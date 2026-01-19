BEAST

Οι δύο μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Μεταγραφές αεροδρομίου δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής στον ποδοσφαιρικό χάρτη, αν και είναι σε εξέλιξη η ενίσχυση των ομάδων. Το ίδιο, βέβαια, συμβαίνει και σε έναν άλλο χώρο, αυτόν της πολιτικής. Αν και εδώ δεν υπάρχει περιορισμός, η χειμερινή και καλοκαιρινή περίοδος, όλο και πληθαίνουν οι φήμες για μεταγραφές σε άλλο πολιτικό χώρο ή όπως σας είπα ανεξαρτητοποιήσεις. Και θα ήθελα να σταθώ σε έναν πρόεδρο ο οποίος, όταν ασχολείται με αυτά, το κάνει μεθοδικά και με υπομονή μέχρι να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αναφέρομαι στον Νίκο Ανδρουλάκη ο οποίος, όπως μαθαίνω, θα ανοίξει την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη για να τη διαβούν στελέχη άλλων κομμάτων όπως η Νίνα Κασιμάτη. Εξάλλου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη συγκρότηση ενός μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση, απευθύνοντας ανοιχτό προσκλητήριο σε βουλευτές και στελέχη με προοδευτικό πρόσημο. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε ένα φλερτ το οποίο μπορεί να έχει ευτυχή κατάληξη και αναφέρομαι στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση. Οι σχέσεις των δύο πολιτικών είναι εξαιρετικές, μιλάνε τακτικά και έχουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας. Σας λέω λοιπόν ότι, εάν και εφόσον το φλερτ γίνει γάμος, δεν θα γίνει στο «παρά πέντε», αλλά στο «και πέντε». Και αυτό γιατί ο Αλέξης Χαρίτσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ως πρόεδρος κόμματος δεν θα κατέβει με σταυρό σε περιφέρεια, αλλά θα είναι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Δεν αντάλλαξαν ούτε ματιά

Έψαξα να μάθω αν υπάρχει έστω ένα ψήγμα φιλίας ανάμεσα στη Μαρία Καρυστιανού και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά την επίθεση της πρώτης κατά τη διάρκεια της δίκης για το βιντεοληπτικό υλικό των Τεμπών στη Λάρισα, όπου άσκησε δημόσια κριτική στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, δηλώνοντας ότι οι παρεμβάσεις της «σπαταλούν τον χρόνο» της διαδικασίας. Να σας θυμίσω ότι ήταν τόσο αγαστή η σχέση τους, που αρκετοί πίστευαν ότι ήταν και η δικηγόρος της στη δίκη, μέχρι που η στήλη σας ανέφερε το όνομα της άγνωστης μέχρι τότε για πολλούς, Μαρίας Γρατσία. Άνθρωπος που παρακολούθησε και παρακολουθεί τη δίκη μου είπε ότι όχι μόνο δεν αντάλλαξαν ούτε ένα γεια αλλά ούτε μία ματιά. Θα έλεγα κατά κάποιον τρόπο ότι άρχισε μεταξύ τους ένας πολιτικός διαγκωνισμός.

Να κλείσει το αγροτικό

Στην κυβέρνηση ελπίζουν ότι θα σταματήσουν εντός των ημερών οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Η νέα, σημερινή, σύσκεψη αντιπροσωπείας των αγροτών και των κτηνοτρόφων, αυτή τη φορά πιο μεγάλη από την προηγούμενη, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ευελπιστούν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι θα κλείσει ομαλά έναν μεγάλο κύκλο κινητοποιήσεων. Η κυβέρνηση δεν έχει να δώσει και πολλά ακόμα μετά και την προηγούμενη σύσκεψη. Θα υπάρξουν κάποια «δώρα» την τελευταία στιγμή, αλλά χωρίς να είναι κάτι το εντυπωσιακό.

Κλειδί το ΚΚΕ

Πάντως αυτό που μαθαίνω είναι ότι από εδώ και πέρα το «κλειδί» είναι το ΚΚΕ που θα αποφασίσει εάν θα σταματήσει και πώς ο αγώνας των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς οι περισσότεροι που κινητοποιούνται, ειδικά οι πιο σκληροί, είναι στις τάξεις του. Αυτό όμως που μαθαίνω είναι ότι δεν θα τραβήξουν μακριά οι κινητοποιήσεις και το θέμα είναι πως θα εμφανιστεί η πλευρά των αγροτών και κτηνοτρόφων ως νικητές.

Στο νησί των ιπποτών το πρώτο γαλάζιο προσυνέδριο

Η Ρόδος στο τέλος του μήνα θα υποδεχτεί τελικά τα στελέχη της ΝΔ, καθώς εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, θα γίνει το πρώτο προσυνέδριο της γαλάζιας παράταξης. Η επιλογή όπως μαθαίνω δεν έγινε τυχαία, καθώς από το υπέροχο αυτό νησί ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί της ουσίας θα δώσει το σήμα της εκκίνησης της προεκλογικής περιόδου έως τις κάλπες του 2027. Οι κομματικοί επιτελείς της Πειραιώς με τους οποίους μιλάω διαρκώς μου έλεγαν: Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά και τα νησιά μας. «Τα προσυνέδρια θα αφορούν όλη την επικράτεια και έως τον Μάιο που θα γίνει το τακτικό συνέδριο θα γίνουν προσπάθειες από το έμπειρο κομματικό επιτελείο να κινητοποιηθεί η βάση του κόμματος, για να διεκδικηθεί με αξιώσεις μια τρίτη θητεία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Βιάστηκαν

Κάποιοι βιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα να μιλήσουν για διαφορετική ρότα της Ελλάδας από αυτήν της Ευρώπης, λέγοντας ότι η χώρα μας σηκώνει διαφορετικό μπαϊράκι μέσα στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) με αφορμή το πλαίσιο για το Net Zero. Ωστόσο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Μιλώντας χθες ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα λειτουργεί πάντα μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο Παπασταύρου περιέγραψε το αδιέξοδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΙΜΟ σε ό,τι αφορά την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας, αλλά ήταν κατηγορηματικός: «Συνεργαζόμαστε μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια αμοιβαία αποδεκτή, ρεαλιστική λύση πρώτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά με τις ΗΠΑ και τις άλλες ενδιαφερόμενες χώρες μέσα στον επόμενο χρόνο». Εξάλλου, όπως τόνισε, για την κυβέρνηση το θέμα της ναυτιλίας είναι καθοριστικής σημασίας.

Οι χειρισμοί Θεοδωρικάκου στα ασφάλιστρα υγείας

Ευχάριστα φαίνεται ότι είναι τα νέα από το μέτωπο των ασφαλίστρων υγείας. Όπως όλα δείχνουν, οι αυξήσεις θα κυμανθούν στα περσινά μονοψήφια επίπεδα, όπως ζήτησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σύμφωνα με πληροφορίες οι ασφαλιστικές προσανατολίζονται τελικά σε αυξήσεις όμοιες με εκείνες του περασμένου χρόνου, στο πλαίσιο όσων ειπώθηκαν από τον Θεοδωρικάκο στη συνάντηση που είχαν στο υπουργείο Ανάπτυξης. Ένα δύσκολο ζήτημα φαίνεται ότι κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μετά τον κατάλληλο χειρισμό από τον υπουργό.

Ιθάκη μια από τα ίδια!

Θα πάω τώρα στη Θεσσαλονίκη για την εκδήλωση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Κόσμο είχε αρκετό στην εκδήλωση, αλλά να σας πω την αλήθεια, μου είπαν πρόσωπα που ξέρουν την περιοχή καλά, ότι μια από τα ίδια, καθώς δεν είχε και πολλούς νέους. Συριζαίοι αρκετοί ή πρώην Πασόκοι που φλέρταραν και κινούνταν μεταξύ των δύο κομμάτων. Επίσης, είχε και πολλούς επισκέπτες από τις γύρω περιοχές.

Ο Τεμπονέρας επέστρεψε

Πάντως αυτό που είδα και έχει ενδιαφέρον είναι ότι πλέον ο γνωστός εργατολόγος, Διονύσης Τεμπονέρας, που ήταν σε απόσταση με τον ΣΥΡΙΖΑ επί πολύ καιρό αλλά και δεν είχε στενή επαφή με τον πρώην πρωθυπουργό, από εδώ και πέρα είναι πιο κοντά. Ο Τεμπονέρας ουσιαστικά επέστρεψε και σταδιακά θα έχει και ρόλο στο νέο εγχείρημα, ενώ ο ίδιος τα είπε όλα με το κλείσιμο της ομιλίας του, «πρόεδρε, καλές θάλασσες».

Ο επιχειρηματίας φίλος του Τσίπρα

Είδα με πολλή προσοχή την εκδήλωση του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και μου έκανε εντύπωση μια παρουσία και ομιλία, αυτή του επιχειρηματία στον χώρο των κατασκευών, Κώστα Τούμπουρο, που είναι και στενός φίλος του πρώην πρωθυπουργού. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε επί της ουσίας να τον βγάλει στο ξέφωτο και δεν είχε και άδικο, καθώς η ομιλία του γνωστού επιχειρηματία κέρδισε τις εντυπώσεις με τον ανθρώπινο τόνο. Ο Κ. Τούμπουρος μάλιστα αποκάλυψε πως ο ίδιος ήταν εναντίον της συγγραφής του βιβλίου και επιχείρησε πολλές φορές να αποτρέψει τον Τσίπρα από τη συγγραφή και την έκδοση της «Ιθάκης». «Είχα την τύχη να βρεθώ κάπου εκεί δίπλα, εκεί κοντά, και να διαπιστώσω ότι όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν με βάση τον ηθικό και αξιακό του κώδικα. Πάρθηκαν με βάση τη συγκρότηση, τα διαβάσματά του και όλους τους ανθρώπους που τον διαμόρφωσαν», είπε μεταξύ άλλων.

Σε συνεδριακούς ρυθμούς το ΠΑΣΟΚ

Η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το ΠΑΣΟΚ μπήκε σε ρυθμούς συνεδρίου και μου λένε πως έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται οι στρατοί για την κορυφαία κομματική διαδικασία. Μετά τη συνεδρίαση η ημέρα έχει και την κοπή της πίτας του πολιτικού γραφείου του Παύλου Γερουλάνου. Μου λένε πως τις επόμενες ημέρες ίσως υπάρξουν και ανακοινώσεις από ανεξάρτητους βουλευτές που θα προσχωρήσουν στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

Ο Βενιζέλος πάει Κομοτηνή

Και θα σας πάω τώρα στην Κομοτηνή όπου σε λίγες μέρες θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, με συμμετοχή του Ευάγγελου Βενιζέλου – σε κάλεσμα του Ευριπίδη Στυλιανίδη. Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Καραμανλή και νυν βουλευτής Ροδόπης θα έχει εκδήλωση για τον συλλογικό τόμο για την τεχνητή νοημοσύνη και τη σχέση της με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη. Ο Βενιζέλος θα είναι ομιλητής, όπως και ο Θόδωρος Ρουσόπουλος και δεν αποκλείω να είναι εκεί και ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής.

Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Φανάρι και η πρώτη στους Βρετανούς

Παρακολούθησα με προσοχή την επίθεση που εξαπέλυσε η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών και το υπουργείο εξωτερικών προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι κατηγορίες από τη ρωσική πλευρά έκαναν λόγο για «εκτοπισμό» της ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας – με τη στήριξη των βρετανικών υπηρεσιών. Χαρακτήρισαν, δε, τον Πατριάρχη «αντίχριστο» λέγοντας ότι υπονομεύει επίσης και την αυτόνομη σερβική ορθόδοξη εκκλησία. Η απάντηση από το Φανάρι θα έλεγα ότι επικοινωνιακά ήταν όπως έπρεπε. Ψύχραιμη με μια στάση αυτοσυγκράτησης, επιλέγοντας να μην απαντήσει στην επίθεση από τους εκκλησιαστικούς και πολιτικούς κύκλους της Ρωσίας. Οι επιθέσεις, για όσους γνωρίζουν, έχουν παρελθόν, αφού αυτό έχει ξεκινήσει από το 2018. Τότε στο κάδρο έμπαινε η Αμερική και για πρώτη φορά τώρα γίνεται επίθεση και προς τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Σε όλη αυτή τη στάση σημαντικό ρόλο έπαιξε, όπως έμαθα, και ο διευθυντής του γραφείου Τύπου και επικοινωνίας του οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι, Νίκος Παπαχρήστου, ο οποίος βρίσκεται χρόνια δίπλα στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Θα κρατήσω πάντως αυτό που είπε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι «δεν περιμέναμε το ISO της πίστης από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες». Θα επανέλθω με το θέμα.

Τα μπουκαλάκια για την οστεοπόρωση

Μια που πιάσαμε τα εκκλησιαστικά. Μητροπολίτης του νόμου Αττικής που αντιμετωπίζει οστεοπόρωση αγοράζει κάθε μέρα από φάρμα της Αργολίδας βιολογικό γάλα γαϊδούρας. Το μπουκαλάκι φτάνει κάθε μέρα σε παγοκύστες από την Αργολίδα αμέσως μόλις αρμεχτεί η γαϊδούρα. Κάθε μπουκαλάκι κοστίζει 60 ευρώ χωρίς να υπολογίζονται τα μεταφορικά.

Στο στόχαστρο τουριστικών επενδύσεων η Κρήτη

Η Κρήτη συνεχίζει να τραβά επενδύσεις, καθώς έγινε το κύριο βήμα για την υλοποίηση της σημαντικής επένδυσης Cape Tholos στο Λασίθι, μετά τη θετική γνωμοδότηση της Περιφέρειας του νησιού. Το Cape Tholos του Metaxa Hospitality Group αφορά την ανάπτυξη Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος δυναμικότητας 1.014 κλινών, σε συνολική έκταση 1.223,75 στρεμμάτων, στη θέση Χυλόφτες – Σχοινιάς – Θόλος Καβουσίου, στον Δήμο Ιεράπετρας. Η επένδυση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), το οποίο εγκρίθηκε με Προεδρικό Διάταγμα, ενώ το έργο έχει χαρακτηριστεί ως Στρατηγική Επένδυση ήδη από το 2019. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης της εταιρείας Πόρτο Καβούσι Μονοπρόσωπη Α.Ε., εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 250 εκατ. ευρώ. Άνθρωπος με γνώση του θέματος μου έλεγε ότι και η κραταιά οικογένεια Λεμπιδάκη, στην οποία ανήκουν τα Πλαστικά Κρήτης, ετοιμάζει με τη σειρά της ξενοδοχειακή μονάδα στο νησί με σκοπό να λειτουργήσει από τη φετινή τουριστική σεζόν και ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε πυρετώδεις εργασίες προετοιμασίας με προσλήψεις προσωπικού, στελέχωση της μονάδας και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο, προκειμένου το πολυτελές ξενοδοχείο να είναι έτοιμο να ανοίξει τις πόρτες του.

Η ΕΚΤΕΡ και το κλαμπ των «μεγάλων»

Η ΕΚΤΕΡ ανεβάζει ταχύτητα και κατηγορία, όπως παρατηρούσαν άνθρωποι της αγοράς με τους οποίους μιλάω. Η κατασκευαστική εταιρεία περνά σε έργα και μεγέθη που μέχρι πρότινος αποτελούσαν προνομιακό πεδίο των τεσσάρων μεγάλων του κλάδου, της ΑΒΑΞ, της Άκτωρ, της Τέρνα και της ΜΕΤΚΑ. Την ίδια ώρα, η επικείμενη ένταξή της στις κατασκευαστικές με πτυχίο 7ης τάξης ανοίγει και θεσμικά τον δρόμο για μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά έργα. Η είσοδος της ΕΚΤΕΡ στο έργο του Ελληνικού αποτελεί σαφές ορόσημο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα projects που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα, με προϋπολογισμό κοντά στα 30 εκατ. ευρώ, το οποίο έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη γεμάτο χαρτοφυλάκιο. Το ανεκτέλεστο σκαρφαλώνει πλέον στα 144,42 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το βιβλίο έργων δεν γεμίζει απλώς ποσοτικά, αλλά με συμβάσεις που έχουν μέγεθος, τεχνική ποιότητα και χρονικό βάθος. Το Marina Residences by Kengo Kuma στο Ελληνικό και επενδυτή την Orilina, που ανέλαβε να ολοκληρώσει, θα περιλαμβάνει είκοσι πολυτελείς κατοικίες, αυστηρές προδιαγραφές, υψηλές απαιτήσεις συντονισμού και λεπτομέρεια στην κατασκευή. Σε λειτουργικό επίπεδο, ο όμιλος διατηρεί ρυθμό εκτέλεσης έργων κοντά στα 10 εκατ. ευρώ μηνιαίως. Αυτό σημαίνει ότι τα νέα projects ενσωματώνονται ομαλά, χωρίς να πιέζουν τον μηχανισμό, κρατώντας παράλληλα ελεύθερο χώρο για επόμενες αναθέσεις.

26 Ferrari άλλαξαν χέρια στην Ελλάδα

Μιλώντας με γνώση της αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων, το 2025 ήρθε να επιβεβαιώσει πως η Ferrari στην Ελλάδα παραμένει περισσότερο «κλειστή λέσχη» παρά μαζική αγορά. Τη χρονιά που πέρασε, μόλις μία καινούρια Ferrari ταξινομήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα, γεγονός που δείχνει πόσο επιλεκτική και περιορισμένη είναι η είσοδος νέων μοντέλων στο ελληνικό γκαράζ. Την ίδια στιγμή, όμως, η μεγάλη κινητικότητα καταγράφηκε αλλού. Είκοσι έξι Ferrari άλλαξαν χέρια ως μεταχειρισμένες, περνώντας από προηγούμενους ιδιοκτήτες σε νέους. Πρόκειται για μια άτυπη αλλά ιδιαίτερα δραστήρια δευτερογενή αγορά, όπου τα ιταλικά supercars λειτουργούν κατά κύριο λόγο ως περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας και διαχρονικό σύμβολο κύρους και οικονομικής επιφάνειας.

Και ο Σαββίδης στο παιχνίδι του γηπέδου

Ανεβαίνει η «θερμοκρασία» γύρω από το project του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τις τελευταίες εξελίξεις να επιβεβαιώνουν ότι πίσω από το εμβληματικό αυτό σχέδιο εξελίσσεται ένας σαφής επιχειρηματικός ανταγωνισμός. Οι κινήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι το θέμα έχει φύγει οριστικά από το επίπεδο των προθέσεων με σκοπό να εισέλθει σε τροχιά υλοποίησης. Ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, ο Μυστακίδης είχε προχωρήσει σε σύσταση της εταιρείας Νέα Τούμπα Μονοπρόσωπη Α.Ε., μιας νεοσύστατης επιχείρησης που συνδέεται με τον επιχειρηματία Τέλη Μυστακίδη, μεγαλομέτοχο πλέον του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Στο τοπίο μπαίνει πλέον επίσημα και ο Ιβάν Σαββίδης, με τη σύσταση της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας Φωλιά Δικέφαλου Αετού Μονοπρόσωπη Α.Ε., με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατ. ευρώ. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η κατασκευή, ανέγερση και εκμετάλλευση του Σταδίου και των εγκαταστάσεών του στην περιοχή του Δήμου Τούμπας Θεσσαλονίκης, στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα γήπεδο ποδοσφαίρου, ιδιοκτησίας του σωματείου.

Νέος «παίκτης» στο διαδικτυακό στοίχημα

Την είσοδό της στο online στοίχημα ετοιμάζει η Bally’s Intralot, η οποία εξετάζει την ελληνική αγορά, καθώς σκοπεύει να καταθέσει τις απαιτούμενες αιτήσεις προς την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων. Άνθρωποι της αγοράς λένε πως το πραγματικό «στοίχημα» δεν είναι οι άδειες, αλλά η τεχνολογία και η προσέλκυση πελατών σε μια «πολυσύχναστη» αγορά με πολλούς παίκτες και έντονο ανταγωνισμό. Οι μεγάλοι παίκτες παρακολουθούν με επιφυλακτικότητα, γνωρίζοντας ότι κάθε νέα άφιξη πιέζει περιθώρια και προσφορές. Θυμίζουμε ότι η εξέλιξη αυτή θα έρθει σε ένα τοπίο όπου χαρακτηρίζεται και από την άφιξη της ρουμανικής Superbet, που ήδη έχει διασφαλίσει από την Επιτροπή Παιχνίων, άδεια τύπου 2 για ηλεκτρονικό καζίνο και ταυτόχρονα σχεδιάζει την ανάπτυξη υπηρεσιών online στοιχηματισμού.

Ποιους χυμούς πίνουμε περισσότερο στην Ελλάδα

Με βάση τα στοιχεία πωλήσεων στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, κυρίαρχη θέση στην αγορά συσκευασμένων χυμών κατέχουν λίγοι και ισχυροί παίκτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου από τον πάντα καλό πληροφοριοδότη που μου δίνει εικόνα για όλη την αγορά. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Όλυμπος, με τον μεγαλύτερο τζίρο και μερίδιο στην κατηγορία, παρά τη διψήφια πτώση των πωλήσεων που είχε το 2025 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ακολουθεί η Δέλτα, η οποία διατηρεί επίσης υψηλό μερίδιο, με ηπιότερη μείωση πωλήσεων. Σημαντική παρουσία καταγράφει και η ιδιωτική ετικέτα, που παραμένει τρίτη δύναμη στην αγορά, αν και με επίσης πτωτική πορεία. Την πεντάδα των κυρίαρχων συμπληρώνουν η Coca-Cola 3Ε, η οποία εμφανίζει αξιοσημείωτη αύξηση πωλήσεων, και η Οικογένεια Χριστοδούλου, που ενισχύει τη θέση της με θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Συνολικά, η αγορά των φρέσκων συσκευασμένων χυμών κινείται πτωτικά, ωστόσο ο ανταγωνισμός μεταξύ των βασικών παικτών παραμένει έντονος, με επιμέρους εταιρείες να καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις.