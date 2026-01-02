BEAST

Στο 2026 με διαφορετικές προσδοκίες

Καλή χρονιά! Υγεία και τύχη! Το 2026 προδιαγράφεται ως ένα έτος πολιτικής προετοιμασίας και ανακατατάξεων για το ελληνικό κομματικό σύστημα. Αν και δεν αποτελεί κατ’ ανάγκην εκλογική χρονιά, λειτουργεί ως κομβικό μεταβατικό σημείο. Οι κοινωνικές πιέσεις συσσωρεύονται, η οικονομία δοκιμάζεται από διεθνείς αστάθειες και τα κόμματα καλούνται να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους ενόψει των εθνικών εκλογών – όποτε και αν γίνουν. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε πολιτικός χώρος προσέρχεται στο 2026 με διαφορετικές προσδοκίες, φόβους και σχέδια. Κυρίαρχο ρόλο διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, ενώ στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης Αριστεράς η συζήτηση για ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα επανέρχεται ως παράγοντας αβεβαιότητα.

Το αφήγημα της κανονικότητας

Για τη Νέα Δημοκρατία, το 2026 είναι μια χρονιά αναπροσαρμογής. Έχοντας συμπληρώσει επτά χρόνια στην εξουσία, το κυβερνών κόμμα γνωρίζει ότι η πολιτική φθορά είναι αναπόφευκτη, ανεξαρτήτως εκλογικών ποσοστών ή κοινοβουλευτικής ισχύος. Η βασική προσδοκία της ΝΔ για το 2026 είναι να διατηρήσει τον έλεγχο της πολιτικής ατζέντας. Να μην κυριαρχήσει κοινωνική δυσαρέσκεια γύρω από την ακρίβεια, τη στέγη και τα εισοδήματα. Να αποφευχθούν σοβαρές θεσμικές ή πολιτικές κρίσεις. Να διατηρηθεί η εικόνα σταθερότητας στο εξωτερικό. Η χρονιά λειτουργεί για τη ΝΔ ως έτος μετάβασης από το αφήγημα της ανάκαμψης στο αφήγημα της κανονικότητας.

Το στοίχημα της οικονομίας και της καθημερινότητας

Η οικονομία αποτελεί τον βασικό άξονα των προσδοκιών της Νέας Δημοκρατίας. Το κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζει ότι μακροοικονομικοί δείκτες και διεθνείς αξιολογήσεις δεν αρκούν για να διατηρηθεί κοινωνική συναίνεση. Μέσα στο 2026, η κυβέρνηση περιμένει μερική αποκλιμάκωση της ακρίβειας και σταθερότητα στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η πραγματικότητα της καθημερινότητας (ενοίκια, ενέργεια, τρόφιμα) παραμένει το αδύναμο σημείο. Η κυβέρνηση πρέπει να πείσει ότι καταλαβαίνει και όχι απλώς διαχειρίζεται τα σημαντικά θέματα.

Η ΝΔ και το πολιτικό κέντρο

Ένα ακόμη κρίσιμο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία το 2026 είναι η διατήρηση της κυριαρχίας στο πολιτικό κέντρο. Το κόμμα επένδυσε στρατηγικά σε αυτόν τον χώρο και γνωρίζει ότι η απώλειά του θα άνοιγε δρόμους είτε προς μια διαφορετική Κεντροαριστερά είτε προς νέους πολιτικούς σχηματισμούς. Η προσδοκία είναι ξεκάθαρη. Να μην εμφανιστεί πειστικός εναλλακτικός διαχειριστής εξουσίας και να διατηρηθεί η εικόνα σοβαρότητας και θεσμικής επάρκειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΝΔ παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις κινήσεις στο χώρο της αντιπολίτευσης – ειδικά όσες αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα.

Οι προσδοκίες του ΠΑΣΟΚ

Για το ΠΑΣΟΚ, το 2026 αποτελεί χρονιά υπομονής και πολιτικής ωρίμανσης. Το κόμμα δεν αναμένει θεαματική άνοδο, αλλά προσδοκά σταδιακή ενίσχυση της εικόνας του ως σοβαρού, θεσμικού πόλου. Οι προσδοκίες του ΠΑΣΟΚ είναι να παγιωθεί ως δεύτερη δύναμη αξιοπιστίας. Να απορροφήσει απογοητευμένους ψηφοφόρους της ΝΔ και της Αριστεράς αλλά και να εμφανιστεί ως δυνητικός εταίρος διακυβέρνησης. Ωστόσο, το 2026 δύσκολα θα του δώσει τον ρόλο του πρωταγωνιστή. Το κόμμα κινείται περισσότερο με τη λογική της μακράς επανεκκίνησης.

Η υπαρξιακή αγωνία του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει στο 2026 με περιορισμένες προσδοκίες και έντονες εσωτερικές ανησυχίες. Το κόμμα προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του, αλλά το πολιτικό του αποτύπωμα παραμένει θολό. Οι βασικές προσδοκίες του ΣΥΡΙΖΑ για το 2026 είναι καθαρά υπαρξιακές – αμυντικές. Να σταματήσει η εκλογική αιμορραγία, να διατηρηθεί στοιχειώδης ενότητα και να μην επισκιαστεί πλήρως από νέο φορέα στον ίδιο χώρο. Και εδώ ακριβώς εισέρχεται ο παράγοντας Τσίπρα.

Το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα

Η συζήτηση για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα επανέρχεται έντονα ως σενάριο για το 2026 – ενός νέου πολιτικού φορέα που θα καλύψει το κενό της σύγχρονης Κεντροαριστεράς. Οι προσδοκίες ενός τέτοιου κόμματος θα ήταν να εκφράσει απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, να προσεγγίσει κεντροαριστερούς και νεότερους πολίτες και να εμφανιστεί ως νέα αρχή χωρίς το βάρος του παρελθόντος. Αν υπάρξει κόμμα Τσίπρα, το πιθανότερο είναι να λειτουργήσει ως παράγοντας αποσταθεροποίησης του υφιστάμενου συστήματος, όχι ως άμεσος διεκδικητής εξουσίας. Ένα νέο κόμμα θα αποδυναμώσει τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Η ΝΔ δεν φοβάται άμεσα τον Τσίπρα, αλλά τον αντιμετωπίζει ως παράγοντα ελέγχου του πολιτικού παιχνιδιού.

Τα μικρότερα κόμματα

Τα μικρότερα κόμματα εισέρχονται στο 2026 με βασική προσδοκία την πολιτική επιβίωση και ενίσχυση δυνάμεων, όπου είναι πιθανό. Αναζητούν θεματικές -ακρίβεια, περιβάλλον, θεσμοί- που θα τους επιτρέψουν να διατηρήσουν παρουσία χωρίς να συνθλιβούν από τους μεγάλους παίκτες.

Οι στόχοι της Ελληνικής Λύσης

Για την Ελληνική Λύση, το 2026 είναι χρονιά διατήρησης και ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας. Το κόμμα επενδύει στη σαφή ιδεολογική του ταυτότητα και στην αξιοποίηση θεμάτων όπως εθνικά ζητήματα, μεταναστευτικό και κοινωνική ανασφάλεια. Η προσδοκία είναι να παραμείνει σταθερός εκφραστής ενός συγκεκριμένου ακροατηρίου, χωρίς να απορροφηθεί από τη ΝΔ αλλά ούτε και να περιθωριοποιηθεί από νέους σχηματισμούς δεξιάς απόχρωσης.

Για πολιτική επιβίωση η Νίκη

Η Νίκη εισέρχεται στο 2026 με βασική επιδίωξη την πολιτική επιβίωση και θεσμική εδραίωση. Η παρουσία του κόμματος στη Βουλή δεν θεωρείται δεδομένη μακροπρόθεσμα και αυτό καθορίζει τη στρατηγική του. Οι προσδοκίες του κόμματος εστιάζουν στη διατήρηση επαφής με θρησκευτικά και παραδοσιακά ακροατήρια, στην ανάδειξη θεμάτων ταυτότητας και αξιών και στην αποφυγή εσωτερικών ρηγμάτων. Το 2026 λειτουργεί για τη Νίκη ως έτος δοκιμασίας αντοχής. Ένα κόμμα Καρυστιανού θα την επηρεάσει σημαντικά.

Η επιμονή της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Πλεύση Ελευθερίας αντιμετωπίζει το 2026 ως χρονιά ενίσχυσης της πολιτικής της ταυτότητας. Το κόμμα δεν επιδιώκει μαζική διεύρυνση, αλλά εμβάθυνση της σχέσης με ένα ακροατήριο που αναζητά καθαρή αντισυστημική φωνή. Οι προσδοκίες της Πλεύσης είναι να διατηρήσει έντονη κοινοβουλευτική παρουσία, να αξιοποιήσει ζητήματα θεσμών, διαφάνειας και δικαιωμάτων να εμφανίζεται ως συνεπής δύναμη σύγκρουσης. Το 2026, η Πλεύση Ελευθερίας δεν επενδύει στη συναίνεση, αλλά στη διαρκή πολιτική ένταση.

Η σταθερότητα του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εισέρχεται στο 2026 με τη γνώριμη στρατηγική της σταθερότητας και της ιδεολογικής συνέπειας. Δεν προσδοκά εκλογική έκρηξη, αλλά ούτε και ανησυχεί για πολιτική υποχώρηση. Οι βασικές προσδοκίες του ΚΚΕ είναι να διατηρήσει το ποσοστό του, να ενισχύσει την παρουσία του σε κοινωνικούς αγώνες και να κεφαλαιοποιήσει εργατικές και κοινωνικές διεκδικήσεις.

Τα δύσκολα για τη Νέα Αριστερά

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί αποπροσανατολιστικα για τη Νέα Αριστερά. Άλλοι κοιτάζουν πάλι στον πρώην πρωθυπουργό, ενώ άλλοι δεν θέλουν να ακούσουν για συμπόρευση και θα αναζητήσουν συνεργασίες προς τα αριστερά κυρίως με ΜέΡΑ25. Το συνέδριο στα τέλη Ιανουαρίου κρίνεται κομβικό.

Η περίπτωση Καρυστιανού

Η συζήτηση για ένα κόμμα υπό την επιρροή ή την ηγεσία της Μαρίας Καρυστιανού (ως συμβολικής φιγούρας κοινωνικής διαμαρτυρίας) αντικατοπτρίζει μια βαθύτερη τάση. Τη μετατροπή της κοινωνικής αγανάκτησης σε πολιτική έκφραση. Οι προσδοκίες ενός τέτοιου σχήματος το 2026 θα ήταν να εκφράσει πολίτες εκτός παραδοσιακών κομμάτων να λειτουργήσει ως φορέας διαμαρτυρίας, να πιέσει θεσμικά χωρίς σαφές ιδεολογικό πλαίσιο. Ωστόσο, το 2026 δύσκολα θα του επιτρέψει να αποκτήσει σταθερό πολιτικό ρόλο. Περισσότερο θα λειτουργεί ως σύμπτωμα κοινωνικής δυσαρέσκειας παρά ως συγκροτημένη πολιτική δύναμη.

Σενάριο Σαμαρά

Το όνομα του Αντώνη Σαμαρά επανέρχεται περιοδικά στη δημόσια συζήτηση ως πιθανός πόλος παρέμβασης στα δεξιά της ΝΔ ή ως εσωκομματικός παράγοντας πίεσης. Οι προσδοκίες ενός πιθανού πολιτικού ρόλου Σαμαρά το 2026 είναι περιορισμένες αλλά όχι ανύπαρκτες. Να εκφράσει παραδοσιακό δεξιό ακροατήριο, να ασκήσει ιδεολογική πίεση στη ΝΔ και να λειτουργήσει περισσότερο ως πολιτικό μήνυμα παρά ως αυτόνομο κόμμα. Το 2026, ο Σαμαράς δεν αναμένεται να ανατρέψει ισορροπίες, αλλά μπορεί να διαμορφώσει συζητήσεις στο εσωτερικό της Δεξιάς.

Αηφηγήματα, επιβίωση και στρατηγική

Το 2026 δεν θα είναι χρονιά μεγάλων ανατροπών, αλλά χρονιά προετοιμασίας και τοποθέτησης. Η Νέα Δημοκρατία προσδοκά σταθερότητα και έλεγχο της φθοράς. Η αντιπολίτευση αναζητά ταυτότητα και αφήγημα. Και το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα λειτουργεί ως μεταβλητή που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες – όχι άμεσα, αλλά στρατηγικά. Η συνολική εικόνα του 2026 είναι αυτή ενός πολιτικού συστήματος σε αναμονή. Πολλά κόμματα, περιορισμένες προσδοκίες, έντονη κινητικότητα, αλλά χωρίς καθαρό εναλλακτικό σχέδιο εξουσίας. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει ο κεντρικός παίκτης. Η αντιπολίτευση αναζητά συνοχή. Και νέοι ή υποθετικοί σχηματισμοί λειτουργούν περισσότερο ως ενδείξεις κοινωνικών ρωγμών παρά ως φορείς άμεσης αλλαγής.

Ολοκληρώνεται το Riviera Galleria στο Ελληνικό

Μία σειρά από σημαντικά έργα αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν ή θα έρθουν στο προσκήνιο της επικαιρότητας στη διάρκεια του 2026. Κυρίαρχη θέση σε αυτό το περιβάλλον διαδραματίζει η επένδυση στο Ελληνικό, όπου έως το τέλος της φετινής χρονιάς αναμένεται ότι θα παραδοθεί προς λειτουργία το πρώτο από τα δύο εμπορικά κέντρα που κατασκευάζεται με ταχείς ρυθμούς, το Riviera Galleria. Στο Riviera Galleria έως και το Δεκέμβριο είχαν υπογραφεί συμφωνίες για το 76% της διαθέσιμης μισθώσιμης επιφάνειας. Το Riviera Galleria, συνολικού δομήσιμου εμβαδού περίπου 23.000 τετραγωνικών μέτρων, και είναι σχεδιασμένο από τον παγκοσμίου φήμης Ιάπωνα αρχιτέκτονα Kengo Kuma, σε συνεργασία με το ελληνικό μελετητικό γραφείο Betaplan.

Κομβικό ρόλο στο έργο διαδραματίζει και το Αθλητικό Πάρκο Ελληνικού, που συγκαταλέγεται στους βασικούς άξονες της ανάπτυξης. Στόχος του επενδυτή είναι να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2026 η πρώτη φάση του Πάρκου. Θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις όπως στίβο, ποδοσφαιρικά γήπεδα, υγρό στίβο, αθλητικούς ξενώνες και συνοδευτικές υποδομές. Με την παράδοσή τους, οι εγκαταστάσεις θα μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από επαγγελματίες όσο και από ερασιτέχνες αθλητές, αλλά και από επισκέπτες.

Σε πλήρη εξέλιξη του έργο του ΒΟΑΚ

Στα προς υπογραφή έργα παραχωρήσεων είναι και το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης, κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των πρώτων μηνών του 2026. Πρόκειται για το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά, ως επιπλέον μέρος της σύμβασης του μεγάλου οδικού άξονα Χανιά – Ηράκλειο (μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση – αξίας σχεδόν 2 δισ. ευρώ), με παραχωρησιούχο – επενδυτή τον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα. Να σημειωθεί ότι στη διάρκεια του 2026 το έργο του ΒΟΑΚ ως προς το κατασκευαστικό του μέρος, θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ειδικότερα, οι εργασίες προχωρούν σε περισσότερα από ένα μέτωπα του έργου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το δημόσιο τμήμα που εκτείνεται από τον Άγιο Νικόλαο έως τη Νεάπολη, ενώ παράλληλα υλοποιείται και το κομμάτι Νεάπολη – Χερσόνησος, το οποίο κατασκευάζεται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Ταυτόχρονα, ξεκινά η ανάπτυξη εργοταξιακών εγκαταστάσεων στις παρακάμψεις των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, παρεμβάσεις που κρίνονται καθοριστικές για την αποσυμφόρηση και τη βελτίωση της κυκλοφορίας εντός των αστικών περιοχών.

Στο κύριο σκέλος της παραχώρησης Χανιά – Ηράκλειο, που έχει αναλάβει η ΓΕΚ Τέρνα, εφαρμόζονται παράλληλα παρεμβάσεις ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο δρόμο, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης μέχρι να ολοκληρωθεί ο νέος άξονας. Επιπλέον, υπεγράφη πρόσφατα η ένταξη του τμήματος Κίσσαμος – Χανιά, μήκους περίπου 30 χιλιομέτρων, στη σύμβαση παραχώρησης, με αποτέλεσμα ο ΒΟΑΚ να εκτείνεται πλέον σε συνολικό μήκος 187 χιλιομέτρων, από τη Χερσόνησο Ηρακλείου έως την Κίσσαμο Χανίων. Παράλληλα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών χρηματοδοτεί τις απαιτούμενες μελέτες για τη συνέχιση του ΒΟΑΚ προς τα ανατολικά, στο τμήμα Παχιά Άμμος – Σητεία, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη του ανατολικού άκρου της Κρήτης. Με την προσθήκη όλων των νέων τμημάτων, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται ότι φτάνει τα 2,5 δισ. ευρώ.

Το 2026 η ολοκλήρωση της κατασκευής στο Καστέλι

Κομβική είναι η φετινή χρονιά για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης, καθώς το έργο μπαίνει στην τελική φάση υλοποίησής του. Το 2026 σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, βάζοντας τις βάσεις για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο. Βάσει του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος, προς το τέλος της χρονιάς που διανύουμε αναμένεται να επιτευχθεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο, αυτό της ανάδειξης του αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού αεροναυτιλίας. Για το 2027 έχει προγραμματιστεί η επόμενη κρίσιμη φάση, με τη διεξαγωγή δοκιμαστικών πτήσεων. Η διαδικασία αυτή θα αποτελέσει το προοίμιο για τη σταδιακή έναρξη της κανονικής λειτουργίας του νέου αερολιμένα, ο οποίος θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου.

Τα δύο μεγάλα ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα

Εντός του έτους αναμένεται να ανακηρυχθεί και ο ανάδοχος για τα δύο έργα ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν δημοπρατηθεί. Στους ενδιαφερόμενους που έχουν καταθέσει προσφορές είναι οι Aktor Παραχωρήσεις – Metlen, ΓΕΚ Τέρνα και Άβαξ. Πρόκειται αφενός για το έργο «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με ΣΔΙΤ», το οποίο αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των τμημάτων Παλαιοκώμη-Μαυρολεύκη μήκους 29,5 χιλιομέτρων και Μαυρολεύκη – Δράμα μήκους 13,5 χιλιομέτρων και 9 ανισόπεδων κόμβων, όπως επίσης, τη λειτουργία και συντήρηση του βασικού άξονα Δράμα-Αμφίπολη συνολικού μήκους 43 χλμ. Το δεύτερο έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση τριών τμημάτων της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, συνολικού μήκους περίπου 25 χιλιομέτρων με ΣΔΙΤ και συγκεκριμένα στα τμήματα Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Α/Κ Γιαννιτσών, Α/Κ Παραλίμνης και Παράκαμψη Χαλκηδόνας, Α/Κ Χαλκηδόνας, Α/Κ Ελεούσας Νέα Χάραξη. Προβλέπεται, επίσης, η λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα από τη Γέφυρα Αξιού ποταμού μέχρι την Έδεσσα, συνολικού μήκους περίπου 52 χλμ.

Ο άξονας Τρίκαλα – Εγνατία

Εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην κυκλοφορία ο οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας Ε65 Τρίκαλα – Εγνατία. Με συνολικό προϋπολογισμό κατασκευής στα 480 εκατομμύρια ευρώ, το δημόσιο έργο υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς και θα διαμορφώσει ενιαία τον αυτοκινητόδρομο Ε65, συνδέοντας τη Λαμία με την Εγνατία Οδό. Αυτή την περίοδο κατασκευάζεται το Βόρειο Τμήμα, μήκους 46 χιλιομέτρων, το οποίο εκτείνεται από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό δυτικά των Γρεβενών. Ανάδοχος της κατασκευής είναι η Τέρνα.

Ολοκληρώνεται η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά

Εντός το έτους που διανύουμε ολοκληρώνεται και το έργο της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, το οποίο ήδη βρίσκεται σε προχωρημένη φάση κατασκευής. Η επέκταση περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χιλιομέτρων. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες. Η απόσταση από το σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε 15 λεπτά, ενώ ανάδοχος θυμίζουμε ότι είναι η Άκτωρ. Θυμίζουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 425 εκατομμύρια ευρώ.