός κλικ.