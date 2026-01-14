BEAST

Αναμονή κινήσεων

Καλημέρα σε όλους. Πολιτική ησυχία δεν υπάρχει, αλλά μόνο αναμονή κινήσεων. Αυτό έδειξε και η χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό και πολυπληθή αντιπροσωπεία αγροτών και υπό την παρουσία των αρμοδίων υπουργών. Όποιος θεωρεί ότι το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε φάση ηρεμίας, ας παρατηρήσει πιο προσεκτικά. Το σύστημα κινείται και μάλιστα όχι απαραίτητα προς την κατεύθυνση που θα ήθελε η κυβέρνηση.

Η κατάσταση ελέγχεται

Στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί η άποψη ότι «η κατάσταση ελέγχεται». Και τυπικά, ελέγχεται. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι συμπαγής, οι θεσμοί λειτουργούν, οι δημοσκοπήσεις δεν προαναγγέλλουν άμεσους κινδύνους. Όμως η πολιτική δεν κρίνεται μόνο στα ποσοστά. Η κυβέρνηση εισήλθε σε μια φάση όπου διαχειρίζεται περισσότερα μέτωπα απ’ όσα κλείνει. Αγροτικά, κόστος ζωής, θεσμικές ευαισθησίες, κοινωνική κόπωση. Δεν υπάρχει ένα γεγονός που να απειλεί ευθέως, υπάρχει όμως μια συσσώρευση δυσαρέσκειας που δεν διαλύεται με ανακοινώσεις. Πάντως υπάρχει ικανοποίηση όπως έμαθα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη χθεσινή συνάντηση με τους αγρότες.

Δεν τους χώραγε ο τόπος

Από νωρίς προετοιμάζονταν οι εκπρόσωποι των αγροτών για την συνάντηση με τον πρωθυπουργό. «Στρατηγείο» τους το ξενοδοχείο Τιτάνια στο οποίο όπως λένε οι παλιές καραβάνες του πολιτικού ρεπορτάζ έχει φιλοξενήσει από τη δεκαετία του ’80 και μετά ουκ ολίγες συνεδριάσεις κομμάτων που έπαιξαν κομβικό ρόλο στην σύγχρονη ιστορία της χώρας. Άνθρωπός μου που είχε τρυπώσει μέσα στο ιστορικό ξενοδοχείο διέκρινε την ανυπομονησία τους να φτάσει η ώρα του ραντεβού. Και δικαιώθηκε αφού κάποιους δεν τους χώραγε ο τόπος και έτσι αποφάσισαν να το πάνε με τα πόδια μέχρι το Μαξίμου. Ο άνθρωπός μου τους ακολούθησε και διαπίστωσε και κάτι άλλο. Οι περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτών είχαν δει το Μαξίμου μόνο στην τηλεόραση και τους επισήμους να μπαίνουν από την κεντρική είσοδο. Όμως οι άνθρωποι του πρωθυπουργικού γραφείου ήταν έτοιμοι για όλα και εξήγησαν ότι λόγω του ελέγχου που γίνεται στους επισκέπτες όλοι εισέρχονται από την πλαϊνή είσοδο. Όλα έγιναν συντεταγμένα και μετά από σχεδόν 4 ώρες παραμονής τους εντός Μαξίμου οι περισσότεροι βγήκαν με καλύτερη διάθεση από αυτή που μπήκαν.

Έρχονται ευνοϊκά μέτρα

Αυτό που μου είπε καλή κυβερνητική πηγή είναι ότι ναι, τους ενδιαφέρει στο Μαξίμου να τελειώσουν τα μπλόκα, αλλά το πραγματικό ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση δείχνει να μην μπορεί να βρει κοινή γλώσσα με ομάδες που θεωρεί ότι έχει ήδη «καλύψει πολιτικά». Οι αγρότες δεν ζητούν απλώς μέτρα και αυτό φάνηκε και χθες αν και το κλίμα ήταν αρκετά ζεστό και όχι πολεμικό. Ζητούν να πειστούν ότι δεν είναι στο περιθώριο μιας ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής που κοιτά αλλού. Όσο αυτό δεν απαντάται πειστικά, τα μπλόκα λειτουργούν ως πολιτικός θόρυβος που υπενθυμίζει ότι η περιφέρεια παραμένει δύσκολο ακροατήριο. Αυτό που έμεινε όμως από τη χθεσινή συνάντηση είναι ότι έρχονται κάποια ευνοϊκά μέτρα, ενώ θα γίνει και συνάντηση και σύσκεψη για συγκεκριμένα προβλήματα. Και αυτό που κατάλαβα από τον συνομιλητή μου είναι ότι ο πρωθυπουργός το πήρε πολύ ζεστά και δεν δείχνει να μένει σε μια τυπική διαχείριση.

Το στοίχημα του Τσίπρα

Και να πάω στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη το προσεχές Σάββατο. Μου είπε τακτικός συνομιλητής του χθες ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει με τρόπο προσεκτικό, χωρίς μετωπικές συγκρούσεις, αλλά με σαφές πολιτικό στίγμα. Στο ακροατήριο θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανήκουν πια οργανικά στον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό θα λέει πολλά. Εξάλλου στους ομιλητές είναι και το μέλος, ακόμα, του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Αντώνης Σαουλίδης που έμαθα πως δεν περίμενε να ανακοινωθεί το όνομά του την Τρίτη, αλλά πίστευε πως αυτό θα γινόταν χθες και άρα να έχει χρόνο να προετοιμαστεί για τις αντιδράσεις.

Σε δυο χρόνους

Για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η Θεσσαλονίκη θα είναι μια άβολη υπενθύμιση. Ότι το κόμμα εξακολουθεί να κινείται με δύο χρόνους. Τον θεσμικό, που αφορά τη σημερινή ηγεσία, και τον πολιτικό-συμβολικό, που εξακολουθεί να φέρει το όνομα Τσίπρας. Δεν υπάρχει ανοιχτή σύγκρουση. Υπάρχει όμως μια σιωπηρή σύγκριση που δυσκολεύει τη συγκρότηση καθαρού πολιτικού αφηγήματος. Και αυτό κοστίζει, όχι άμεσα, αλλά στρατηγικά.

Να μετρηθούμε

Πάντως σήμερα το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Πολιτική Γραμματεία στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής. Μου έλεγε αστειευόμενος βουλευτής ότι καλό είναι που θα γίνει η συνεδρίαση διότι θα μετρηθούμε να δούμε ποιοι είμαστε. Το είπε με νόημα αν και με χιούμορ και αυτό διότι υπάρχουν βουλευτές με το βλέμμα αλλού. Π.χ. ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Χάρης Μαμουλάκης που κοιτάνε προς Τσίπρα ή η Νίνα Κασιμάτη που λέγεται πως επιστρέφει μετά από χρόνια στο ΠΑΣΟΚ.

Ψάχνουν τα πάντα την Καρυστιανού

Επί τη ευκαιρία της ομιλίας Τσίπρα και των όσων λέγονται για τη Μαρία Καρυστιανού, πήρα τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη να μάθω λεπτομέρειες. Μου είπαν ότι από την πόλη έχει χαθεί ουσιαστικά η Μ. Καρυστιανού. Λογικό από τη στιγμή που τρέχει για το νέο κόμμα, αλλά μου λένε πως θα γενικευθεί η αντίδραση μελών του Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων που θα ζητούν την παραίτησή της από την προεδρία. Παρεμπιπτόντως υπάρχει ένα πόρισμα της ΑΑΔΕ για τα οικονομικά του συλλόγου που εκκρεμεί, την ώρα που ψάχνουν τα πάντα γύρω από την ίδια και τις δράσεις της.

Ο χρησμός της Πυθίας

Δεν μπορούσα όμως να μην τηλεφωνήσω χθες σε συνομιλητές τακτικούς του Αντώνη Σαμαρά για να μάθω αντιδράσεις του πρώην πρωθυπουργού μετά την καταδίκη και σε δεύτερο βαθμό των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση Νοβάρτις. Μου είπαν ότι ο Μεσσήνιος εμφανίζεται δικαιωμένος και όταν ρωτήθηκε τι κάνουμε τώρα, δηλαδή εάν θα τρέξει πιο γρήγορα το κόμμα, μου ειπώθηκε πως είπε: υπομονή και όλα στο χρόνο τους. Περισσότερο για χρησμός της Πυθίας ακούγεται.

Εκνευρισμός στο Πατριαρχείο

Η επίθεση που δέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης από το ρωσικό πρακτορείο έμαθα πως τον εκνεύρισε αρκετά και γι’ αυτό ήταν και η πρώτη φορά που βγήκε τόσο σκληρά να απαντήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μου είπαν όμως ότι ο Βαρθολομαίος δέχθηκε και τηλεφωνήματα από την Ελλάδα για να του δηλώσουν την συμπαράστασή τους.

Ο μαέστρος και ο Νικήτας

Μια πολύ ωραία επίσκεψη είχε χθες στο γραφείο του, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς τον επισκέφθηκε ο Διονύσης Γραμμένος, ο νεότερος διεθνούς φήμης Έλληνας μαέστρος. Ο Δ. Γραμμένος είναι ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (ΕΛΣΟΝ) και ο Ν. Κακλαμάνης είχε τη χαρά να τον συναντήσει στο ξεκίνημα της σπουδαίας καριέρας του, καθώς τα πρώτα του βήματα τα έκανε στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, επί δημαρχίας του, σε ηλικία μόλις 17 ετών!

Ολοκληρώνεται το νέο «εργαλείο» της αγοράς από Θεοδωρικάκο

Βήμα ταχύ φαίνεται ότι έχει ανοίξει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, για τη σύσταση της νέας εποπτικής αρχής για τον έλεγχο της αγοράς. Γιατί μετά την ολοκλήρωση του διορισμού της Δέσποινας Τσαγγάρη, πρώην στελέχους της Pepsi και της Bespoke Holdings, μαθαίνω ότι αυτές τις μέρες συστήνει το σύνολο του επιτελείου. Με τον διορισμό των υποδιοικητών της αρχής, οι οποίοι θα αναφέρονται στην Τσαγγάρη. Επομένως θεωρείται από την αγορά θέμα χρόνου η έναρξη λειτουργίας της.

Νέα κίνηση στα ακίνητα από την Ιωάννα Μαρτίνου

Σας έχω ξαναμιλήσει για τη στενή σχέση που διατηρεί η εφοπλιστική οικογένεια Μαρτίνου με τα ακίνητα. Κάτι που αποδεικνύεται διαρκώς και με κάθε τρόπο. Αυτή τη φορά η Ιωάννα Μαρτίνου, μέλος της τρίτης γενιάς της εφοπλιστικής οικογένειας, δημιούργησε μία καινούργια εταιρεία στον τομέα των ακινήτων με την ονομασία Κάμπος Εκμετάλλευση Ακινήτων Α.Ε. Το μετοχικό κεφάλαιο της νεοσύστατης εταιρείας είναι 5 εκατομμύρια ευρώ και αντικείμενό της είναι οι κατασκευαστικές εργασίες και οι αγοραπωλησίες ακινήτων. Η εταιρεία έχει έδρα τη Βούλα, όπου βρίσκεται και η επιχειρηματική και εφοπλιστική βάση της οικογένειας Μαρτίνου.

Οπισθοχώρηση για τη Bazaar μετά το «ναυάγιο» με την Carrefour

Μου έλεγε άνθρωπος από την αγορά που γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, ότι μετά το «ναυάγιο» στις συζητήσεις εξαγοράς του 40% της Bazaar από την Carrefour, τα πράγματα προσεχώς θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο. Και εννοούσε ότι ο ιδιοκτήτης της Bazaar, Γιώργος Βερούκας, που είναι ούτως ή άλλως επιφυλακτικός σε τέτοιες κινήσεις και ανοίγματα, θα γίνει ακόμα περισσότερο επιφυλακτικός στο επόμενο διάστημα. Σε μία αγορά σούπερ μάρκετ, όπου οι επόμενοι βασικοί στόχοι είναι αλυσίδες όπως η δική του, στην προσπάθεια που κάνουν οι μεγάλοι παίκτες όπως ο Σκλαβενίτης, ο ΑΒ, ο Μασούτης και τα My market, να επεκταθούν ακόμα περισσότερο, ενισχύοντας τις δυνάμεις και το δίκτυο καταστημάτων που διατηρούν.

Οι καινούργιες business του Κωνσταντίνου Αργυρού

Ένα νέο επιχειρηματικό κεφάλαιο βλέπω ότι ανοίγει για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Αυτή τη φορά μακριά από τη σκηνή αλλά πολύ κοντά στη βιομηχανία του θεάματος. Ο δημοφιλής τραγουδιστής συμμετέχει στη σύσταση της εταιρείας Pedagon Records, η οποία φιλοδοξεί να δραστηριοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών και εμπορικών δραστηριοτήτων. Η νέα εταιρεία ιδρύθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 90.000 ευρώ και έχει ως αντικείμενο την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τις τέχνες του θεάματος. Στο επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εγγραφή μουσικής και βίντεο, η παραγωγή μουσικών έργων, δίσκων και ταινιών, αλλά και δραστηριότητες που ξεφεύγουν από τα στενά όρια της δισκογραφίας, όπως το εμπόριο βιβλίων και περιοδικών, οι υπηρεσίες μάρκετινγκ και η διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετοχική σύνθεση και η διοικητική δομή της Pedagon Records. Διαχειριστές της εταιρείας είναι τόσο ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός όσο και ο Γιώργος Αρσενάκος, ο ισχυρός άνδρας της Panik Entertainment Group. Στο μετοχικό κεφάλαιο, το 60% ελέγχεται από τον ίδιο τον τραγουδιστή και το υπόλοιπο 40% από την Panik.

Ο ρόλος της HelleniQ Energy στην τροφοδοσία καυσίμων στα Βαλκάνια

Η επανεκκίνηση της λειτουργίας του αγωγού Ελλάδας–Βόρειας Μακεδονίας περνά ίσως «στα ψιλά», ωστόσο στο παρασκήνιο θεωρείται μια κίνηση με σαφές γεωοικονομικό αποτύπωμα για τη HelleniQ Energy. Ο αγωγός, με ετήσια δυναμικότητα 2,5 εκατ. τόνων, επαναφέρει στο προσκήνιο έναν κρίσιμο διάδρομο τροφοδοσίας καυσίμων στα Βαλκάνια, σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες στην αγορά πετρελαιοειδών αναδιαμορφώνονται. Πηγές της αγοράς με πληροφορούν ότι η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η σταδιακή αποχώρηση ρωσικών προϊόντων πετρελαίου από την περιοχή έχει δημιουργήσει κενά στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα οποία αναζητούν αξιόπιστους «παίκτες» για να καλυφθούν. Σε αυτό το περιβάλλον, ο αγωγός δίνει στη HelleniQ Energy τη δυνατότητα να ενισχύσει την περιφερειακή της παρουσία και να λειτουργήσει ως εναλλακτικός προμηθευτής για αγορές όπως η Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο και η νότια Σερβία, ενώ δεν αποκλείεται σε δεύτερο χρόνο να ανοίξει και ο δρόμος προς τη Βουλγαρία.

Ο αισιόδοξος επιχειρηματίας για το 2026

Πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος σε πολυεθνική και τα τελευταία χρόνια εγνωσμένης αξίας επιχειρηματίας στον τομέα τροφίμων και ποτών, μου έλεγε με βεβαιότητα ότι το 2026, θα είναι μία καλή χρονιά για τις επιχειρήσεις. Υποστηρίζοντας το επιχείρημά του στην πεποίθηση πως ότι είναι να συμβεί με τις παλινωδίες του Ντόναλντ Τραμπ, θα συμβεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο και μετά τα πράγματα θα καταλαγιάσουν. Είναι έμπειρος, γεγονός αυτό, καθώς έχει εργαστεί και σε χώρες του εξωτερικού και γνωρίζει καλά από διεθνείς κρίσεις. Συμμερίζομαι την πεποίθησή του έως έναν βαθμό, έως το σημείο της αδυναμίας να προβλέψουμε πλέον τις διαρκείς κρίσεις που παρουσιάζονται στην αγορά.