BEAST

Η Βενεζουέλα ως καθρέφτης της ελληνικής πολιτικής

Η υπόθεση της Βενεζουέλας και οι διεθνείς αναφορές γύρω από τον Νικολάς Μαδούρο, λειτούργησαν στην Ελλάδα περισσότερο ως πολιτικός καθρέφτης. Κανένα ελληνικό κόμμα δεν είχε λόγο να «επενδύσει» ουσιαστικά στη Λατινική Αμερική, όλα όμως βρήκαν έναν τρόπο να τη χρησιμοποιήσουν για να πουν κάτι για τον εαυτό τους.

Η θεσμική απόσταση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση κράτησε τη γραμμή της θεσμικής απόστασης. Στο Μαξίμου δεν υπήρξε διάθεση για μεγάλες δηλώσεις ή γεωπολιτικούς βερμπαλισμούς. Η θέση που μεταφέρθηκε -και δημοσίως και off the record- ήταν ότι η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο, τις αποφάσεις διεθνών θεσμών και τις συμμαχικές της υποχρεώσεις, αποφεύγοντας όμως να εμφανιστεί είτε ως χειροκροτητής διεθνών επεμβάσεων είτε ως υπερασπιστής αυταρχικών καθεστώτων, αν και ασκήθηκε σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αναφορά του ότι δεν είναι η ώρα να κριθεί η νομιμότητα της κίνησης των Αμερικανών δυνάμεων στο Καράκας με την σύλληψη και απαγωγή του Μαδούρο. Πρόσωπα κοντά στην κυβέρνηση σχολίαζαν ότι «τέτοια ζητήματα δεν προσφέρονται για εσωτερική κατανάλωση», δείχνοντας σαφώς ότι το βάρος πέφτει αλλού. Οικονομία, κοινωνία, καθημερινότητα.

Η ξεκάθαρη ταύτιση κοστίζει στον ΣΥΡΙΖΑ

Στον ΣΥΡΙΖΑ, αντίθετα, η υπόθεση Μαδούρο ανασύρθηκε κυρίως ως εργαλείο κριτικής προς τη Δύση και, εμμέσως, προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Χωρίς επίσημες φιλο-μαδουρικές κορώνες, στελέχη του κόμματος μιλούσαν για «επιλεκτική ευαισθησία της διεθνούς κοινότητας», για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» και για μια παγκόσμια τάξη πραγμάτων που τιμωρεί κάποιους ηγέτες και ανέχεται άλλους. Ωστόσο υπήρχε εμφανής αμηχανία. Η ηγεσία γνωρίζει ότι οποιαδήποτε ξεκάθαρη ταύτιση με το καθεστώς της Βενεζουέλας θα κόστιζε πολιτικά στο εσωτερικό, ειδικά σε ένα κοινό που έχει απομακρυνθεί από ιδεολογικές νοσταλγίες.

Δεν «γράφει» στο εσωτερικό ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε μια τρίτη οδό. Ούτε σιωπή, ούτε ένταση. Η γραμμή του ήταν περισσότερο «ευρωπαϊκή», καταδίκη αυταρχισμού, έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και προειδοποίηση ότι η διεθνής δικαιοσύνη δεν μπορεί να λειτουργεί ως εργαλείο ισχύος. Στελέχη του κόμματος σχολίαζαν ότι τέτοιες υποθέσεις δείχνουν γιατί χρειάζεται μια ισχυρή, αυτόνομη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και όχι απλή ευθυγράμμιση με υπερατλαντικές επιλογές, αναγνωριζόταν πως το θέμα δύσκολα «γράφει» στο εσωτερικό ακροατήριο.

Και η πτώση ενός δικτάτορα

Στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξαν πιο απλουστευτικές προσεγγίσεις. Κόμματα και πρόσωπα μίλησαν ανοιχτά για «πτώση ενός δικτάτορα» ή για «δικαίωση της διεθνούς κοινότητας», χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση. Αντίθετα, στην Αριστερά εκτός ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως από ΚΚΕ και εξωκοινοβουλευτικούς χώρους, η υπόθεση εντάχθηκε στο γνωστό αφήγημα περί ιμπεριαλισμού, με έμφαση όχι στον Μαδούρο ως πρόσωπο αλλά στις ΗΠΑ ως παγκόσμιο παίκτη.

Το αφήγημα της σταθερότητας κλονίζεται

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι το 2026 δεν ξεκινά ήρεμα. Αγρότες, ακρίβεια, διεθνείς αναταράξεις και κοινοβουλευτικές εκκρεμότητες δημιουργούν ένα μωσαϊκό που δυσκολεύει το γνωστό αφήγημα της «σταθερής πορείας». Τα μπλόκα επιστρέφουν και μαζί τους επιστρέφει και το γνώριμο πολιτικό παιχνίδι. Η κυβέρνηση μιλά για διάλογο, η αντιπολίτευση για αδιαφορία και οι αγρότες για εξάντληση. Όλοι μετρούν αντοχές, όχι λύσεις. Ο πρωθυπουργός επιλέγει θεσμικό λόγο και προγραμματισμό, αποφεύγοντας συγκρούσεις. Όμως, η απόσταση από την καθημερινότητα – ιδίως στην ύπαιθρο, σχολιάζεται όλο και πιο συχνά, ακόμα και από παραδοσιακά φιλικά ακροατήρια.

Η βαριά κυβερνητική ατζέντα

Στο κυβερνητικό επιτελείο μιλούν για «βαριά ατζέντα» από τα μέσα Ιανουαρίου. Διοικητικές μεταρρυθμίσεις, ψηφιακές απλουστεύσεις, αλλαγές σε οικονομικά και θεσμικά ζητήματα. Το πρόβλημα δεν είναι η ποσότητα αλλά είναι ο πολιτικός χρόνος. Η στρατηγική είναι γνωστή. Ξεκίνημα με τεχνικά και λιγότερο συγκρουσιακά νομοσχέδια, ώστε να χτιστεί ρυθμός. Οι δύσκολες παρεμβάσεις μετατίθενται για αργότερα, όταν, θεωρητικά, το πολιτικό κλίμα θα είναι πιο ελεγχόμενο. Παρότι οι πρώτες συνεδριάσεις δείχνουν ήπιες, στο παρασκήνιο βουλευτές όλων των κομμάτων προετοιμάζονται για σκληρότερες αντιπαραθέσεις, ειδικά αν τα κοινωνικά μέτωπα ανοίξουν ταυτόχρονα.

Στο κόκκινο η κυβέρνηση για το αγροτικό

Απανωτές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου από χθες το απόγευμα και μετά την απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με νέο κλείσιμο των δρόμων Πέμπτη και Παρασκευή. «Στα μπλόκα έχουν χάσει τον έλεγχο πλέον, δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί η κατάσταση» έλεγε χθες άνθρωπος που γνωρίζει το παρασκήνιο, ενώ σήμερα αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση θα σκληρύνει τη στάση της, με το επιχείρημα ότι έχει δώσει πολλές ευκαιρίες για να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου και εκείνοι αρνούνται συστηματικά. Επόμενη κίνηση είναι να πέφτουν τα πρόστιμα βροχή σε όσους παρακωλύουν τις συγκοινωνίες και αυτό μπορεί να γίνει δεδομένου ότι τα τρακτέρ μπορούν να ταυτοποιηθούν. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο έχει μεταστραφεί και η γνώμη της κοινωνίας δεδομένου ότι ειδικά στην αρχή η μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών τάσσονταν στο πλευρό των αγροτών. Πάντως σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί στο μπλόκο Νίκαιας, ενώ και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης συμφωνούν με τις διαμαρτυρίες. Και μπορεί το πολιτικό κόστος να είναι μεγάλο, ωστόσο πλέον ήρθε η ώρα της λήψης γενναίων αποφάσεων γεγονός που συζητήθηκε έντονα χθες ακόμα και από εκείνους που συνέστησαν την οδό της ανεκτικότητας.

Χρησμός για τις εκλογές;

Η προ ημερών συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Χάρη Δούκα στον Βοτανικό, εκεί που ετοιμάζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, ίσως έβγαλε είδηση. Ένα έργο όπου έχει συμβάλει τα μέγιστα ο δήμαρχος Αθηναίων για να γίνει, και αυτό το πιστώθηκε και από τον πρωθυπουργό όπου του είπε ότι είναι από τις λίγες φορές όπου ένα δημόσιο έργο τα έχει καταφέρει καλύτερα και από τα ιδιωτικά. Βέβαια μπορεί να βγήκε «λαβράκι» στην ερώτηση του Μητσοτάκη για το πότε θα είναι έτοιμο, όπου όταν άκουσε ότι θα παραδοθεί το γήπεδο τον Μάιο του 2027 δήλωσε ότι είναι καλή ημερομηνία αλλά θα μπορούσε να ήταν καλύτερη αν παραδοθεί τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς. Τώρα αν αυτός είναι χρησμός για τις εθνικές εκλογές θα το δούμε στην πράξη.

Μπροστά από το χρονοδιάγραμμα το γήπεδο στον Βοτανικό

Να επιβεβαιώσει την γρήγορη εξέλιξη του έργου, το οποίο βρίσκεται μπροστά από το χρονοδιάγραμμα, ήρθε με την κοινή παρουσία Δούκα – Μητσοτάκη στο υπό κατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Όπου οι δύο πλευρές εμφανίστηκαν ικανοποιημένες και ειδικά ο Μητσοτάκης, παρά την κόντρα του με τον δήμαρχο Αθηναίων, σχετικά με την εξέλιξη του έργου. Το κατασκευαστικό μέρος τρέχει μπροστά από το χρονοδιάγραμμα και όπως όλα δείχνουν θα είναι έτοιμο και νωρίτερα από το αρχικά σχεδιαζόμενο. Αποτελώντας την εξαίρεση που κάτι τέτοιο συμβαίνει σε δημόσια έργα. Θυμίζω ότι το κατασκευαστικό μέρος έχει ανατεθεί στις ΓΕΚ Τέρνα, Άκτωρ και ΜΕΤΚΑ.

Η κοινωνία ζητάει απαντήσεις

Η κριτική προς την κυβέρνηση εντείνεται, αλλά στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει το ίδιο ερώτημα. Ποιο είναι το καθαρό, πειστικό πρόγραμμα; Οι επιθέσεις δεν αρκούν όταν η κοινωνία ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις και είναι εμφανής όπως μου έλεγαν στελέχη του η δυσκολία του Σωκράτη Φάμελλου. Εδώ ακόμα και ο Παύλος Πολάκης αν δεις μου έλεγε πρώην υπουργός δεν αναφέρεται στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά στην Έντιμη Ελλάδα, όρο που χρησιμοποιεί ο ίδιος και μπορεί γιατί όχι να είναι προ-οικονομία για μελλοντικό σχηματισμό. Ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει σημείο αναφοράς, όμως το πολιτικό του αποτύπωμα δεν παράγει αυτόματα δυναμική και ήδη πάρα πολλά στελέχη απομακρύνονται και ετοιμάζονται για το κόμμα Τσίπρα όταν γίνει. Στις παραπολιτικές συζητήσεις ακούγεται συχνά ότι «ο ρόλος υπάρχει, αλλά το timing όχι». Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να εμφανιστεί ως σοβαρή εναλλακτική, χωρίς κραυγές. Το πρόβλημα; Όσο ανεβαίνει η ένταση, τόσο δυσκολεύεται να ξεχωρίσει χωρίς να μπει κι αυτό στον κύκλο της πόλωσης.

Το κόμμα Καρυστιανού

Τι είδα τις ημέρες των εορτών; Την Μαρία Καρυστιανού να κάνει πολιτικές δηλώσεις. Το μήνυμα της Πρωτοχρονιάς ήταν ένα σαφές σήμα πως το κόμμα επιταχύνεται ενώ ακόμα και η προβολή φωτογραφιών της από επίσκεψη σε αγροτικά μπλόκα ενισχύει το σενάριο. Μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν ότι έχει προχωρήσει αρκετά η προετοιμασία αλλά έχει ληφθεί απόφαση να μην υπάρξουν σύντομα ανακοινώσεις – και θα σας πως ακριβώς παρακάτω μια σημαντική πληροφορία γι’ αυτό.

Ο καφές στη Θεσσαλονίκη έβγαλε είδηση

Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά τον Νοέμβριο η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπως μάθαμε μέσα από την τότε ανάρτηση του δημοσιογράφου της ΕΡΤ 3 Παντελή Σαββίδη στα social media του. Είχε γράψει συγκεκριμένα ότι ήταν καλεσμένος στο σπίτι της πρύτανης Μαρίας Νεγρεπόντη όπου συνέφαγε με την Μ. Καρυστιανού και άλλους ακαδημαϊκούς. Αυτό που δεν έχει γραφτεί είναι ότι ο Παντελής Σαββίδης της «έστησε» καφέ με δέκα στελέχη που ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους από την Θεσσαλονίκη στο καφέ Le monde στην οδό Μαρία Kάλλας. Αυτό που κατάφερα να μάθω από τη συνάντηση είναι ότι το κόμμα θα το ανακοινώσει αρχές του 2027 για να μην υπάρχει χρόνος να δεχτεί επιθέσεις από τα αλλά κόμματα.

Η πρωτοβουλία ΓΑΠ για την Καρυστιανού

Πριν λίγες ημέρες ο Γιώργος Παπανδρέου είχε κάνει δήλωση υπέρ της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με την έφοδο της ΑΑΔΕ στα γραφεία του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών. Μια δήλωση που δεν είχε περάσει απαρατήρητη ακόμα και στη Χαριλάου Τρικούπη. Και επειδή η Καρυστιανού είναι και στο επίκεντρο έψαξα να μάθω αν η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού ήταν μετά από εισήγηση των συνεργατών του ή δική του. Όπως με ενημέρωσε ο άνθρωπος μου, ήταν αποκλειστικά δική του ιδέα και όπως μου τόνισε χαρακτηριστικά από εδώ και πέρα θα παρεμβαίνει όλο και περισσότερο στα δημόσια πράγματα ιδιαίτερα αυτά που τον «ενοχλούν». Ο Γιώργος Παπανδρέου στο κλείσιμο της χρονιάς φρόντισε να αναρτήσει τον απολογισμό του για το 2025 και απ’ ό,τι διάβασα είχε 13 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που αφορούν την Αχαΐα και τέσσερις για ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Φαραντούρης εκτός ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια ώρα, δεν πέρασε απαρατήρητο σε κάποια πολιτικά πρόσωπα ότι ο Νικόλας Φαραντούρης δεν υπογράφει ως ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, αλλά με θεσμική ιδιότητα, δηλαδή τις ιδιότητες στο Ευρωκοινοβούλιο, χωρίς κομματική σφραγίδα. Λεπτομέρεια; Όχι για όσους βλέπουν στον ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα που ακόμα ψάχνει εσωτερική συνοχή. Η στάση Φαραντούρη ενισχύει το ψιθύρισμα ότι η ευρωπαϊκή πτέρυγα του κόμματος κρατά αποστάσεις από την κεντρική γραμμή. Όχι ρήξη, αλλά σαφές μήνυμα αυτονομίας και προσθέστε και όσα ακούγονται για αντιπροεδρία στο υπό ίδρυση κόμμα Καρυστιανού που δεν έχουν διαψευσθεί.

Στο Φανάρι ο Ανδρουλάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε, τόσο τα Χριστούγεννα όσο και την Πρωτοχρονιά, να μείνει στην Αθήνα και να προετοιμαστεί για το ταξίδι του στις 5 και 6 Ιανουαρίου σε Νίκαια και την Κωνσταντινούπολη αντίστοιχα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί για τα Θεοφάνια στο Φανάρι και ουσιαστικά τείνει να γίνει παράδοση. Στο διήμερο ταξίδι του θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και να γιορτάσει τα Θεοφάνια και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο.

Ο παλαιός των ημερών

Αυτές τις ημέρες είχα την ευκαιρία, να ανταλλάξω ευχές με πολύ έμπειρο πολιτικό που είχε καίριες θέσεις τα τελευταία 35 χρόνια. Λογικό ήταν μετά τις ευχές να συζητήσουμε και πολιτικά. Τι μου είπε; Η πολιτική χρονιά δεν θα κυλήσει γραμμικά. Κυβέρνηση με φορτωμένο πρόγραμμα που πιέζεται αρκετά όμως και έχει σημαντική φθορά, αντιπολίτευση χωρίς καθαρό σχέδιο, κοινωνικές ομάδες σε αναμονή και πρόσωπα που κινούνται πιο γρήγορα από τα κόμματα.

Νέα κίνηση Μαρινάκη στη σκακιέρα της ενεργειακής μετάβασης

Με μία ακόμα θεαματική κίνηση στο πεδίο της ναυτιλίας, έκλεισε τη χρονιά που πέρασε η Capital Clean Energy Carriers (CCEC) του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η εταιρεία επιταχύνει στρατηγικά την επέκτασή της, ποντάροντας στη μακροπρόθεσμη ζήτηση για LNG και στη θέση της ως κορυφαίου παίκτη στη διεθνή αγορά. Η εισηγμένη στις ΗΠΑ εταιρεία του Β. Μαρινάκης η οποία ήδη διαθέτει 12 σύγχρονα LNG carriers σε λειτουργία και έξι υπό κατασκευή, ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά της με τρία επιπλέον νεότευκτα. Τα πλοία θα ναυπηγηθούν στα ναυπηγεία HD Hyundai Samho, επιβεβαιώνοντας τόσο τη στενή συνεργασία με τη νοτιοκορεατική ναυπηγική βιομηχανία όσο και τη φιλοδοξία της ναυτιλιακής να εξελιχθεί στον μεγαλύτερο εισηγμένο στις ΗΠΑ ιδιοκτήτη LNG πλοίων, σε μια περίοδο αυξημένων επενδύσεων στην ενεργειακή μετάβαση και τις εξαγωγές φυσικού αερίου.

Η μεγάλη αλλαγή στο Ιατρικό

Κίνηση που όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, προετοίμαζε αρκετό καιρό πριν, είναι η παραίτηση του ιδρυτή του Ιατρικού Κέντρου, Γιώργου Αποστολόπουλου, από τη διοίκηση του ομίλου. Ο επιχειρηματίας που ξεκίνησε την καριέρα του από το λογιστήριο του Υγεία, με την ιδιότητά του ως οικονομολόγος απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ, ίδρυσε το Ιατρικό το 1984. Αλλάζοντας σταδιακά με αυτή την κίνηση το χάρτη της ιδιωτικής περίθαλψης στην Ελλάδα. Πλέον, 41 χρόνια μετά αποφάσισε ότι ήρθε η στιγμή να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου, παραχωρώντας τη θέση αυτή στο γιο του Βασίλη, ενώ τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου διατηρεί ο δεύτερος γιος του, Χρήστος. Αποτελεί την αλλαγή σελίδας για έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας στη χώρα, αλλά και το άνοιγμα μίας νέας που φέρνει πλέον εξ ολοκλήρου στο προσκήνιο τους δύο διαδόχους του επιχειρηματία.

Συνεχίζεται η μάχη του ΝΟΚ στα δικαστήρια

Νέα μάχη στις δικαστικές αίθουσες μαθαίνω ότι είναι προγραμματισμένη για τις 13 Ιανουαρίου στο Εφετείο Πειραιά. Εκεί ο δήμος Αλίμου, που έχει ζητήσει την αναστολή αδειών για αρκετές πολυκατοικίες που χτίζονται εντός των ορίων του, διεκδικεί την απόφαση του δικαστηρίου εκείνη που θα δικαιώσει την απόφασή του να «παγώσει» τις οικοδομές αυτές και να μην συνεχιστεί, με τους όρους των μπόνους που έδινε ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός του 2012 (ΝΟΚ). Η μάχη είναι μακρά και μεγάλη καθώς υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιχειρηματίες στο χώρο των κατασκευών που έχουν σταματήσει τη δόμηση για περισσότερα από δύο χρόνια και διακυβεύεται η βιωσιμότητα και η συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησής τους. Ενώ υπάρχουν και οι εμπλεκόμενοι κλάδοι της οικοδομής όπως τα δομικά υλικά διαφόρων ειδών, όπου ήδη όπως πληροφορούμαι έχουν υπάρξει σοβαρές επιπτώσεις που σε κάποιες των περιπτώσεων έχουν οδηγήσει σε ακραία σημεία τους ιδιοκτήτες τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

Μία ακόμα παρέκκλιση για τον ποδηλατόδρομο της Παραλιακής

Και ενώ όπως μου είχε πει άνθρωπος με γνώση του έργου, η μελέτη εφαρμογής για το έργο του ποδηλατόδρομου στην Παραλιακή, έπρεπε να είναι από τα πρώτα πράγματα που ολοκληρώνεται και εγκρίνεται, εν τέλει αυτή εγκρίθηκε στο τέλος του 2025. Όπως μαθαίνω, η μελέτη που έπρεπε να υπάρχει από την αρχή του έργου, βρέθηκε τελικά στις 30 Δεκεμβρίου της περασμένης χρονιάς υπό την κρίση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. Και έλαβε το πράσινο φως, απόντος του Νίκου Χαρδαλιά. Το έργο που έχει ήδη καθυστερήσει σημαντικά, βγαίνοντας εκτός από το αρχικό χρονοδιάγραμμα που έλεγε ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025, είναι ήδη πίσω κατά τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Πέρασε από πολλές διαφορετικές περιπέτειες, μεταξύ των οποίων και οι αντιδράσεις-διεκδικήσεις των δήμων της περιοχής. Και πλέον προχωράει, με τον τρόπο που προχωρούν πολλά από τα δημόσια έργα της χώρας με σκοπό να ολοκληρωθεί μέσα στη χρονιά που διανύουμε.

«Τρίβουν» τα χέρια τους στη Lidl

Μαθαίνω ότι η Lidl στην Ελλάδα έκανε ράλι οικονομικών επιδόσεων το 2025. Σε βαθμό τέτοιο που κέρδισε κι άλλο μερίδιο στη χώρα, έναντι του ανταγωνισμού της. Εξέλιξη που αποτέλεσε εν τέλει και το καλύτερο δυνατό αποχαιρετιστήριο του προέδρου της, Μάρτιν Μπραντεμπούργκερ, ο οποίος από 1η Μαρτίου θα διοικεί Ιταλία και Μάλτα. Μάλιστα, η εταιρεία προτίθεται να μοιράσει και μπόνους στο προσωπικό της με τη μορφή «επιταγής» για την αγορά προϊόντων από τα καταστήματά της, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ανταμείψει τους εργαζόμενους για τη συμβολή της στην περσινή της πορεία.