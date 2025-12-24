BEAST

Ο προγραμματισμός για το 2026

Καλημέρα και χρόνια πολλά και καλά με υγεία. Καλά Χριστούγεννα σε όλες και όλους. Ημέρα ευχών η σημερινή και οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ακούσουν τα κάλαντα και μετά σιγά – σιγά θα αναχωρήσουν για τα Χριστούγεννα. Να σας αναφέρω ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στα Χανιά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο αγαπημένο του Μέτσοβο. Η χθεσινή μέρα όμως ήταν και επικεντρωμένη στον κυβερνητικό προγραμματισμό για το 2026. Στο υπουργικό συμβούλιο, το τελευταίο του έτους, που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, έγινε εκτενής συζήτηση για τους στόχους της νέας χρονιάς και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος παρουσίασε τον κυβερνητικό προγραμματισμό. Το κείμενο που μοιράστηκε ήταν 90 σελίδων και υπάρχουν αρκετά κρίσιμα στάδια.

Τρέχουμε για έργο όχι για σταυρούς

Πάντως αυτό που κατάλαβα από το χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, όπως μου είπαν υπουργοί που συμμετείχαν, είναι ότι ο πρωθυπουργός παραμένει προσηλωμένος στην επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και όχι στις εκλογές. Μπορεί πολλοί να συζητάνε για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το σκέπτεται. Αυτό βέβαια σήμερα, διότι ουδείς μπορεί να προεξοφλήσει τι μπορεί να γίνει σε 100 – 120 μέρες.

Η κόντρα με τους αγρότες

Αυτό που ανησυχεί αρκετά την κυβέρνηση είναι η κατάσταση στα αγροτικά μπλόκα και η χθεσινή εικόνα με τις πολύωρες καθυστερήσεις δεν ήταν και το καλύτερο. Στο Μέγαρο Μαξίμου ευελπιστούν σε γρήγορη αποκλιμάκωση και κυρίως στο σπάσιμο του μετώπου. Και αυτό διότι όπως έμαθα οι πρώτοι που θα περάσουν την πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να συζητήσουν με τον υπουργό Κώστα Τσιάρα είναι οι αγρότες της Κρήτης και μετά της Πελοποννήσου.

Πολιτεύεται και η Σδούκου

Επειδή χθες σας έγραφα για το που θα πολιτευθούν αρκετοί πρώην γ.γ. της κυβέρνησης, ρώτησα τι θα γίνει και με την εκπρόσωπο της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου. Μου είπαν ότι θα πολιτευθεί στην μονοεδρική των Γρεβενών και το αναφέρω αυτό διότι είχαν κυκλοφορήσει διάφορα περί υποψηφιότητάς της στην Θεσσαλονίκη που όμως δεν ισχύουν.

Επιτροπή στήριξης Τσίπρα στην Άρτα

Λόγω της αυτοοργάνωσης των υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα ρώτησα τι γίνεται και ξεκίνησε η κίνηση από την Πέλλα και την Μεσσηνία και όχι την Άρτα. Να σας αναφέρω λοιπόν ότι στην Άρτα, τόπο καταγωγής του πρώην πρωθυπουργού δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα καμία κίνηση αυτοοργάνωσης, όχι πως δεν θα γίνει αλλά έχουν αργήσει. Εμαθα όμως πως κάτι θα κινηθεί μετά τις γιορτές, όπως επίσης μου είπαν πως παρόμοιο κείμενο όπως αυτό που διακινήθηκε σε Πέλλα και Μεσσηνία θα προωθηθεί για υπογραφές εντός των ημερών και στο νότιο τομέα της Β’ Αθηνών.

Όχι γνωστοί Συριζαίοι

Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση ότι έχουν υπογράψει πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα πρώτα δυο κείμενα. Από εδώ και πέρα θα γίνει προσπάθεια να μην υπογράψουν πρόσωπα που είναι ή ήταν τόσο πολύ ταυτισμένα με το ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον αυτό να γίνει σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο, τρίτο χρόνο να στηρίξουν οι υπόλοιποι.

Το ΠΑΣΟΚ και η περίπτωση Κασιμάτη

Πάμε τώρα στα του ΠΑΣΟΚ και στο φλερτ του Νίκου Ανδρουλάκη με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη. Για την Κασιμάτη έχω γράψει εδώ και παρά πολύ καιρό ότι υπήρχε περίπτωση να προσχωρήσει στο πράσινο άρμα και όπως θα έχετε διαβάσει ή ακούσει τον τελευταίο καιρό, είναι θέμα χρόνου να περάσει η βουλευτής της Β’ Πειραιά το κατώφλι της Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό είναι το εύκολο ανάγνωσμα βέβαια και θα ήθελα να σταθώ στο τι γίνεται πίσω από το συγκεκριμένη θέμα. Πρωτίστως να σας πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν βιάζεται -όπως δεν βιάζεται γενικώς- να την εντάξει στο κόμμα. Ο λόγος όπως μαθαίνω δεν είναι ένας αλλά αρκετοί. Πρώτον η ίδια θα πρέπει να βρει μια αφορμή για να ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ – έναν ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να κρατήσει με νύχια και με δόντια τα στελέχη του που θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, ο Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος είναι «χαλασμένος» με τη συμπεριφορά του πρώην πρωθυπουργού, έχει καλή σχέση με τον Νίκο Ανδρουλάκη και αυτή τη στιγμή ο τελευταίος δεν θα θέλει να την διαταράξει για μια μετεγγραφή. Μην ξεχνάμε και τον παράγοντα Δημήτρη Διαμαντίδη ο οποίος κατεβαίνει χρόνια με το ΠΑΣΟΚ στην περιοχή -ο πατέρας του ήταν πρώην υπουργός και βουλευτής- και έχει ερείσματα στον Πειραιά. Όπως καταλαβαίνετε, η Νίνα Κασιμάτη θα περιμένει για όσο χρόνο χρειαστεί γιατί οι λόγοι είναι πολλοί.

Κανονικά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Στο ΠΑΣΟΚ γίνεται μεγάλη συζήτηση για το εάν θα μετατεθεί ή όχι το συνέδριο του κόμματος. Μου είπαν ότι τα σενάρια περί μετάθεσης δεν ισχύουν και το συνέδριο θα γίνει κανονικά στις αρχές Μαρτίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ούτε που συζήτησε ποτέ τα περί μετάθεσης, απλά άλλαξε ο προγραμματισμός διότι θα βρεθεί στα τέλη του Μαρτίου στο συνέδριο των Πορτογάλων σοσιαλιστών.

Η τριάδα Φάμελλος, Ανδρουλάκης και Χαρίτσης

Λόγω της αναφοράς στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ μου είπαν καλές πηγές ότι είναι κρίσιμο και το συνέδριο της Νέας Αριστεράς στα τέλη του Ιανουαρίου. Μου ανέφεραν πως το κόμμα είναι σε σταυροδρόμι λόγω και της επανεμφάνισης του Αλ. Τσίπρα καθώς πολλοί θέλουν να βρουν πεδίο επαφής πάλι, άλλοι όπως ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης βλέπουν συνεργασία με το ΜέΡΑ25. Ο Αλέξης Χαρίτσης όμως μου είπαν θα ταίριαζε σε μια συμμαχία δυνάμεων με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Σωκράτη Φάμελλο. Πως μπορεί να γίνει αυτό; Εχει γίνει και παλαιότερα με πιλότο το ΠΑΣΟΚ και γιατί να μην γίνει και στο μέλλον με σύνθημα αντιδεξιό και την δημιουργία συμμαχίας με την αυτοτέλεια των κομμάτων. Αρα, αυτός ο σχηματισμός να κατέβει στις εκλογές. Σενάρια εορταστικά σε διάφορα γραφεία που ακούγονται κάπως περίεργα στα αυτιά των πρωταγωνιστών. Πάντως Φάμελλος, Χαρίτσης και Ανδρουλάκης μου είπαν πως θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν ακόμα και κοινές πρωτοβουλίες εντός της Βουλής και το 2026 και βλέπουμε.

Ποιοι αγοράζουν σπίτια στο Ελληνικό

Το αγοραστικό ενδιαφέρον για κατοικίες στο Ελληνικό έχει έντονα πολυεθνικό αποτύπωμα όπως πληροφορούμαι από αρμόδια χείλη, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της επένδυσης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ενδιαφερόμενοι προέρχονται από περισσότερες από 110 χώρες, με την τελική αναλογία αγοραστών να διαμορφώνεται σχεδόν ισόρροπα μεταξύ εγχώριας και διεθνούς ζήτησης. Για να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος, το 55% των αγοραστών είναι Έλληνες, ενώ το 45% προέρχεται από το εξωτερικό. Αξιοσημείωτο είναι ότι μέσα στο διεθνές κοινό, το 22% αφορά την ελληνική ομογένεια, γεγονός που δείχνει πως το project λειτουργεί και ως «γέφυρα επανασύνδεσης» με Έλληνες του εξωτερικού που αναζητούν επενδυτικές ή μόνιμες κατοικίες υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα.

Τα τρένα που φέρνει στην Ελλάδα η Alstom

H Alstom μετά τη στρατηγική συμφωνία με την κυβέρνηση επιστρέφει στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, αναλαμβάνοντας την προμήθεια 23 νέων ηλεκτρικών τρένων Coradia Stream για λογαριασμό της Hellenic Train. Η συμφωνία, ύψους 393 εκατ. ευρώ, δεν αφορά μόνο την αγορά τροχαίου υλικού, αλλά «κλειδώνει» και δεκαετές πακέτο συντήρησης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 11 συρμοί θα κατευθυνθούν σε προαστιακά δρομολόγια, ενισχύοντας τις καθημερινές μετακινήσεις σε αστικά και περιαστικά δίκτυα, ενώ οι υπόλοιποι 12 θα εξυπηρετούν υπεραστικές (Intercity) γραμμές, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των μεγάλων αποστάσεων. Η μέγιστη ταχύτητα των 160 χλμ./ώρα τοποθετεί τα τρένα σε μια ενδιάμεση αλλά απολύτως συμβατή κατηγορία με τις υφιστάμενες ελληνικές υποδομές. Θα σταθώ όμως και στο παραγωγικό σκέλος της συμφωνίας. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των συρμών θα γίνουν στο εργοστάσιο της Alstom στο Savigliano της Ιταλίας και κατόπιν θα «ταξιδέψουν» προς την Ελλάδα.

Το σχέδιο Ανάπτυξης – Τραπεζών για τον υπερδανεισμό

Σε διαβουλεύσεις με τις τράπεζες ακούω ότι βρίσκεται η κυβέρνηση, μετά από σχετικό αίτημα του Υπουργείο Ανάπτυξης, με στόχο την εισαγωγή ανώτατων ορίων (caps) στην τιμολόγηση της καταναλωτικής πίστης. Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η πίεση του πληθωρισμού έχει οδηγήσει ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά στη χρήση καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών για την κάλυψη βασικών αναγκών. Τα μεγέθη προκαλούν ανησυχία καθώς το υπόλοιπο της καταναλωτικής πίστης υπερβαίνει πλέον τα 7 δισ. ευρώ, με τα μέσα επιτόκια νέων δανείων στο 10,5% και εκείνα των πιστωτικών καρτών να αγγίζουν το 16,8%. Στο παρασκήνιο, τραπεζικά στελέχη αλλά και εποπτικές αρχές φοβούνται ότι, αν η τάση συνεχιστεί, μπορεί να ανοίξει ξανά ένας κύκλος νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), αυτή τη φορά στην καταναλωτική πίστη. Το υπό συζήτηση πλαίσιο όπως πληροφορούμαι, θα αφορά αποκλειστικά νέα συμβόλαια (καταναλωτικά δάνεια, υπεραναλήψεις και κάρτες) και όχι υφιστάμενες οφειλές. Κεντρική ιδέα είναι να τεθεί όριο στο συνολικό κόστος πίστωσης, το οποίο θα μπορούσε να φτάνει περίπου στο ⅓ του αρχικού κεφαλαίου, περιορίζοντας έτσι το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο αλλά και επιμέρους πρόσθετες χρεώσεις.

«Ανοίγει την όρεξη» το deal Μασούτη – Κρητικού

Καραδοκούν αρκετοί παίκτες στο χώρο των σούπερ μάρκετ, οι οποίοι αναμένουν όπως μου λένε να «κλείσει» η συμφωνία Μασούτη – Κρητικού. Κι αυτό γιατί το επόμενο βήμα της συμφωνίας είναι ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα διατάξει το κλείσιμο ή την πώληση σημείων σε ανταγωνιστές, τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση στις ίδιες περιοχές και έχουν ταμπέλα Μασούτης και Κρητικός. Έτσι, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανοίγει το δρόμο για να μπουν και άλλοι παίκτες «σφήνα» σε περιοχές όπου δεν έχουν σήμερα παρουσία, όπου κυρίως αναμένεται να είναι από το μεσαίο χώρο των σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Τα σπουδαία ωστόσο έρχονται από τον Φεβρουάριο, τότε δηλαδή που θα ολοκληρωθεί και τυπικά το deal.

Η «μετατόπιση» της σαμπάνιας

Μιλούσα ενόψει γιορτών με ανθρώπους της αγοράς. Και μου έλεγαν ότι σαμπάνια εξακολουθεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις γιορτινές στιγμές, αποτελώντας σταθερό σύμβολο γιορτής και ιδιαίτερων περιστάσεων. Στην εορταστική περίοδο, η παρουσία της είναι έντονη τόσο στα οικογενειακά τραπέζια στο σπίτι, όσο και στις βραδινές εξόδους, με την κατανάλωση να μοιράζεται ανάμεσα στο σούπερ μάρκετ και τα σημεία εστίασης και διασκέδασης. Τελευταία όμως διαφαίνεται μια σταδιακή μετατόπιση ή αν θέλετε, διεύρυνση της κατανάλωσης. Η σαμπάνια παύει να περιορίζεται αποκλειστικά στις μεγάλες γιορτές και αρχίζει να αποκτά πιο πολυδιάστατο ρόλο στην καθημερινή κατανάλωση. Κι αυτό γιατί όλο και περισσότεροι καταναλωτές την επιλέγουν και εκτός εορταστικών περιόδων, αντιμετωπίζοντάς την όχι μόνο ως σύμβολο εορτασμού, αλλά ως επιλογή κατανάλωσης, λαμβάνοντας σημαντική ώθηση και από τον τουρισμό στη χώρα μας.

Ο νέος παίκτης στο burger και η διεθνής καριέρα

Στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χάρτη του street food, ένας νέος παίκτης ανεβάζει ταχύτητα. Η Balboa των αδερφών Γιώργου και Θωμά Δούζη της Ergon, περνά σε φάση επιθετικής ανάπτυξης. Η αρχή έγινε σας θυμίζω με το μπεργκεράδικο να ανοίγει για πρώτη φορά στο Ergon House, της οδού Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Με την πρόσφατη παρουσία στο Mediterranean Cosmos , επίσης στη Θεσσαλονίκη, τοποθετείται το brand σε ένα από τα πιο εμπορικά σημεία της Βόρειας Ελλάδας, ενώ το άνοιγμα στην καρδιά του Ψυρρή, στη γωνία Ερμού και Αρτεμιδός, δίνει έρεισμα στην αναπτυσσόμενη αλυσίδα και στο κέντρο της Αθήνας. Κάνει όμως έξοδο και εκτός συνόρων, καθώς η επέκταση του ομίλου Ergon στο Ντουμπάι με το Ergon Agora Dubai, σηματοδοτεί την είσοδο της Balboa και στη συγκεκριμένη αγορά.