Σήμερα το απόγευμα παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια Πατρών ένας 22χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του 31χρονου μετά από ξυλοδαρμό. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Να σημειωθεί ότι σήμερα παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια και ένας 31χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Οι δύο άνδρες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις και κατόπιν αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων τριών κατηγορουμένων που αναζητούνται για την ίδια υπόθεση.