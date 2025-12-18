Το Top 3 των δημοφιλών υπουργών

BEAST

Αλγεινή εντύπωση

Καλημέρα σας. Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το πρωτοφανές και καταδικαστέο επεισόδιο που έγινε στο Στρασβούργο με πρωταγωνιστή τον ευρωβουλευτή και πρώην μπασκετμπολίστα Νίκο Παππά που διαγράφηκε από το την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος; Χειροδίκησε εις βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου και του υπεβλήθη μήνυση. Οι γνωρίζοντες τον χαρακτήρα του Ν. Παππά δεν ξαφνιάστηκαν καθώς είναι γνωστός ο εκρηκτικός του χαρακτήρας. Εξάλλου πολλές φορές έχει προκαλέσει στο παρελθόν.

Το λάθος του Τσίπρα

Πάντως για να τοποθετηθεί ο Νίκος Παππάς στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε ο Αλέξης Τσίπρας που εκ του αποτελέσματος έκανε λάθος. Και όχι μόνο επέμεινε για να είναι υποψήφιος για την Ευρωβουλή αλλά τον ήθελε και υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις πολλών που έλεγαν ότι κινείται με φρασεολογία που δεν συνάδει με τον ρόλο ενός πολιτικού ή πολιτευτή.

Εκτός και από το κόμμα

Μόλις έγινε γνωστό το επεισόδιο, ο Σωκράτης Φάμελλος τον έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και τον παρέπεμψε στην επιτροπή δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής. Άρα θα διαγραφεί και από το κόμμα. Πολλοί λένε ότι άργησε αφού πολλοί ήξεραν για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα, ενώ το εντυπωσιακό είναι πως το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο έγινε μπροστά σε δημοσιογράφους και άλλους αυτόπτες μάρτυρες, θαμώνες του καταστήματος εστίασης.

Χαλαρή ατμόσφαιρα στο Μαξίμου

Στο Μέγαρο Μουσικής ήταν χαλαρό το κλίμα μεταξύ των βουλευτών της ΝΔ, του πρωθυπουργού και στενών του συνεργατών. Το κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για ανταλλαγή ευχών και να διατηρήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας με τους βουλευτές, έστω και με αυτό τον τρόπο, ήταν μια καλή ευκαιρία για να πιάσω και λίγο κλίμα αφού πήγα από εκεί. Η σύναξη έγινε στη σκιά της εμπλοκής με τις πληρωμές των αγροτών λόγω του λάθος του ΕΛΓΑ που σήμανε συναγερμό και στους γαλάζιους βουλευτές. Για την ιστορία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους μοίρασε από ένα γούρι του 2026.

Το απρόοπτο τροχαίο

Πριν από τη σύναξη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές της ΝΔ έγινε ένα απρόοπτο τροχαίο λίγα μέτρα από το Μέγαρο Μαξίμου. Ένα αυτοκίνητο στρίβοντας από την Ηρώδου Αττικού στη Βασιλέως Γεωργίου, χτύπησε πεζό άντρα ηλικίας περίπου 70 ετών, ο οποίος επιχειρούσε να περάσει τη διάβαση και μάλιστα το Ι.X. ξερίζωσε και τη νεραντζιά έξω από τη Προεδρικό Μέγαρο. Το τροχαίο σήμανε συναγερμό στο πρωθυπουργικό επιτελείο και πετάχτηκαν πολλοί έξω να δουν τι γίνεται, όπως και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Οι δύο Ελλάδες

Για σύγκρουση δύο Ελλάδων έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας τη συζήτηση στη Βουλή επί του προϋπολογισμού του 2026 που ψηφίσθηκε την Τρίτη το βράδυ. Ποιες είναι αυτές οι δύο Ελλάδες όμως; Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι η Ελλάδα του «να δώσουμε και από αυτά που δεν έχουμε» του Νίκου Ανδρουλακη από τη μια πλευρά και η Ελλάδα της Κυβέρνησης και του πρωθυπουργού από την άλλη που αυξάνει τα έσοδα και μειώνει του φόρους. Εδώ ακριβώς βρίσκουν στην κυβέρνηση τη διαφορά. Διότι όταν δίνει κανείς από αυτά που δεν έχει τότε η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη. Τη ζήσαμε με την υπερδεκαετή κρίση και πιστεύουμε πως δεν θέλει κανείς να την ξαναζήσει. Όταν όμως επιστρέφει στους πολίτες και ενισχύει το εισόδημα μέσα από την αύξηση των εσόδων και των επενδύσεων με ταυτόχρονη μείωση των φόρων τότε η κοινωνική συνοχή ακολουθεί παράλληλη πορεία με την ανάπτυξη. Και όπως είπε και ο Παύλος Μαρινάκης αυτή η δεύτερη Ελλάδα είναι και η Ελλάδα των πολιτών.

Το Top 3 των δημοφιλών υπουργών

Με 25,9% θετικές γνώμες ο Τάκης Θεοδωρικάκος είναι τρίτος στη δημοφιλία των υπουργών σύμφωνα με τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, πίσω κατά σειρά από πρώτο Νίκο Δένδια και τον δεύτερο Κυριάκο Πιερρακάκη. Πρόκειται για μια επιβράβευση του συγκεκριμένου υπουργού από τους πολίτες που δείχνουν ότι αντιλαμβάνονται την μεθοδικότητα των κινήσεων του Τ. Θεοδωρικάκου σε μία σειρά θεμάτων – πχ αναπτυξιακός νόμος, στρατηγικές επενδύσεις, αλλά και στον έλεγχο της αγοράς μέσα από την νέα ανεξάρτητη αρχή. Προς επιβεβαίωση μάλιστα των παραπάνω, τα στοιχεία της ίδιας δημοσκόπησης είναι ενδιαφέροντα: το 58,7% αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά την επιστροφή επιδοτήσεων από μη πραγματοποιθείσες επενδύσεις που «κυνηγάει» το υπουργείο Ανάπτυξης, το 53,5% αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά τη δημιουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, ενώ το 54,1% λέει ναι στις συμφωνίες του υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και ανάπτυξη του νέου λιμανιού στην Ελευσίνα.

Ένα βασιλικό έθιμο καταργείται

Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία έχουμε εδώ και 51 έτη, αλλά υπάρχει ένα βασιλικό έθιμο που τηρείται με ευλάβεια, αυτό των ευχών στην Προεδρία της Δημοκρατίας μετά την επίσημο Δοξολογία για το νέο έτος στην Μητρόπολη Αθηνών. Αυτό γινόταν και επί βασιλείας όταν πρωτοξεκίνησε, πίσω ένα αιώνα και! Και όμως ο συντηρητικός και υπέρμαχος των παραδόσεων, Κώστας Τασούλας ακυρώνει το έθιμο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρεί ότι δεν έχει λόγο να γίνεται αυτή η ανταλλαγή ευχών στο Προεδρικό, αφού οι ευχές ανταλλάσσονται και στην Μητρόπολη, όπου είναι οι επίσημοι.

Νίκη Κυρίζογλου, ήττα Δούκα

Και να πάμε τώρα στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδων, για τα όσα έγιναν στην χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση μετά το κλείσιμο των δήμων μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το 67% των συνέδρων ψήφισε «ναι» στην πρόταση της πλειοψηφούσας στο Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. Αυτοδιοικητικής Παράταξης «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι», δίνοντας θετική ψήφο στο νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, με τις προσθήκες και παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από την Διοίκηση. Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου διεξήχθη η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, με μοναδικό θέμα την ψήφιση η μη της πρότασης που κατέθεσε η Διοίκηση και πλειοψηφούσα στο Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. αυτοδιοικητική παράταξη «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι», στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το περιεχόμενο του Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης. Η πρόταση της Διοίκησης έλαβε 281 ψήφους επί συνόλου 418 εγγεγραμμένων συνέδρων, δηλαδή ποσοστό 67,2%. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, η παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κι ο επικεφαλής της Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επιχείρησαν να ματαιώσουν τη διαδικασία, προτείνοντας τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας σε μεταγενέστερο χρόνο, κάτι στο οποίο δεν συναίνεσε η πλειοψηφούσα Διοίκηση, με αποτέλεσμα τελικά να αποχωρήσουν τα μέλη της αντιπολίτευσης.

Η ώρα της Μπελαρά

Στο Μέγαρο Μαξίμου είδα χθες την ωραία γραβάτα που δώρισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στον πρωθυπουργό με σήμα φρεγάτες. Και πως να μην τη δωρίσει όταν έρχεται η ώρα που θα πάρει η χώρα την πρώτη Μπελαρά. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα, μεταβαίνει σήμερα στη Λοριάν της Γαλλίας, όπου θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN («Belharra») F – 601 «Κίμων». Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει συνάντηση στη Λοριάν με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν. Στη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Είναι η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, που θα παραδοθεί στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, ενώ στις 14 Νοεμβρίου υπεγράφη η σύμβαση για την απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας FDI «Belharra» για το Πολεμικό Ναυτικό, ανάμεσα στη ΓΔΑΕΕ και τη γαλλική εταιρεία Naval Group.

Έρχεται το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Και να μείνω στο πεδίο της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Έμαθα πως δεν αποκλείεται στα τέλη του Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου του 2026 να γίνει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, εκτός εάν πάει λίγο πιο πίσω έως τα μέσα Μαρτίου.

Η επιχειρηματική πορεία για την Power Health

Στην τηλεοπτική εικόνα του Dragon’s Den, η μία από τους κριτές του τηλεοπτικού σόου, Λιλή Περγαντά εμφανίζεται με ψυχραιμία, καθαρό επενδυτικό κριτήριο και μηδενική ανοχή σε αδύναμα business plans. Ωστόσο, τα οικονομικά στοιχεία της Power Health, της εταιρείας συμπληρωμάτων διατροφής που η ίδια ίδρυσε και ελέγχει, αποτυπώνουν ότι το 2024 ήταν μια χρονιά με προκλήσεις. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 10,14 εκατομμύρια ευρώ από 12,09 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα μεικτά κέρδη περιορίστηκαν στα 6,08 εκατ.ευρώ από 7,76 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η καθαρή γραμμή πέρασε σε ζημίες 2,35 εκατ. ευρώ, όταν την προηγούμενη χρήση είχε καταγραφεί κέρδος 416 χιλιάδες ευρώ. Μία εικόνα που σε τίποτα δεν θυμίζει τα πρώτα χρόνια της εταιρείας, όταν ουσιαστικά διατηρούσε την πρωτοκαθεδρία στον τομέα των συμπληρωμάτων διατροφής, ενώ σήμερα ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος και ταχύτατα αναπτυσσόμενος.

Η Καλλιμάνη και τα έτοιμα γεύματα

Μπορεί το εγχείρημα της Καλλιμάνης να μην πήγε καλά για την Κωνσταντίνα Καλλιμάνη κόρη του ιδρυτή της άλλοτε κραταιάς εταιρείας κατεψυγμένων προϊόντων, η οποία πουλήθηκε στην τουρκική Dardanel. Παρόλ’ αυτά η ίδια έχει δημιουργήσει μία νέα εταιρεία, τη Wortheat, η οποία πηγαίνει αρκετά καλά. Και η Καλλιμάνη φαίνεται ότι έχει πιάσει τον παλμό καθώς η εταιρεία έχει ως αντικείμενο τα έτοιμα γεύματα, μία τάση που έρχεται και θα συνεχίσει να μεγαλώνει καθώς οι περισσότεροι πλέον στην Ελλάδα, δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν στο σπίτι. Το εγχείρημα της με πληροφορούν ότι χαρακτηρίζεται από ποιοτικές πρώτες ύλες και επιδιώκει να το καταστήσει ως ένα από τα κυρίαρχα στην αγορά, τη στιγμή που και άλλοι παίκτες όπως ο Σκλαβενίτης στα σούπερ μάρκετ αλλά και ο γιος της Ντίνας Νικολάου, Στέλιος Γρηγοριάδης, κάνουν τις δικές τους κινήσεις στον κόσμο του έτοιμου γεύματος.

Γιατί πουλάει το Υπερταμείο το αλάτι της ελληνικής γης

Το Υπερταμείο βγάζει στην αγορά ένα από τα πιο «παραδοσιακά» περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, ανακοινώνοντας πριν λίγες ώρες την εκκίνηση διεθνούς διαγωνισμού για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού (τουλάχιστον 51%) της Hellenic Saltworks S.A. Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις και απευθύνεται σε στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς επενδυτές, με την προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος να λήγει στις 30 Ιανουαρίου 2026. Κάποιοι μου λένε ότι πίσω από την απόφαση δεν βρίσκεται μια απλή αποεπένδυση, αλλά η ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Η ελληνική αλυκή δραστηριοποιείται σε μια αγορά με έντονο διεθνή ανταγωνισμό, αυξανόμενες απαιτήσεις σε υποδομές, logistics και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας, μετατρέποντας έναν φυσικό πόρο σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης και εθνικής οικονομικής αξίας.

Οι επενδύσεις 40 εκατομμυρίων του Μπάρμπα Στάθη

Παρά την όπως όλα δείχνουν μη επιτυχημένη προσέγγιση του Μπάρμπα Στάθη, να εξαγοράσει την εταιρεία ζύμης Ροδούλα, το «έργο» ανάπτυξης δεν σταματάει εκεί, όπως μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα. Με ορίζοντα την τριετία 2026-2028, ο Μπάρμπα Στάθης έχει στήσει επενδυτικό πλάνο ύψους 40 εκατ. ευρώ, βάζοντας στο επίκεντρο την παραγωγή, τα logistics και τη διεύρυνση του προϊοντικού του αποτυπώματος. Κομβικό ρόλο παίζουν οι υποδομές με νέα μονάδα ψυχρής αποθήκευσης στη Σίνδο, νέο κέντρο αποθήκευσης και διανομής στην Αττική και συνολική βελτιστοποίηση των logistics. Παράλληλα, εξετάζεται νέα παραγωγική μονάδα στην Κεντρική ή Βόρεια Ελλάδα, με αύξηση δυναμικότητας και πρόσθετες αυτοματοποιημένες αποθήκες.

Η είσοδος και τα εμπόδια της Market In στη Μύκονο

Μαθαίνω ότι η Market In που εξαγόρασε πρόσφατα ένα κατάστημα της κραταιάς αλυσίδας Flora Markets στο νησί, στην Άνω Μερά, δεν σταματάει εκεί. Γιατί σύντομα αναμένεται να λειτουργήσει υπό την ταμπέλα της και ένα ακόμα κατάστημα, το πρώην Δήλος Market που έχει αποκτήσει. Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες της Market In ήθελαν να πάρουν και το δεύτερο κατάστημα της Flora Markets στον Βόθωνα Μυκόνου, αλλά ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μου λένε ότι ζητάει τα τριπλάσια σε ενοίκιο, γεγονός που αποτέλεσε εμπόδιο στην οποιαδήποτε πρόθεση για ένα ακόμα μαγαζί στο νησί. Από την άλλη, το κεντρικό κατάστημα της Flora στο αεροδρόμιο, το οποίο έχει και dj κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και αποτελεί «στολίδι» για το νησί αλλά και για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, είναι ιδιοκτησία της οικογένειας Κονταράτου που έχει τα Flora και δύσκολα θα καταλήξει σε ανταγωνιστή. Με τα τωρινά τουλάχιστον δεδομένα.

Γέμισαν μπύρα τα ποτήρια μας

Ανοδική ήταν η παραγωγή μπύρας στην Ελλάδα το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ζυθοποιών. Η χώρα μας έφτασε τα 4,3 εκατομμύρια εκατόλιτρα, όταν το 2023 είχε παραγωγή κοντά στα 4 εκατομμύρια εκατόλιτρα. Κάτι που είναι σε γενικές γραμμές θετικό για τον κλάδο, αντλώντας ώθηση από τον τουρισμό.