BEAST

Περί διαγραφής Φαραντούρη

Καλημέρα σε όλους. Σας έδωσα ήδη από χθες ένα σαφές δείγμα για το θα γίνει το επόμενο διάστημα με το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού που προκαλεί, αν και δεν έχει δημιουργηθεί, πολλές αντιδράσεις. Η διαγραφή του Νίκου Φαραντούρη, μέχρι χθες ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ένα απλό επεισόδιο εσωκομματικής πειθαρχίας. Είναι πολιτικό σύμπτωμα. Και όπως συμβαίνει συνήθως, το σύμπτωμα λέει πολύ περισσότερα από την επίσημη αιτιολογία. Επισήμως, η διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του προέδρου του Σωκράτη Φάμελλου, ήρθε λόγω «δημόσιας διαφοροποίησης», «αμφισβήτησης της συλλογικής γραμμής» και «προσωπικής στρατηγικής». Ο Φαραντούρης δεν διαγράφηκε επειδή είπε κάτι ριζοσπαστικό. Διαγράφηκε επειδή είπε κάτι εκτός σεναρίου. Και αυτό, στη σημερινή φάση του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείται σοβαρότερο αμάρτημα από την πολιτική αστοχία.

Οι ανασφάλειες του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται εδώ και καιρό σε κατάσταση εσωτερικής ανασφάλειας. Δεν είναι κόμμα εξουσίας, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, δεν είναι ακόμη κόμμα αντιπολίτευσης με σαφή στρατηγική. Βρίσκεται σε μεταβατική φάση, χωρίς σαφές ιδεολογικό κέντρο βάρους. Και σε τέτοιες φάσεις, τα κόμματα δεν τιμωρούν την απόκλιση, αλλά την εξορίζουν. Η παρουσία Φαραντούρη λειτουργούσε ενοχλητικά όχι επειδή απειλούσε την ηγεσία, αλλά επειδή υπενθύμιζε ότι υπάρχει και άλλος τρόπος πολιτικής έκφρασης: λιγότερο συνθηματικός, περισσότερο θεσμικός, με ευρωπαϊκή γλώσσα και όχι με εσωκομματικά στερεότυπα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα σε ένα ώριμο κόμμα. Είναι πρόβλημα σε ένα κόμμα που ακόμη ψάχνει τι είναι.

Η άμυνα του Φάμελλου

Αν και πολλοί ήταν αυτοί που ζητούσαν την διαγραφή του, αυτή η απόφαση θεωρήθηκε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ως πράξη άμυνας. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, σύμφωνα με έμπειρο πρώην υπουργό, δεν είναι η αντίδραση του Φαραντούρη, αλλά η σιωπή των υπολοίπων. Η προσεκτική, σχεδόν φοβική στάση στελεχών που κατά βάθος καταλαβαίνουν τι συνέβη, αλλά επιλέγουν να μην τοποθετηθούν. Γιατί ξέρουν ότι σήμερα ήταν εκείνος. Αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος.

Κριτική στον Τσίπρα για Φαραντούρη

Βέβαια ο Φαραντούρης είχε κατά καιρούς δώσει δικαιώματα και χθες με την στάση του, μη ξεκαθαρίζοντας εάν θα παραμείνει ή όχι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και όπως είχε αποκαλύψει η στήλη δεν υπέγραφε ως ευρωβουλευτής του κόμματος, προκάλεσε την διαγραφή του. Με αφορμή την διαγραφή του δεν ήταν λίγοι που στο παρασκήνιο ασκούν κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να συμπεριλάβει στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ τον Ν. Φαραντούρη, όταν ήταν γνωστό από το βιογραφικό του πως επί πάρα πολλά χρόνια ήταν συνεργάτης υπουργών ως νομικός σύμβουλος επί διακυβέρνησης ΝΔ και σε καλές θέσεις σε οργανισμούς.

Επίθεση στην Καρυστιανού

Ένα μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο η Μ. Καρυστιανού θα αντέξει τις επιθέσεις που δέχεται ήδη από χθες τόσο από συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που θεωρούν πως χρησιμοποίησε για την ίδια το Σύλλογο όσο και από πολιτικά στελέχη όλων των κομμάτων. Και όσο αρχίζουν να φαίνονται οι συνομιλητές της τόσο θα προκαλεί πολλαπλά ερωτηματικά για το που πηγαίνει το κόμμα που θέλει να ηγηθεί. Και ακούω ότι εκτός από το Ν. Φαραντούρη υπάρχει και ένας άλλος Νίκος που συνομιλεί μαζί της, ο πρώην λοχαγός της ΝΔ και επί σειρά ετών βουλευτής της, ο Νίκος Νικολόπουλος.

Η έκπληξη με Ράμμο

Πάντως στο παρασκήνιο ακούγεται ένα όνομα που προκαλεί ερωτηματικά σχετικά με την σύμπλευσή του με την Μ. Καρυστιανού. Είναι το όνομα του Χρήστου Ράμμου πρώην προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Δεν το επιβεβαίωσα, αλλά το ακούω πολύ συχνά τελευταία σε συγκεκριμένους πολιτικούς και επιχειρηματικούς κύκλους και δεν μπορώ να το πιστέψω. Εάν ισχύσει θα είναι έκπληξη μεγάλη διότι με τις τοποθετήσεις του δεν έχει δείξει ο Χρ. Ράμμος που κινείται κοντά ιδεολογικά με την Μ. Καρυστιανού.

Άλλο πόνος, άλλο πολιτική

Την ίδια ώρα, με προσεκτικό τρόπο έχει αποφασίσει να χειρίζεται η κυβέρνηση το λεπτό θέμα της ίδρυσης κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού. Τη γραμμή πέρασε ο Παύλος Μαρινάκης ο οποίος αφού θύμισε ότι η ίδια η Καρυστιανού είχε πει ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, αναγνώρισε το δικαίωμά της να αλλάξει γνώμη. «Δεν αμφισβητεί κανείς το δικαίωμα κανενός να κάνει μια κίνηση. Αλλά από τη στιγμή που αποφασίζεις στο όνομα μιας τραγωδίας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, θα αξιολογηθείς για αυτό» προϊδέασε. «Από τη στιγμή που περνάς στη σφαίρα της πολιτικής, επιτίθεσαι σε πολιτικούς αντιπάλους, πρώην πρωθυπουργούς, όχι μόνο στο δικό μας κόμμα και σε άλλα κόμματα, θα δεχθείς και απαντήσεις» πρόσθεσε. Διευκρίνισε ότι «δεν αντιπαρατιθέμεθα σε καμία περίπτωση προσωπικά με την κυρία Καρυστιανού ως μάνα, αντιπαρατιθέμεθα με έναν άνθρωπο που δηλώνει ευθαρσώς -και καλά κάνει εγώ θα πω δημοκρατία έχουμε- ότι θέλει να προχωρήσει πολιτικά». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε παράλληλα να θυμίσει ότι όπως υπάρχει η κυρία Καρυστιανού που θέλει «στο όνομα ενός συλλογικού τραύματος να κάνει μια πολιτική κίνηση» πως «υπάρχουν και οι υπόλοιποι συγγενείς και υπάρχουν και άλλες μανάδες που βλέπουν και έχουν και αυτές περάσει μια τραγωδία» διαχωρίζοντας πάντως τη χαροκαμένη μάνα από την εν δυνάμει πολιτικό. «Ο πόνος αυτός ή η πολιτική κίνηση αυτή δεν είναι ούτε και άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα».

Στη Γερμανία αύριο ο πρωθυπουργός

Μετά τη Γαλλία για το Ουκρανικό, ο πρωθυπουργός θα βρεθεί αύριο Παρασκευή στη Γερμανία, όπου και θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του CDU. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανταποκρίνεται σε προσωπική πρόσκληση του Γερμανού καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς, και όπως έμαθα από στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος προετοιμάζει το ταξίδι, αναμένεται να μιλήσει για τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης, ενώπιον και των πρωθυπουργών των κρατιδίων που προέρχονται από το CDU που θα είναι παρόντες. Άλλωστε, υπενθυμίζεται ότι κλείνει 10 χρόνια που βρίσκεται στην ηγεσία της ΝΔ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται δεδομένου ότι αυτή η διαδρομή έχει πολλές καλές στιγμές αλλά και «αγκάθια», κρίσεις σε πολλά επίπεδα.

Ψήνεται επίσκεψη στις ΗΠΑ

Ο Γκας Μπιλιράκης, σκληρός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθεί να φέρει στη Φλόριντα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις εορταστικές εκδηλώσεις της ομογένειας για την 25η Μαρτίου που μάλλον θα γίνουν λίγο αργότερα στις αρχές Απριλίου. Έμαθα πως γίνεται προετοιμασία ώστε ο πρωθυπουργός που την 25η Μαρτίου θα είναι στην Αυστραλία, να είναι ο τελετάρχης της παρέλασης αλλά σήμα από το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχω για το εάν τελικά θα υπάρξει τέτοια επίσκεψη. Διότι μια τέτοια παρουσία θα πρέπει να συνοδευτεί και με επίσκεψη στην Ουάσινγκτον και στον Λευκό Οίκο και βέβαια συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο που ψήνεται.

Στο προσκήνιο η Φάρμα Κουκάκη

Ακούω στην αγορά ότι κάποιοι έχουν «πλευρίσει» τη Φάρμα Κουκάκη, τη γνωστή γαλακτοβιομηχανία από τους Κάτω Αποστόλους του Κιλκίς. Που για πολλούς στην πιάτσα αποτελεί μία εταιρεία υπόδειγμα, η οποία έχει συνεχή ανάπτυξη, καλό και αναγνωρίσιμο όνομα και υγιή οικονομικά. Το όνομα της εταιρείας έχει βγει πολλές φορές στο προσκήνιο της επικαιρότητας από πιθανούς διεκδικητές που θέλουν να την εξαγοράσουν. Έως τώρα πάντως δεν έχει υπάρξει κάτι συγκεκριμένο. Άνθρωπος που γνωρίζει πάντως μου λέει ότι είναι μία επιχείρηση που συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον των ανταγωνιστών της ή όσο επιθυμούν να μπουν στη γαλακτοβιομηχανία ως επενδυτές.

Τα δώρα Βαρθολομαίου – Ανδρουλάκη

Οι παροικούντες της Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν καλά ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει μια βαθιά ανθρώπινη σχέση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και όχι μία τυπική σχέση στα πλαίσια της ιδιότητας του. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει επισκεφθεί το Φανάρι χωρίς να το έχει δημοσιοποιήσει και χωρίς να θέλει να το εκμεταλλευτεί. Ρώτησα να μάθω τα δώρα που αντάλλαξαν μεταξύ τους και με ενημέρωσαν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δώρισε στον Πατριάρχη το βιβλίο «Οδύσσεια» ενώ από την πλευρά του ο Βαρθολομαίος του έδωσε ένα πλακάκι 1700 ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο – γνωστή και ως Σύνοδος της Νίκαιας και ένα αναμνηστικό μετάλλιο από την επίσκεψη του πάπα Λέων στο Φανάρι.

Ανοίγει ο δρόμος για τα ακίνητα της Εθνικής Ασφαλιστικής

Σας θυμίζω ότι η Εθνική Ασφαλιστική διαθέτει αρκετά διαφορετικά ακίνητα. Τα οποία πλέον μετά την εξαγορά της από την Πειραιώς, ανήκουν στην Τράπεζα. Μου ψιθυρίζουν στην αγορά, ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα θα έχουν μία λογική κατάληξη προκειμένου να αξιοποιηθούν επενδυτικά. Σας θυμίζω ότι η Πειραιώς είναι βασική μέτοχος και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, Trastor. Επομένως είναι αρκετά πιθανό κάποια από αυτά σταδιακά να περάσουν εκεί, αποτελώντας ένα ακόμα βήμα της εισηγμένης. Περισσότερα όμως θα έχω να σας πω με πολλές λεπτομέρειες, προσεχώς.

Η παγκοσμιοποίηση του ΟΠΑΠ

Σας μίλησα και χθες το πρωί για τη σημασία που έχει η απορρόφηση του ΟΠΑΠ από την Allwyn. Στο προσκήνιο της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης του ΟΠΑΠ παίχτηκε ένα από τα πιο καθοριστικά «χαρτιά» που έχουν πέσει ποτέ στο τραπέζι της ελληνικής αλλά και διεθνούς αγοράς τυχερών παιγνίων. Με τις εγκρίσεις να δίνονται κατά πλειοψηφία και τα τελικά ποσοστά να κλειδώνουν εντός της ημέρας, οι μέτοχοι άναψαν το πράσινο φως για τη συνένωση με την Allwyn, σηματοδοτώντας μια αλλαγή κλίμακας που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα. Η απόφαση αυτή ουσιαστικά μετατρέπει τον ΟΠΑΠ στον βασικό πυλώνα ενός νέου, υπερεθνικού σχήματος, το οποίο φιλοδοξεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο οικοσύστημα των λοταριών και του gaming. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς πρόκειται για μια κίνηση που αλλάζει επίπεδο στο παιχνίδι, τοποθετώντας το νέο σχήμα στη δεύτερη θέση διεθνώς μεταξύ των εισηγμένων του κλάδου. Με την τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Allwyn θα ελέγχει το 78,5% της εταιρείας που προκύπτει, ενώ το υπόλοιπο 21,5% θα παραμείνει στους μετόχους μειοψηφίας του ΟΠΑΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μοντέλο αυτό κρίθηκε ως το πλέον κατάλληλο ώστε να διασφαλίζεται η ενιαία στρατηγική και η ταχεία λήψη αποφάσεων σε μια αγορά που κινείται πλέον σε παγκόσμια κλίμακα, με έντονο ανταγωνισμό και αυξημένες απαιτήσεις κεφαλαίων.

Τι αλλάζει για τον ΑΔΜΗΕ

Διαβάζοντας τα δεδομένα πίσω από τις γραμμές, αυτό που διαπιστώνω είναι ότι η δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης για τις αυξημένες χρεώσεις χρήσης συστήματος το 2026 κλείνει ένα από τα πιο επίμονα ρυθμιστικά «μέτωπα» των τελευταίων ετών για τον ΑΔΜΗΕ. Το ζήτημα είχε παραμείνει σε εκκρεμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, δημιουργώντας ουσιαστικό χρηματοδοτικό κενό, καθώς σημαντικό μέρος των επενδύσεων είχε ήδη υλοποιηθεί χωρίς την αντίστοιχη ανάκτηση εσόδων μέσω των τιμολογίων. Οι καθυστερήσεις της περασμένης χρονιάς επιβάρυναν τα ταμειακά μεγέθη του Διαχειριστή. Η τελική έγκριση των νέων τιμολογίων, με ισχύ από 1 Φεβρουαρίου 2026, αποκαθιστά τη ρυθμιστική κανονικότητα και βελτιώνει σημαντικά την εικόνα, αν και με εμφανείς διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία καταναλωτών. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, η μέση αύξηση των χρεώσεων κατά περίπου 15,1% αποκρύπτει τις πιο έντονες αναπροσαρμογές για τους χρήστες Υψηλής και Μέσης Τάσης (περίπου 31%-32%), ενώ οι καταναλωτές Χαμηλής Τάσης επηρεάζονται πιο ήπια.

To επιτυχημένο αφήγημα της Okeanis του Αλαφούζου

Η Okeanis Eco Tankers, με επικεφαλής τον γιο του Γιάννη Αλαφούζου, Αριστείδη, να συγκαταλέγεται ακόμη στις «νεότερες» εισηγμένες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Έχοντας μόλις συμπληρώσει δύο χρόνια παρουσίας στο ταμπλό, το 2025 εξελίχθηκε σε χρονιά-ορόσημο για την εταιρεία της οικογένειας Αλαφούζου. Σε μια αγορά όπου κυριαρχούν μεγάλα και ώριμα αμερικανικά ναυτιλιακά ονόματα, η Okeanis κατάφερε να ξεχωρίσει, αφήνοντας πίσω 26 άλλες μετοχές δεξαμενόπλοιων σε επίπεδο χρηματιστηριακών αποδόσεων. Από αυτά λοιπόν που διαβάζω στην αγορά, το αποτέλεσμα είναι ότι το «story» της εταιρείας βρήκε ισχυρή ανταπόκριση από την επενδυτική κοινότητα.

Ο νέος επικεφαλής της L’Oreal στην Ελλάδα

Η επιστροφή του Απόστολου Μάρου στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια εσωτερική μετακίνηση στελέχους, αλλά μια κίνηση με σαφές στρατηγικό αποτύπωμα για τη L’Oréal. Μετά από μια διεθνή διαδρομή ο Μάρος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στο τμήμα Consumer Products για Ελλάδα και Κύπρο, σε μια περίοδο όπου ο παγκοσμίου βεληνεκούς όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των μαζικών μαρκών και της εμπορικής εκτέλεσης. Τα τελευταία δύο χρόνια βρισκόταν στη Βαρσοβία, στον ρόλο του Brand Business Director της L’Oréal Paris για το Hub Πολωνίας και Βαλτικής. Εκεί είχε την ευθύνη για τέσσερις αγορές, ήτοι Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία, καλύπτοντας συνολικά περίπου 50 εκατ. καταναλωτές. Η επιλογή του για τη θέση αυτή δεν ήταν τυχαία. Ο Απόστολος Μάρος ανήκει στο δυναμικό της L’Oréal εδώ και σχεδόν 17 χρόνια, έχοντας περάσει από ένα ευρύ φάσμα ρόλων, τμημάτων και μαρκών, χτίζοντας προφίλ στελέχους με έντονα εμπορικό DNA και γνώση της εταιρείας από όλες τις πλευρές της.