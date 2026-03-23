BEAST

Kλίμα για περαιτέρω δημοσιονομική χαλάρωση

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσω με όσα έμαθα το Σαββατοκύριακο και αφορά τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ρώτησα λοιπόν ανώτερο κυβερνητικό παράγοντα που έχει πλήρη εικόνα των όσων συζητούνται στο Μέγαρο Μαξίμου και μάλιστα γνωρίζει πολλά με βάσει κι όσα έγιναν στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ. Μου είπε λοιπόν ότι υπάρχει κλίμα για περαιτέρω δημοσιονομική χαλάρωση ώστε να δοθούν ενισχύσεις σε κατηγορίες επιχειρήσεων και πολιτών που αντιμετωπίζουν πιο άμεσα προβλήματα από τον πόλεμο. Θα υπάρξουν προς αυτή την κατεύθυνση συγκεκριμένες ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έθεσε, όπως μου ειπώθηκε, και έλαβε θετικές απαντήσεις, εξέλιξη που ικανοποιεί την Αθήνα.

Αναβάθμιση της Ελλάδας

Αυτό που επίσης μου μεταδόθηκε είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μόνο καλά λόγια να ακούσει για την παρουσία της Ελλάδας το τελευταίο διάστημα στην παρούσα κρίση. Υπήρχε θετικό κλίμα για την στάση της ελληνικής κυβέρνησης στον πόλεμο στην Ουκρανία και την στήριξη στον Ζελένσκι, αλλά αυτή την φορά οι μετοχές του πρωθυπουργού έχουν ανέβει σημαντικά. Και αυτό μου ειπώθηκε, από καλή πηγή εκτός Ελλάδας, έχει σημασία εάν ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να αναλάβει θέση κεντρική σε ένα μεγάλο διεθνή οργανισμό, σενάριο που συζητείται στο εξωτερικό, όσο και να μην το συζητούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάντως, η στάση της Ελλάδας στην Κύπρο, η τελευταία εξέλιξη με τη Σαουδική Αραβία και γενικά η στενή σχέση Αθήνας – Ισραήλ ενισχύει τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρα με ότι αυτό σημαίνει για τα μελλούμενα.

«Όχι» σε εκλογές

Και επειδή σας ανέφερα τα όσα συζητάνε στις Βρυξέλλες να σημειώσω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου επικεντρώνονται στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι παρενέργειες του πολέμου. Δεν συζητάνε εκλογές και έμαθα ότι ο πρωθυπουργός το ξέκοψε και πάλι, αν και υπάρχουν υπουργοί που επιμένουν πως λόγω της αύξησης των ποσοστών στις μετρήσεις και με την πολυδιάσπαση στην αντιπολίτευση που δεν έχει ακόμα ανασυνταχθεί και δεν δημιουργήθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα ήταν καλή ευκαιρία για μια νέα εκλογική νίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μου ειπώθηκε, δεν έχει καμία διάθεση για εκλογές, αν και πρόσωπο που ξέρει πολύ καλά τα πράγματα λέει ότι ο πειρασμός πέρασε από το μυαλό του. Έτσι όπως ήρθε, έφυγε.

Παγώνει ο ανασχηματισμός

Ένα άλλο θέμα που συζητείται σε κύκλους της ΝΔ είναι εάν θα γίνει και πότε ο ανασχηματισμός, από την ώρα που δεν υπάρχει θέμα εκλογών με βάσει όσα μεταδίδονται από το Μαξίμου. Μου είπε κορυφαίος υπουργός που έχει ανοικτή γραμμή με το πρωθυπουργικό επιτελείο, ότι ο ανασχηματισμός έχει «παγώσει» στην παρούσα φάση και δεν υπάρχει απόφαση του πρωθυπουργού να προχωρήσει σε αλλαγές σε αυτό το κλίμα. Όταν τελειώσει ο πόλεμος θα είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί και τότε ενδέχεται να γίνουν στοχευμένες αλλαγές και όχι ριζικές.

Οι αντοχές της οικονομίας

Και να πάω σε ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί το οικονομικό επιτελείο και το έχει συζητήσει ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης με τον πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Είναι ποιες είναι οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας στο σημερινό περιβάλλον με τον πόλεμο να πιέζει τους πάντες. Έμαθα από καλή πηγή ότι η ελληνική οικονομία αντέχει 30-45 μέρες και μετά θα ενεργοποιηθούν άλλα σενάρια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Δεν θα κάνει το βήμα ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης

Πάμε στον Νότιο Τομέα των Αθηνών και συγκεκριμένα στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο, όπου εκεί θα γίνει μάχη για το ποιος θα εκλεγεί. Δεν θα σταθώ τόσο στο τι λένε οι εσωτερικές δημοσκοπήσεις αλλά σε μία υποψηφιότητα που μάλλον καίγεται απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Μετά την απόφαση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη να αποχαιρετήσει την κεντρική πολιτική σκηνή φαινόταν ότι το κενό δεν θα έμενε για πολύ ορφανό, αφού ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης ήταν να κατέβει στην αρένα της πολιτικής και μάλιστα σε μία δύσκολη περιφέρεια. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες της στήλης δείχνουν την μη κάθοδο του στον πολιτικό στίβο. Ο έμπειρος επικοινωνιολόγος φαίνεται πως ζύγισε τα δεδομένα και αποφάσισε να μην κάνει το βήμα, κλείνοντας τουλάχιστον για την ώρα, το κεφάλαιο της οικογενειακής διαδοχής στα νότια. Φαίνεται πως η γοητεία της επικοινωνιακής στρατηγικής παραμένει πιο ισχυρή από τη γοητεία του Κοινοβουλίου.

Σκέψεις για Νότιο Τομέα από τον Ομράν

Το όνομα του Ορέστη Ομράν τις τελευταίες ημέρες ακούστηκε εντόνως για την περιφέρεια που έχει τα πρωτεία ο Κυριάκος Πιερρακάκης και αναφέρομαι στην Α’ Αθηνών, με τον ίδιο να αποκλείει μία τέτοια περίπτωση. Βέβαια, δεν θα έλεγε όχι σε έναν άλλο τομέα των Αθηνών και αναφέρομαι στον Νότιο Τομέα.

Μεταγραφή για το ΠΑΣΟΚ

Ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που ξεκινάει την Παρασκευή, το κλίμα στα στρατόπεδα των πρωτοκλασάτων βουλευτών θυμίζει γενική επιστράτευση. Όλοι προετοιμάζουν να κατεβάσουν τη δική τους πολιτική πλατφόρμα, ενώ ασχολούνται και πυρετωδώς με τις συμμαχίες που κάνουν εσωτερικά. Γιατί ο αριθμός των συνέδρων που θα εκλέξουν στην κεντρική επιτροπή είναι το Α και το Ω για την δική τους επόμενη ημέρα. Βέβαια απ’ ό,τι μαθαίνω όλοι έχουν έναν κοινό παρονομαστή και αυτός ακούει στη μη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία, αλλά με την κοινωνία να απέχει γενικώς από πολιτικά συνέδρια, ειδικά τώρα και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ακούω ότι στο συνέδριο θα παραβρεθούν ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι ουσιαστικά θα είναι και η πρώτη τους εμφάνιση και το άνοιγμα τους με το πράσινο ψηφοδέλτιο. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι στο πάνελ στο συνεδρίου θα είναι πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης, και για τον οποίο σας είχαμε ενημερώσει ότι υπήρχε και φλερτ με το ΠΑΣΟΚ όπως και ότι είναι κομμένος από την Μαρία Καρυστιανού με την οποία είχαν υπάρξει κοντά και εννοώ πολιτικά. Μία κίνηση που αποτελεί την οριστική επισημοποίηση του «φλερτ» του Νίκου Ανδρουλάκη με τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή. Μία μεταγραφή που θα την «πουλήσουν» επικοινωνιακά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Η ανησυχία του Βλάσση

Την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοίμαζε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ένας άλλος «συμπατριώτης» του έκανε τη δική του ηχηρή επίδειξη δύναμης στην πρωτεύουσα. Αναφέρομαι στον Κώστα Βλάση. Μία μόλις ημέρα πριν την οριστική ρήξη των δύο άσπονδων φίλων, ο υφυπουργός Παιδείας συγκέντρωσε στην εκδήλωσή του στην Αθήνα πάνω από 50 υπουργούς και βουλευτές, και 1.000 Αρκάδες. Αυτό βέβαια έχει γραφτεί, αλλά λέω να σας μεταφέρω σήμερα αλλά στο πώς «διάβασε» ο γαλάζιος υφυπουργός την αποκαθήλωση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Χαριλάου Τρικούπη. Η είδηση της παραίτησης του πράσινου βουλευτή από το κοινοβουλευτικό αξίωμα προκάλεσε μια πρόσκαιρη ανησυχία στον Κώστα Βλάσση αλλά μέχρι εκεί.

Διχασμένος ο ΣΥΡΙΖΑ

Και να περάσω στο ΣΥΡΙΖΑ που είχε Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο και αυτό που επιβεβαιώθηκε είναι ο διχασμός του κόμματος. Η πλευρά του Σωκράτη Φάμελλου μπορεί να κέρδισε την ΚΕ καθώς στην ψηφοφορία άνετα πέρασε η πρότασή της για προοδευτικές συνεργασίες, διατηρώντας ανοικτές τις πόρτες με ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Αυτό όμως που έχει σημασία για τα μελλούμενα είναι η δυνατή ομάδα του Παύλου Πολάκη που αριθμεί πλέον 34 άτομα στην ΚΕ και κατέθεσε πρόταση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την στρατηγική Φάμελλου. Η πρόταση Πολάκη είναι να υπάρξει γραπτή πρόσκληση με σαφές περιεχόμενο και σαφές χρονικό ορίζοντα, δηλ. 2-2,5 μήνες, εκλογική διακήρυξη και συμφωνία στα 10 σημεία που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη ΔΕΘ. Όμως η πλειοψηφία της Κ.Ε. διαφώνησε, στήριξε την εισήγηση Φάμελλου και μένει να φανεί πότε θα υπάρξουν αποχωρήσεις προς το κόμμα Τσίπρα.

Σήμα προς Τσίπρα

Και επειδή είπα Τσίπρα, να σημειώσω ότι το κλίμα στα πηγαδάκια της ΚΕ ήταν σχετικά με το χρόνο που θα ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός το κόμμα του. Μάλιστα κατάλαβα ότι τουλάχιστον το 30-50% των σημερινών μελών της ΚΕ είναι, αν όχι με τα δυο πόδια, με το ενάμιση στο υπό διαμόρφωση κόμμα Τσίπρα. Σε αυτό το κλίμα είχε ενδιαφέρον η τοποθέτηση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιου Καλπάκη, που έρχεται μετά την τοποθέτηση προ ημερών του εκπροσώπου τύπου Κώστα Ζαχαριάδη, την διαγραφή του οποίου ζητεί η πλευρά Πολάκη, που είπε ότι δεν μπορεί να κάνουμε πως δεν βλέπουμε τι συμβαίνει και ο ρόλος του Τσίπρα είναι καθοριστικός.

Οι «παρατηρητές» του Αλέξη

Με σηκωμένες τις «κεραίες» τους ήταν επί τουλάχιστον 8 ώρες οι «παρατηρητές» του Αλέξη Τσίπρα στη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για να αφουγκραστούν από πρώτο χέρι το κλίμα αλλά και τις διατυπωμένες συμμαχίες, ενστάσεις και διαφωνίες για την επόμενη ημέρα του κόμματος. Έτσι, μου μεταφέρθηκε ότι η Πόπη Τσαπανίδου αλλά και ο πρώην οικονομικός διευθυντής του κόμματος, μέλος της κεντρικής επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ αλλά και νυν στέλεχος της Λ. Αμαλίας, Θύμιος Γεωργόπουλος με οργανωτικό μάλιστα ρόλο στο επικείμενο κόμμα «Ιθάκη» μόνο που δεν κρατούσαν σημειώσεις για να μεταφέρουν από πρώτο χέρι την κατάσταση που επικρατεί στην Κουμουνδούρου στον πρόεδρο Αλέξη και ειδικά πώς κινείται η πλευρά Πολάκη.

Φεύγει ο Χαρίτσης

Μέσα σε αυτό το σκηνικό έχουμε και τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Ο Αλέξης Χαρίτσης παραιτείται αύριο, εκτός απρόοπτου, από την προεδρία του κόμματος και δρομολογούνται εξελίξεις. Ο Χαρίτσης θα παραδώσει τη σκυτάλη στον γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη που θα είναι μεταβατικός πρόεδρος έως την εκλογή νέας ηγεσίας. Στη Βουλή τη Νέα Αριστερά θα την εκπροσωπήσει είτε η Πέτη Πέρκα είτε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Πάντως στη γραμμή Χαρίτση είναι και η Έφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος. Αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι έχει η ομάδα Σακελλαρίδη που στηρίζεται από την παλαιά φρουρά Τσακαλώτου, Νίκου Φίλη, Νίκου Βούτση, Δημήτρη Βίτσα και Πάνου Σκουρλέτη.

Σενάρια για Χαρίτση

Θα πάει στον Τσίπρα ο Χαρίτσης; Αυτό θα φανεί στο άμεσο μέλλον, αν και υπάρχουν πληροφορίες ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του νέου κόμματος. Εάν αυτό ισχύει μου λένε πως πρέπει να παραιτηθεί από την βουλευτική έδρα, όπως έκανε και ο ίδιος ο Τσίπρας. Πάντως να σημειωθεί ότι ο Χαρίτσης έχει άριστη σχέση με τον Νίκο Ανδρουλάκη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα τον ήθελε στο κόμμα και θα ήταν ιδανικό να ανακοινωθεί εν μέσω του συνεδρίου του κόμματος. Εάν γινόταν αυτό θα είχε θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Σας το έχω πει εδώ και πολύ καιρό αυτό, από τις 19 Ιανουαρίου.

Τα «φιλέτα» που βγάζει στην αγορά η Εθνική Leasing

Σε διάθεση ενός ευρέος χαρτοφυλακίου ακινήτων μαθαίνω ότι προχωρά η Εθνική Leasing, επιχειρώντας να «ξεκλειδώσει» αξία από περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χρήσεων από γραφεία και καταστήματα μέχρι βιομηχανικά ακίνητα και επαγγελματικά κτίρια. Η σχετική διαδικασία αφορά δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα γίνει με κλειστές προσφορές και θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου 2026, με τα ακίνητα να βρίσκονται κυρίως στην Αττική αλλά και σε επιλεγμένες περιοχές της περιφέρειας, όπως η Βοιωτία και η Θεσσαλονίκη. Στο «πάνω ράφι» της λίστας ξεχωρίζει εξαώροφο κτίριο γραφείων στους Αμπελόκηπους, επί της οδού Αγγέλου Πυρρή, με συνολική επιφάνεια άνω των 1.200 τ.μ., το οποίο βγαίνει με ελάχιστη τιμή προσφοράς τα 4,6 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ακίνητο με σαφή επενδυτικό ενδιαφέρον, δεδομένης της θέσης του σε έναν από τους πιο ώριμους γραφειακούς άξονες της Αθήνας. Ισχυρό ενδιαφέρον αναμένεται και για βιοτεχνικό κτίριο στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Αιγάλεω και Φωκίδας με τιμή εκκίνησης τα 2,05 εκατ. ευρώ, αλλά και για κτίριο καταστημάτων στον Κολωνό, που ξεκινά από τα 2 εκατ. ευρώ.

Η «πρώτη» του Χρήστου Μεγάλου στην Trastor

H πρώτη παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστου Μεγάλου, ήταν αυτή της περασμένης Παρασκευής. Σε μία κίνηση με σαφές μήνυμα στήριξης προς την εταιρεία, θυγατρική του ομίλου Πειραιώς. Η φυσική του παρουσία δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η Trastor επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της, με όχημα και την προωθούμενη αύξηση κεφαλαίου έως και 150 εκατομμύρια ευρώ. Ο Χρήστος Μεγάλου φρόντισε να καταστήσει σαφές ότι η Trastor παραμένει στρατηγικής σημασίας για τον όμιλο, χαρακτηρίζοντάς την «πολύτιμο μέλος» και δίνοντας πλήρη κάλυψη στην αύξηση κεφαλαίου. Η αναφορά του στις συνέργειες μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της Trastor έδειξε ότι η σχέση βασικού μετόχου και εισηγμένης δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια επενδυτική τοποθέτηση, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου δημιουργίας αξίας.

Στην Ελλάδα 1.200 εκατομμυριούχοι για ακίνητα

Από στοιχεία που διαβάζω συχνά-πυκνά, βλέπω μία σταδιακή αλλαγή στην ελληνική αγορά ακινήτων και δεν έχει να κάνει μόνο με τον τουρισμό ή τη γνωστή «χρυσή βίζα». Αυτό που συζητείται όλο και περισσότερο είναι ότι η Ελλάδα έχει μπει για τα καλά στον χάρτη της διεθνούς μετακίνησης πλούτου. Οι εκτιμήσεις της Henley & Partners δείχνουν ότι η χώρα προσέλκυσε περίπου 1.200 εκατομμυριούχους το 2025, ενώ η ίδια τάση είχε καταγραφεί και το 2024. Την ίδια ώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο οι μετακινήσεις εκατομμυριούχων έφτασαν την περασμένη χρονιά τις 142.000, με πρόβλεψη για 165.000 το 2026, σε αυτό που η ίδια έκθεση περιγράφει ως τη μεγαλύτερη μεταφορά ιδιωτικού πλούτου στη σύγχρονη ιστορία. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι το ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν. Η Βρετανία καταγράφει φέτος ιστορική έξοδο 16.500 εκατομμυριούχων, με τη Henley να συνδέει ευθέως την επιτάχυνση της φυγής με την ανατροπή του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος non-dom, ενώ για πρώτη φορά αρνητικό ισοζύγιο εμφανίζουν και η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία. Στον αντίποδα, η Ιταλία ανεβαίνει δυναμικά, η Ελβετία παραμένει σταθερός πόλος έλξης και η Ελλάδα αρχίζει να πλασάρεται ως μέρος ενός νέου «νότιου διαδρόμου πλούτου» στην Ευρώπη.

Τούρκοι, οι προτιμητέοι ξένοι πελάτες για την ελληνική εστίαση

Μιλώντας πριν λίγες ώρες με επιχειρηματία της εστίασης και πολλά χρόνια στο αντικείμενο, μου έλεγε ότι οι Τούρκοι ταξιδιώτες είναι από τους καλύτερους πελάτες. Με διάθεση να διασκεδάσουν, θυμίζοντας τους Έλληνες των αρχών της δεκαετίας του 2000. Χωρίς γκρίνια, ανεπιτήδευτα και αφήνοντας καλή αύρα αλλά και χρήματα στα μαγαζιά που επισκέπτονται. «Χαιρόμαστε να υποδεχόμαστε Τούρκους πελάτες», μου έλεγε το ίδιο πρόσωπο. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινοί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, έχουν εξαφανιστεί, όπως μου αποκάλυψε. Σημεία των καιρών.

Φεβρουάριος, ο μήνας των Lamborghini, Ferrari, Maserati, Bentley και Lotus

Κινητικότητα στις πωλήσεις καινούργιων υπερπολυτελών αυτοκινήτων στην Ελλάδα καταγράφηκε τον Φεβρουάριο. Αυτό προκύπτει σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ). Ειδικότερα, δύο Lamborghini ταξινομήθηκαν μέσα στον μήνα, ενώ από μία ταξινόμηση κατέγραψαν οι Ferrari, Maserati, Bentley και Lotus. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν τη φύση της αγοράς των υπερπολυτελών μοντέλων στην Ελλάδα, όπου κάθε πώληση αποτελεί ουσιαστικά μεμονωμένη επενδυτική ή συλλεκτική επιλογή, δεδομένου ότι δεν θα δει ποτέ κανείς να πωλούνται μαζικά αυτά τα αυτοκίνητα, τα οποία απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένους αγοραστές.

Τα δημοφιλέστερα γαλακτοκομικά στην Ελλάδα

Μαζεύω πληροφορίες για το τι αρέσει στους Έλληνες να ψωνίζουν περισσότερο από τα σούπερ μάρκετ. Και μου αρέσουν και οι λίστες. Γι’ αυτό και τα νεότερα στοιχεία που έχω από ανθρώπους που μιλάω στην αγορά μαζί τους, αφορούν στα γαλακτοκομικά, την κατηγορία που αποτελεί το ισχυρό χαρτί των σούπερ μάρκετ, καθώς τα γαλακτοκομικά αποτελούν το πρώτο προϊόν που βάζει κάποιος στο καλάθι του όταν αγοράζει. Αλλά επειδή μου αρέσει να μιλάω και με ονόματα, τα δημοφιλέστερα και τα πιο ευπώλητα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι τα NOYNOY Family γάλατα υψηλής παστερίωσης με 3,6% και 1,5% λιπαρά, το πλήρες γάλα Όλυμπος με 1,5% λιπαρά, η εξάδα ΝΟΥΝΟΥ εβαπορέ, το γάλα υψηλής παστερίωσης “milk” της Δέλτα πλήρες και ελαφρύ, το κατσικίσιο γάλα Όλυμπος, το φρέσκο γάλα της Δέλτα και το γάλα υψηλής παστερίωσης Δέλτα advance. Το γεγονός ότι το γάλα κυριαρχεί, εξηγεί και το γιατί πολλά σούπερ μάρκετ, σε συγκεκριμένες περιόδους, κάνουν «πόλεμο» τιμών, για το ποιο θα έχει τη χαμηλότερη τιμή στο γάλα. Γιατί αποτελούν τον «κράχτη» για τους καταναλωτές να μπουν στο κατάστημα και εκτός από γάλα, να αγοράσουν και άλλα προϊόντα στη συνέχεια.